Milák Kristóf továbbra sem nyilatkozik, Németh Nándor nem pakol magára plusz terhet

Kedden este az olimpiai úszóprogram két magyar érdekeltségű elődöntővel folytatódott. Milák Kristóf a legjobb idővel jutott be a fináléba, Márton Richárd a 14. helyen végzett 200 méter pillangón. Németh Nándor 100 méter gyorson a harmadik idővel döntős.

A szám címvédője és a világcsúcstartó Milák délelőtt 1:53.92-es időt úszott 200 pillangón, ezzel a legjobb idővel jutott tovább, sőt, ő volt az egyetlen aki 1:54 alatti időre volt képes. Tokióban az elődöntőben 1:52:22-t úszott, most 1:52,72-t, azonban legnagyobb riválisa, a francia Léon Marchand sem tudott bejönni 1:53 alá.

A párizsi középdöntőben már az első 50 méter után vezetett, féltávnál pedig már egy testhossz volt az előnye. Nem csoda, hogy az eredmény a világ idei legjobbja.

Milák teljesen felszabadultnak és koncentráltnak tűnt, testközelből egyértelműen látszik, hogy csak az úszására koncentrál. Meggyőző teljesítménye után azonban most sem értékelt, hiába vártak rá a sajtó képviselői a párizsi La Défense Arénában.

Márton Richárd elmondta, amennyi energiát beletett az úszásába az utóbbi időben, nem igazán jött ki az utolsó harminc méter, de nem csalódott.

„Persze boldog sem vagyok, de mégiscsak a 14. helyen végeztem egy olimpián, majd Los Angelesben ismét rápróbálok.”

A 200 pillangó döntőjét szerda este 20.37-kor rendezik meg.

Németh Nándor 100 gyorson a negyedik helyen jutott tovább délelőtt, akkor úgy nyilatkozott, hogy érez még magában néhány tizedet, és érzése szerint ez kelleni is fog, ha döntőt szeretne úszni szerda este.

A BVSC úszója az első futamban volt érdekelt, az ötös pályán úszott. Jól kapta el a rajtot, féltávnál a második helyen fordult, végül második lett 47.61-es idővel, tehát egészen pontosan három tized volt még benne a délelőtthöz képest.

„Jó volt, tudtam, hogy Maxime Grousset be fog kezdeni ebben a hangulatban, de nekem is kicsit Budapest feelingem volt. Ez volt a terv, hogy elmegyek vele és megfogom a végén. Örülök, hogy sikerült, jó pályán fogok úszni szerdán, de ezt a döntőt a nyolcasról is meg lehet nyerni, olyan szoros lesz” – fogalmazott Németh, aki hozzátette, teljesen felszabadult, a fordulója sokat javult és egy nagyon izgalmas döntőre számít.

„Nem szeretnék plusz terhet magamra pakolni, nekem a bronz is egy aranyéremmel érne fel” – mondta, kiemelve, hogy még érmet sem vár előzetesen magától, de persze, nagyon boldog lenne, ha összejönne a dobogó.

A 100 gyors döntőjét szerda este 22.39-kor rendezik meg.

A férfi 200 méter pillangó döntőjének mezőnye:

1. Milák Kristóf 1:52.72

2. Léon Marchand (francia) 1:53.50

3. Ilya Kharun (kanadai) 1:54.01

4. Noe Ponti (svájci) 1:54.14

5. Kregor Zirk (észt) 1:54.22

6. Krzysztof Chmielewski (lengyel) 1:54.28

7. Albertto Razzetti (olasz) 1:54.51

8. Marton Espernberger (osztrák) 1:54.62

...14. Márton Richárd 1:55.93 – nem jutott döntőbe

A férfi 100 méter gyors döntőjének mezőnye:

1. Pan Csan-le (kínai) 47.21

2. Kyle Chalmers (ausztrál) 47.58

3. Németh Nándor 47.61

4. Maxime Grousset (francia) 47.63

5. David Popovici (román) 47.66

6. Jack Alexy (amerikai) 47.68

7. Chris Giuliano (amerikai) 47.72

8. Josha Salchow (német) 47.94

(Borítókép: Milák Kristóf 2024. július 30-án. Fotó: Clodagh Kilcoyne / Reuters)