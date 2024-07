Ezért retteg Amerika a világ legfiatalabb országától

Ki gondolta volt pár héttel ezelőtt, hogy a szerda esti Egyesült Államok–Dél-Szudán férfikosárlabda-mérkőzés a párizsi olimpia egyik slágermeccsévé növi ki magát?!

Ehhez csupán annyi kellett, hogy néhány nappal az olimpia rajtja előtt egy Londonban rendezett felkészülési mérkőzésen a mindössze 12 éve alakult afrikai ország (a világ egyik legszegényebb állama) férfikosarasai 8 másodperccel a lefújás előtt még 100–99-re vezessenek a második Dream Teamnek becézett jenkik ellen, és LeBron James bravúros kosarára volt szükség a szégyen elkerüléséhez.

Azóta az afrikai ország együttese az olimpiai torna első fordulójában 90–79-re legyőzte a jobbnak tartott Puerto Ricót, és szerda este 9-kor az Egyesült Államokkal mérkőzik – egy héten belül másodszor.

Az amerikaiak táborában maximális odafigyeléssel készülnek a most már cseppet sem lebecsült ellenféllel szemben, olyannyira, hogy bevezettek egy vadonatúj terminus technicust, a helyénvaló, indokolt félelem (appropriate fear) fogalmát. A jenkik ugyan két napja 110–84-re lelépték a Nikola Jokics vezérelte Szerbiát a 23 pontot szerző Kevin Durant fantasztikus dobóteljesítményével, de a jobb félni, mint megijedni elv alapján most kellő tisztelettel viseltetnek Dél-Szudánnal szemben.

„Bennünk van a szükséges félelem – nyilatkozta Steve Kerr, a Team USA vezetőedzője. – Jól tudjuk, hogy egyetlen meccsnek sem vághatunk neki alvajáró üzemmódban, és nem hihetjük azt, hogy majd magától megszületik a győzelem.”

Akárhogy is, az amerikaiak toronymagas esélyesek a Bright Stars (Fényes Csillagok, ez a dél-szudániak beceneve) ellen, a fogadóirodák 29,5 pontos győzelmet jósolnak Durantéknak. (Persze fél pont nincs a kosárlabdában.) Persze július 20-án, amikor csak egyetlen pontocskával tudták legyűrni az afrikaiakat, 40 pontos amerikai siker volt a papírforma a bukiknál.

Egylabdás meccsen vertük őket – folytatta Kerr. – Örülök, hogy játszottunk velük, így legalább a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy milyen remekül dobják a hármasokat, és milyen villámgyorsak.

Bizony, a londoni felkészülési meccsen 14 triplát vágtak be az amerikaiak kosarába.

Érdekes módos Dél-Szudán egyetlen jelenlegi NBA-kosarast sem állít csatasorba. Legjobbjuk a korábban a Philadelphia 76erst erősítő, 198 centis Marial Shayok, aki 24 pontot vágott be az amerikaiaknak azon a bizonyos londoni találkozón. De ismert a 206 centis Wenyen Gabriel neve is, aki mostanság a Maccabi Tel-Aviv kosarasa, de régebben hat NBA-csapatban is megfordult, többek között a Los Angeles Lakersben is. Carlik Jones, a 185 centis irányító a napokban szerződött le a szerb sztárcsapatba, az FK Partizan Beogradba, de megfordult már a Chicago Bulls csapatában is. Mármost, Jonestripla-duplát (15 pont, 11-11 lepattanó és assziszt) csinált a Team USA ellen július 20-án!

A dél-szudáni válogatottat egyébként Luol Deng, a Bulls korábbi sztárja gründolta pár éve, és azóta rohamléptekkel fejlődik az együttes.