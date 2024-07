Megvan a második magyar érem Párizsban, már csak az anyaga a kérdés

Másfél hónapja az sem tűnt valószínűnek, bekerül a Párizsba utazó férfi kardcsapatba, most Rabb Krisztián az olimpiai döntőre készülő válogatott hőse. A Vasas 22 éves vívója szenzációs teljesítménnyel rukkolt elő becserélését követően az Irán elleni elődöntőben. Csapattársa, Szatmári András kerek-perec ki is jelentette, Szilágyi Áronnal és Gémesi Csanáddal neki köszönhetik, hogy esélyük van aranyéremmel távozni a Grand Palais-ból.

Gémesi Csanád két napja megígérte, most pedig már biztos, tartja is az ígéretet a férfi kardcsapat: érem nélkül nem megy haza Párizsból.

Gémesi, Szatmári András, Szilágyi Áron és Rabb Krisztián négyese a három évvel ezelőtti olimpián ezüstöt nyert Olaszország ellen kezdett a legjobb nyolc között. Luigi Samelééknek ugyancsak nem sikerült jól az egyéni verseny, ahogyan a magyarok, úgy ők is kiestek legkésőbb a tizenhat között. Ilyen szempontból kifejezetten éghetett bennük is a bizonyítási vágy, így még veszélyesebb ellenfélnek ígérkeztek. Ahogyan az olimpia előtt is fogalmazott Szatmári András az Indexnek, egy ilyen tornán, a jelenlegi kiegyenlítődött mezőnyben egy-két tus is dönthet arról, hogy az ember végül a 7. helyért vagy az aranyért vív.

Olaszország ellen mindenesetre mellénk állt ez az egy-két tus, még ha nem is könnyen. Szilágyi ugyan megnyerte az első összecsapását Samelle ellen, a folytatásban átvették az irányítást az olaszok. Luca Curatoli Gémesit, Michelle Gallo Szatmárit múlta felül. Innentől kezdve pedig hol kisebb, hol nagyobb különbséggel, de az üldöző szerepébe kényszerült a magyar kardcsapat. A hatodik pár végén Szatmári volt az, aki végre át tudott lépni az érezhetően kialakult mentális blokkon, 7:3-ra nyert Curatoli ellen, és ezzel az utolsó kör előtt visszavette összesítésben is a vezetést a mieinknek.

Gémesi is elkapta a fonalat, innentől pedig nagy veszélybe nem is került a győzelem, Szilágyi Áron végül 45:38-nál fejezte be az asszót.

„Három napja készültünk arra, hogy az olaszokkal vívunk és meg kell verjük őket. Kisebb hibákkal, de mind taktikailag, mind technikailag föléjük tudtunk nőni. Betartottuk azt, amit elterveztünk és az edzőink kértek tőlünk: csapatként és egyénileg is jól működtünk. Nemcsak a páston, hanem a pást mellett is, úgy, ahogyan az elmúlt egy hónapban is” – értékelte a győzelmet Szatmári András.

„Irán ellen ugyanilyen magabiztosak leszünk, nyerni fogunk, megverjük őket, és döntőt fogunk vívni este. Csodálatos a hangulat, a francia szurkolók egészen elképesztő hangulatot teremtenek ebben a lenyűgöző épületben” – tette hozzá már-már önkívületben.

Több mint egy óra szünet következett, míg eljött az emlegetett irániak elleni elődöntő. A közel-keletiekről kellemes emlékeink lehettek, elvégre még sosem győzték le világversenyen a mieinket. Igaz a párizsit megelőző, a legutóbbi randevú sem épp ma volt. 2019-ben Budapesten a negyeddöntőben 45:29-re sikerült felülmúlni a riválist.

Gémesi újabb ígérete ellenére csak annyi tűnt biztosnak, ekkora különbség ezúttal nem lesz a csapatok között. Ha más nem, az esélyesebbnek tartott Egyesült Államok elleni 45:44-es iráni siker ezt vegytisztán elővetítette.

Arra, ami azonban kezdés után történt a páston a legkevésbé sem lehettünk felkészülve. Szilágyi Mohammad Rabarival, Gémesi Ali Pakdamannal, Szatmári Farzad Baher Araszbaran szemben maradt alul, így az első kör végén 15:7-re vezettek a közel-keletiek.

