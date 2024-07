Imre Bence: Most már máshogy csinálnám

Chema Rodríguez szövetségi kapitány büszke a magyar férfi kézilabda-válogatott játékosaira, akik szerinte remek teljesítményt nyújtottak Norvégia ellen. Az utolsó másodpercekben ziccert hibázó Imre Bence elmondta, most már máshogy döntene abban a szituációban.

„Nagyon büszke vagyok a játékosokra, mindent megtettek ma, nem sok időnk volt pihenni, hiszen tegnapelőtt késő este még pályán voltunk. Egy remek csapat ellen maradtunk alul, a végén nem volt szerencsénk” – kezdte értékelését Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

A spanyol mester hangsúlyozta, ne felejtsük el, hogy Imre Bence Tatabányán nyújtott, selejtezőtornás teljesítménye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most Párizsban lehet a csapat, és sajnálja, hogy nem jött össze neki a gól az utolsó másodpercekben.

„Ilyen a sport. Az emberek sokszor mondják, hogy a vereségből tanul az ember, de én nem értek ezzel egyet. Győzelem, győzelem, győzelem, én azt szeretem, ha folyamatosan pozitív a fókusz” – mondta.

„Nagyon csalódott vagyok, nagyon jót tett volna az önbizalmunknak egy győzelem. Nehéz mit mondanom, most már máshogy csinálnám, gyorsan próbáltam befejezni az akciót, nem volt időm gondolkodni, csak próbáltam bejuttatni a labdát a kapuba. Ezekből tanulok, sajnálom, hogy így alakult” – nyilatkozta Imre Bence.

A szélső úgy érzi, jó meccset játszottunk, nem lehetünk elégedetlenek, még ha nem is sikerült nyernie a válogatottnak. Elmondta, nincs idő szomorkodni, és abban is biztos, hogy a csapattársak segíteni fognak neki, hogy túllépjen a kihagyott zicceren.

A korai időpontról az Index kérdésére válaszolva elmondta, még nehezebb volt, mint az Egyiptom elleni 11 órás összecsapás.

„A meccs közben már nem foglalkoztunk ezzel, felpörögtünk, dolgozott az adrenalin, csak arra összpontosítottunk, hogy megnyerjük a mérkőzést és betartsuk a taktikát.”

Palasics Kristóf ezen a mérkőzésen is remekül védett, 32 százalékos mutatóval zárta a találkozót.

„Kiváló első félidőnk volt, a második játékrész kevésbé, de a csapat erejét mutatja, hogy végig így tudtunk játszani. Nagyon sok pozitívum volt ebben a meccsben, nyilván most még nem feltétlenül így éli meg az ember az eredmény tudatában. Sokat készültünk erre a meccsre, mindenki kitette a szívét-lelkét a pályára. Voltak hibáink, de folyamatosan biztattuk egymást, most pedig el kell fogadnunk, hogy így sikerült.”

A kapus úgy érzi, megérdemeltünk volna egy pontot – vagy akár a győzelmet is. „Megyünk tovább, nem adjuk fel, harcolni fogunk, mert van még ebben a csapatban.”

„Óriási küzdelem volt, jól védekeztünk, ott volt a kezünkben a labda, hogy lezárjuk a mérkőzést. Az iksz is meglehetett volna, de ilyen a kézilabda, nagyon nehéz most bármit is mondani. Van még két meccsünk, mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért” – fogalmazott a csapatkapitány Lékai Máté.

Bodó Richárd nem nagyon találta a szavakat a vereség után. „Nem tudok mit mondani, nem akarom elhinni. Nagyon sajnálom, hogy nem mi jöttünk ki ilyen szerencsés helyzetbe a végén. Kockáztattunk, bejött a taktikai húzás, ott volt a lehetőség. Nem szabad Bencére rányomni ezt a terhet, az egész meccsen mindannyian hibáztunk” – mondta, majd arról is szót ejtett, 60 percen keresztül koncentráltak tudtunk maradni, érzése szerint pedig jobban megérdemeltük volna a győzelmet.

Az Indexnek Sander Sagosen, a norvégok klasszisa is nyilatkozott: „Nehéz meccs volt, jó csapat ellen játszottunk. Magyarország egy nagyon fizikális, erős együttes. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk, büszke vagyok a csapatomra, nagy győzelem ez nekünk.”

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfikézilabda, B csoport, 3. forduló

Magyarország–Norvégia 25–26 (13–11)

Később:

19.00: Franciaország–Egyiptom

21.00: Dánia–Argentína

A csoport állása:

1. Norvégia: 6 pont

2. Dánia: 4 pont

3. Egyiptom: 2 pont

4. Magyarország: 2 pont

5. Franciaország: 0 pont

6. Argentína: 0 pont

augusztus 2. 9.00: Magyarország–Dánia

augusztus 4. 16.00: Magyarország–Franciaország

(Borítókép: Bodó Richárd a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kézilabdatornájának B csoportjában játszott Norvégia–Magyarország-mérkőzésen a Dél-párizsi Arénában 2024. július 31-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)