Négy olimpiát megjárt, a legsikeresebb sportoló az országában – és a szülei még mindig nem elégedettek vele

A fiatal olimpikon esetét a The Wall Street Journal (WSJ) mutatta be egy riportban. Mint a lap írta, Lily Zhang Kínából bevándorló szülők gyermekeként született Kaliforniában, és 2007 óta űzi versenyszerűen a sportot.

Azóta hatszor nyert országos bajnoki címet, az összes olimpiára kijutott 2012 óta,

és 2021-ben bronzérmet szerzett az asztalitenisz-világbajnokságon is (ami azért is volt nagy szó, mert előtte utoljára 1959-ben szerzett érmet egy amerikai versenyző ebben a sportágban).

A sikerei ellenére a szülei még mindig nem támogatják teljesen az élsportolói karrierjét, és azt szeretnék, ha inkább felhagyna a sporttal, és hétköznapi nőként, hagyományos munkát végezve élné az életét. Édesanyja, Linda Liu (aki egyébként korábban, még Kínában maga is versenyszerűen asztaliteniszezett) nem is rejtette véka alá ezt, és úgy fogalmazott a WSJ-nek nyilatkozva:

Mindig megpróbáljuk meggyőzni, hogy hagyja abba a játékot. Csak annyit akarunk, hogy normális munkája legyen. Hagyományos kínai szülők vagyunk. Mindig is azt akartuk, hogy az iskolára koncentráljon. Mindig is azt akartam, hogy vállaljon munkát és rendes lány legyen.

Lily Zhang ezzel kapcsolatban azt mondta a lapnak, hogy bizonyos mértékig egyetért édesanyja nézeteivel, mivel úgy érzi, hogy a sportolói karrierjében egy sérülés vagy egy vereségsorozat után minden borulhat. „Annyi minden történhet, ami egy pillanat alatt elveheti a stabilitásodat” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az olyan, kiemelkedően sikeres sportolók, mint Michael Phelps vagy Simone Biles a számos szponzorációnak köszönhetően biztosítottak maguknak egy stabil anyagi hátteret, bármi történjék is, így nekik már nem számítanak az eredmények. De sok sportoló egyetlen sérülés vagy akár csak az érmek hiánya miatt is elveszítheti a szponzorait, és instabil pénzügyi helyzetbe kerülhet.

Nem egyedi eset

A szüleivel kapcsolatos problémát illetően Zhang nincs egyedül: Jun Gao, az amerikai asztalitenisz-csapat kínai származású edzője elmondta, hogy sok ázsiai származású szülő ugyanígy viszonyul a gyermeke jövőjéhez.

Ezért látunk olyan sok tehetséges játékost – legyen szó fiúkról vagy lányokról – akik, miután eljutnak a főiskolára, azt mondják, hogy viszlát

– fejtette ki a The Wall Street Journalnek nyilatkozva az edző. Ugyanez megtörtént Lily Zhanggal is, aki a lapnak elmondta, hogy a 2012-es, londoni olimpia után a szülei azzal viccelődtek, hogy „akkor mostantól koncentrálhat a tanulásra”, és az érettségi után ő is majdnem abbahagyta a sportot a szülői nyomás miatt.

Most, 12 évvel később, a párizsi olimpián egyelőre sikerrel vette az akadályokat, és az eddigi legjobb olimpiai eredményét érte el egyéniben azzal, hogy bejutott a legjobb 16 közé, miután legyőzte a brazil Bruna Takahashit.

Hamarosan az is kiderül, hogy az egyelőre hiányzó olimpiai érmet is sikerül-e megszereznie ezen a tornán.