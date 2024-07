Szupereste vár a magyarokra: mutatjuk, mikor kell szurkolni a magyar olimpiai érmeknek

Ha minden jól alakul, három magyar olimpiai éremnek is örülhetünk szerda este a párizsi ötkarikás játékokon. Az olimpia ötödik versenynapjának estéje talán az egész játékok legfontosabb időszaka lesz magyar érdekeltség szempontjából. Milák Kristóf azok után, hogy a legjobb idővel jutott be 200 méter pillangón a fináléba, szerda este megvédheti címét – minden bizonnyal hatalmas csatában a francia szupersztár Léon Marchand-nal.

Az esti úszóprogramban még Németh Nándor is érdekelt lesz, ő a 100 méter gyors döntőjében ugrik medencébe, és akár az éremszerzés is összejöhet sprinterünk számára, mivel harmadik legjobb idővel jutott be a fináléba. A két magyar döntősön kívül elődöntőt úszik szerda este Telegdy Ádám és Kós Hubert – utóbbit a szám favoritjának tartják. Valamint 2019 világbajnoka, Kapás Boglárka 200 méter pillangón juthat döntőbe.

Az uszodán kívül fontos feladat vár férfi kardozóinkra, mivel a Szilágyi Áron, Rabb Krisztián, Gémesi Csanád, Szatmári András összetételű négyes olimpiai döntőt vív Dél-Korea ellen. A magyar férfi kardcsapat az elődöntőben elképesztő izgalmak közepette, 45:43-ra győzte le Iránt, így az már biztos, hogy érmet szerez Párizsban. Már csak az a kérdés: arany- vagy ezüstéremmel bővül a magyar küldöttség éremkollekciója.

A SZERDA ESTE MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ PROGRAMJA:

Úszás:

20.37 200 méter férfi pillangó, döntő (Milák Kristóf)

20.45 200 méter női pillangó, elődöntő (Kapás Boglárka)

21.47 200 méter férfi hát, elődöntő (Kós Hubert, Telegdy Ádám)

22.39 100 méter férfi gyors, döntő (Németh Nándor)

Vívás:

20.30 Férfi kardcsapat, döntő, MAGYARORSZÁG–Dél-Korea

Böngéssze az Index olimpiai mellékletét a pontos menetrendért, éremtábláért, friss hírekért, illetve a magyar érdekeltségű versenyszámokért.