Az olimpiai újonc Rabb Krisztián vette át Gémesi helyét, és kötött be a második sorozat elején. Rabb pedig úgy vívott, ahogyan azt az Indexnek adott, az olimpiai fogadalomtétel utáni interjúban beharangozta: félelemtől, stressztől mentesen, a játékokat lehetőségként és nem teherként megélve. Pillanatok alatt ledolgozott három tust a hátrányból, majd újabb hármat. S ha a felzárkózás nem is bizonyult maradéktalanul tartósnak, a Rabari elleni 9:5-ös sikere azt jelentette, a magyar válogatott minden reménye él egy újabb fordításra.

A Vasas 22 éves tehetségének lendülete valóban ragadósnak bizonyult. A két rutinosabb csapattárs közül Szatmári kapta el nehezebben a ritmust, két miniasszó után mínusz négyen állt, de Rabb újabb Pazar vívása – 8:4 Baher Araszbaran ellen – , épp az MTK 2017-es világbajnoka volt az, aki még tovább tudta faragni a különbséget. Sőt, fordított és háromtusos előnyre is szert tett saját párharcán belül, végül viszont így is hátrányban, 39:40-nél kötött ki, átadva helyét a magyar csapat befejezőemberének, Szilágyinak.

Háromszoros olimpiai bajnokunk előhúzott valamit a régiből: sorozatban három találattal kezdett, majd kisebb hullámvölgy, feszült pillanatok, és igencsak érdekesen megítélt tusok közepette 44:42-nél a döntő kapujába juttatta kvartettünket. Végül egy iráni szépítés után Pakdamant a pást végébe kergetve meg is adta a mindent eldöntő találatot (45:43).

A csapat és a magyar tábor pedig Rabb Krisztiánt ünnepelte a döntőt – így pedig a magyar küldöttség már biztos második érmét érő – asszó hőseként.

„Egyértelmű, neki köszönhetjük, hogy döntőt vívhatunk – mondta az ezúttal is csodás hangulatú Grand Palais interjúfolyosóján állva Szatmári a siker után. – Elképesztő lendülettel szállt be, egyértelmű fordulópontot jelentett az első vívása. Áronnal beszéltük is miközben vívott, hogy nekünk annyi a dolgunk, hogy az utolsó ellenfelünket valahogyan, csak egy tussal is, de legyőzzük, a többit Kiki elintézi.”

„Nem foglalkoztam az állással, és azt is igyekeztem kizárni a tudatomból, hogy egy olimpián vagyok – vette át a szót Rabb Krisztián a magyar újságírók gratulációi után. – Rég vártam már, hogy pástra lépjek az olimpián, örülök, hogy ez végre megtörtént, és ilyen jól sikerült kezelnem. Hagytam azért, hogy kicsit feldobjon az érzés, de összességében tényleg csak a vívásomra koncentráltam. Igyekeztem meglepni őket a gyorsaságommal, talán nem is számítottak rá, hogy bevállaljuk a cserét, de a lényeg, hogy jó döntés volt” – mondta, hozzátéve, csapatként döntöttek arról, hogy az első kör után beszáll Gémesi helyére.”

Rabb megjegyezte, viszonylag hosszú idő állt most a rendelkezésükre a döntő előtt. Fontos, hogy most szusszanjanak egyet, és fejben és fizikálisan is újra százszázalékos állapotba hozzák magukat a 20 óra 30 perckor kezdődő fináléra. „Nagyon magas szinten pörögtünk itt a végén, szeretnénk Dél-Korea ellen már eleve ezen a hőfokon kezdeni” – tette hozzá, majd a kérdésre, hogy milyen előérzete van az estével kapcsolatban annyit mondott, minden megérzése jót súg.

„Az aranyért jöttünk, azzal is szeretnénk távozni” – tekintett előre magabiztosan a Vasas 22 esztendős olimpikonja.

A bronzmérkőzésen a házigazda Franciaország a mieink által legyőzött Iránnal mérkőzik majd meg az aranyasszót felvezetve.

A magyar férfi kardcsapat Tokióban harmadik volt. A mieink azon az olimpián nem kerültek szembe a címvédővel – az akkor még létező fegyvernemi rotáció miatt a 2012-es címükkel számítottak három éve annak a dél-koreaiak –, ellenben a tavalyi, milánói világbajnokságon igen: ott 45:42-re sikerült legyőzni őket a döntőben.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

FÉRFI KARD, CSAPATVERSENY

Negyeddöntő: Magyarország–Olaszország 45:38

Elődöntő: Magyarország–Irán 45:43



A döntőben

20.30: Magyarország–Dél-Korea

(Borítókép: A magyar vívó válogatott tagjai. Fotó: Elsa / Getty Images)