Hihetetlen izgalmak után egy góllal kikapott Norvégiától a férfi kéziválogatott

A korai időpont ellenére rengeteg szurkoló volt kíváncsi a mérkőzésre, már a kezdés előtt egy órával ezrek érkeztek meg a csarnok területére, köztük több száz magyar drukker.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány úgy döntött, hogy cserél a magyar keretben, és a beálló Rosta Miklós helyére a jobbszélső Pedro Rodríguezt nevezte, ez pedig előrevetítette, hogy gyors, rohanós játékra készülhettünk.

A norvégok úgy érkeztek meg a találkozóra, hogy 11 mérkőzése nem találtak legyőzőre – az olimpián nyertek az argentinok és a címvédő franciák ellen is –, legutóbb az év elején kaptak ki, akkor a dánoktól. Márciusban a mieinket 29–25-re győzték le Tatabányán az olimpiai selejtezőtornán.

Az utóbbi években többször is találkoztunk a skandináv együttessel nagy világversenyen, de mindig kikaptunk. Legutóbb 12 évvel ezelőtt, egy vb-selejtező playoffjában sikerült nyernünk.

Feszes védekezés, remek kapusteljesítmény

A magyar kapuban az argentinok ellen remekül védő Palasics Kristóf kezdett, támadásban az Imre Bence, Ancsin Gábor, Lékai Máté, Szita Zoltán, Bóka Bendegúz, Bánhidi Bence összeállítással próbálkoztunk.

Norvég góllal indult a találkozó, de Szita azonnal válaszolt, majd eleresztett még egy bombát, de az kipattant a kapufáról. Nagy tempóban kezdtek a csapatok, Bóka is elhibázott egy ziccert, a másik oldalon Kristian Björnsen büntetett.

Feszesen védekeztünk, igyekeztünk megakadályozni a gyors lerohanásokat, egy jó figura végén pedig a hetedik percben a vezetést is megszereztük, 4–3. Támadhattunk a kétgólos előnyért, de 4–4 lett helyette, sőt Norvégia ismét vezetett.

Összességében nem védekeztünk rosszul a mérkőzés elején, a norvégok sokat húzták le a szélre a labdákat, a réseket pedig azonnal észrevették a magyar védelmen. A támadásunk volt kissé döcögős, a 12. percben volt először két gól a különbség a csapatok között, nem a javunkra, ekkor 5–7-et mutatott az eredményjelző.

Torbjörn Bergerud jól védett, 45 százalékos mutatóval rendelkezett 15 perc után, Ilics Zoran betörése után azonban egyenlítettünk. Sander Sagosennek nem ízlett az agresszív magyar védekezés, Bánhidi találatával aztán ismét nálunk volt az előny. Palasics is fogta a labdákat hátul, Bánhidi újabb góljával pedig már két góllal vezettünk – először a meccsen. Palasicsnak hetesből sem tudtak betalálni a norvégok, Bodó góljával pedig már három volt közte a 22. percben.

Nagyon gyorsan kaptunk három gólt, Chema időt is kért, jól jött a szusszanás. Imre góljával újra előnybe kerültünk, Fazekas találatával pedig megint két góllal léptünk meg. Az első félidő kiváló kapusteljesítménye is kellett ahhoz, hogy végül kétgólos előnnyel (13–11) mehettünk a szünetre.

Az az utolsó másodperc…

Palasics a második félidőt is ott folytatta, ahol abbahagyta az elsőt, védése után zúgott a csarnokban a Palasics, Palasics! rigmus.

Ekkor már tíz védése volt a magyar kapusnak, ez 45 százalékos mutatót jelentett.

Imre góljával először léptünk el három góllal, és bár volt labdánk a négyhez is, Norvégia két gólra zárkózott fel. Támadásban figyelmetlenek voltunk ezekben a percekben, Sagosen a 37. percben egyenlített.

Bodó bombájával aztán ismét átvettük a vezetést, majd egymás után fej fej mellett potyogtak a gólok mindkét oldalon, a 41. percben 17–16-ra vezettünk. Ligetvári blokkja után Lékai kezéből csúszott ki egy pillanatra a labda, de Bánhidi beállóból eredményes volt, 18–16.

A játékrész derekán az idegesség jelei látszódtak mindkét csapaton, a norvégok nem tudtak közelebb kerülni, a 47. percben 19–17 volt az állás. A beállóra játszott figuráink rendre jól alakultak, ha éppen Bánhidi nem talált be, hetest kaptunk, amit Imre értékesített.

Emberelőnyben ma is kétbeállós játékkal próbálkoztunk, ez Argentína ellen jól működött az előző mérkőzésen. Helyzeteink most is adódtak a szituációból, de nem minden lehetőséggel tudtunk élni.

Az utolsó tíz percre egygólos magyar vezetéssel fordultunk rá, pattanásig feszültek az idegek, hat perccel a vége előtt 22–22 volt az állás. Bodó hatalmas átlövése után ismét vezettünk, és bár két góllal is elléphettünk volna, elszórtuk a labdát.

Négy perccel a vége előtt Simen Lyse szerezte meg a vezetést a norvégoknak, de Bánhidi gyors góllal válaszolt. Lyse ismét betalált, egygólos hátránnyal kezdtük az utolsó két percet. Bánhidi ezúttal ziccert rontott, Bergerud kivédte a lövését.

Megszereztük viszont a labdát, és Lékai az utolsó percben kiegyenlített, 38 másodperccel a vége előtt jött a norvég időkérés. Másodpercekkel a vége előtt a norvégok támadtak, de megszereztük a labdát, és Imre Bence eldönthette volna a találkozót. Bergerud kapus azonban védett és indított, a norvégok pedig nem hibáztak, egy másodperccel a vége előtt eldöntötték a meccset, 25–26 a vége.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfikézilabda, B csoport, 3. forduló

Magyarország–Norvégia 25–26 (13–11)

Később:

19.00: Franciaország–Egyiptom

21.00: Dánia–Argentína

A csoport állása:

1. Norvégia 6 pont

2. Dánia 4 pont

3. Egyiptom 2 pont

4. Magyarország 2 pont

5. Franciaország 0 pont

6. Argentína 0 pont

A magyar válogatott további csoportkörös programja

augusztus 2. 9.00 Magyarország–Dánia

augusztus 4. 16.00 Magyarország–Franciaország

(Borítókép: Fazekas Gergő [j], Christian O'Sullivan a férfi kézilabdatornájának B csoportjában 2024. július 31-én. Fotó: MTI / Illyés Tibor)