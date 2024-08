Hozta a kötelezőt, a férfi pólócsapat magabiztosan győzte le Japánt

Annak ellenére, hogy a találkozót megelőzően Japán két meccs után veretlen volt a csoportban, nem számíthattunk könnyű mérkőzésre, ugyanis az ázsiaiak csupán egy góllal kaptak ki a házigazda franciáktól és a címvédő szerbektől.

A mieinknek nem úgy sikerült a spanyolok elleni találkozó, ahogy szerettük volna, sok hibával játszottunk és háromgólos vereséget szenvedtünk, itt volt az ideje javítani.

A Vizes Központban már bő 20 perccel a mérkőzés kezdete előtt hatalmas volt az üdvrivalgás, zengett a Ria, Ria, Hungária! A nézőtéren egytől egyig minden magyar szurkoló átkapcsolt a La Défense Aréna közvetítésére az okostelefonján, hogy élőben kövesse Kós Hubert úszását 200 háton. A 21 éves magyar végül kiváló hajrájának köszönhetően olimpiai bajnok lett, ezzel megadta az alaphangot a találkozóhoz.

No de vissza a pólóhoz! Az első negyedben elhoztuk a labdát a ráúszásnál. Varga Dénes a kapufát találta el, a japán akcióból azonban nem lett semmi, elcsentük a labdát. Molnár Erik góljával aztán megszereztük a vezetést, nem sokkal később pedig már a kétgólos előnyért támadhattunk, de nem sikerült betalálnunk. Emberhátrányba kerültünk, de remekül védekeztünk, elöl pedig Vámos Márton növelte az előnyt.

Vogel Somának kellett védenie egy szép japán támadás végén, az ellentámadásból pedig Fekete Gergő máris megszerezte a harmadik gólunkat. Ismét emberhátrányba kerültünk, Zalánki Gergőt állították ki a játékvezetők, és Vanatabe Taio szépített. Alig egy perccel később visszajöttek egy gólra a japánok, de Angyal Dániel közelről nem hibázott, és már 4–2-t mutatott az eredményjelző. Varga is megrezegtette a hálót, ezzel ismét hárommal mentünk, 5–2 volt az állás az első negyed végén.

A második negyedben is mi hoztuk el a labdát, ennek ellenére japán góllal indult a nyolcperces etap. Jöttek a hibák mindkét oldalon, de Hárai Balázs találatával ismét magabiztos előnyünk volt. A japánok könyörtelenül kihasználták az emberelőnyös szituációikat, ám védekezésük nem volt túl acélos. Vogel fontos ziccereket hárított, támadásban kezdtünk higgadtabban vízilabdázni, végül 9–4-es vezetéssel mehettek a csapatok szusszanni.

Ha ráúszás, úgy tűnt, ma nem találtunk legyőzőre, a harmadik negyedben a csapatkapitány, Jansik Szilárd is feliratkozott a góllövők listájára. Ekkor már biztos volt, hogy behúzzuk a meccset, Varga Zsolt szövetségi kapitány forgatni is tudta a csapatot, Nagy Ádám pedig elemi erővel vette be az ázsiai kaput. Vigvári Vince sem maradt kis a sorból, a harmadik negyed végén 12–6 volt az állás.

A negyedik negyed japán góllal indult, és amíg az előző három játékrész mindegyikében kétszer voltak eredményesek, ezúttal másfél perc alatt berámoltak két gólt. Nem sokon múlt a harmadik sem, de a felső léc velünk volt. Zalánki Gergő volt a tizedik magyar gólszerző, majd Manhercz Krisztián ötméterest értékesített.

Galéria: Magyarország - Japán - férfi vízilabda - 2024. 08. 01. (Fotó: Leah Millis / Reuters)

Magáért beszélő statisztika: Minden mezőnyjátékosunk betalált a mérkőzésen.

A kapuban közben Bányai Márk is lehetőséget kapott, most először az olimpián. A vége 17–10 lett, a magyar válogatott nagyon simán, magabiztosan, végig vezetve teljesen megérdemelten nyert. Folytatás szombaton, Ausztrália ellen.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

FÉRFI VÍZILABDA, B CSOPORT, 3. forduló

Magyarország–Japán 17–10 (5–2, 4–2, 3–2, 5–4)

Ausztrália–Franciaország 9–8

Spanyolország–Szerbia 15–11

Az állás: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Magyarország 6 (37–32), 3. Ausztrália 6 (22–20), 4. Franciaország 3 (34–35), 5. Szerbia 3 (30–38), 6. Japán 0

A csoport:

Olaszország–Montenegró 11–9 – ötméteresekkel

Horvátország–Románia 11–8

Görögország–Egyesült Államok 13–11

Az állás: 1. Görögország 8 pont (44–34), 2. Olaszország 8 (37–28), 3. Horvátország 6, 4. Egyesült Államok 3, 5. Montenegró 2, 6. Románia 0

A csoportokból az első négy-négy csapat jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott további programja

Augusztus 3., 15 óra: Ausztrália–Magyarország

Augusztus 5., 12 óra: Magyarország–Szerbia

(Borítókép: Vigvári Vince 2024. augusztus 1-jén. Fotó: Leah Millis / Reuters)