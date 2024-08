Irány Lille! A magyar női kézicsapat a legjobb nyolc között folytathatja az olimpián

Hollandia brazilok felett aratott, hétgólos sikere után egyértelmű volt a matek: ha a mieink pontot szereznek csütörtökön, akkor az utolsó csoportmeccs eredményétől függetlenül biztos továbbjutók. Azaz foglalhatjuk a jegyeket a lille-i negyeddöntőre. Ha nyerni is tudunk, akkor pedig a csoport második helyére is marad reményünk...

Ezzel a tudattal vághatott hát neki a franciák elleni vereség, a brazilok elleni siker, és az Angola elleni döntetlent követően a negyedik meccsének Golovin Vlagyimir csapata Párizsban. Az ellenfél a hatosban eddig még csak pontot sem szerző, a továbbjutás szempontjából utolsó szalmaszálban megkapaszkodni igyekező Spanyolország volt. Golovin mester kezdés előtt cserélt a keretben: Bordás Rékát Pásztor Noémi váltotta a nevezhető tizennégy játékos között.

A mérkőzés megint hasonló rohanással indult, mint ami az angolaiak elleni döntetlen jelentős részét jellemezte, és ami nem igazán feküdt a mieinknek. Ezúttal 3–3 után a spanyolok meg is léptek egy háromgólos sorozattal – konkrétan minden akcióból gólt szerezve, ami elért a magyar kapu előteréig (6–3)... Golovin is érezte, nem lesz ez így jó, máris időt kért, átszervezve a védekezést, és néhány szóval némi nyugalmat csempészve a magyar támadásépítésekbe is. A kis szusszanás jót tett: a mieink 7–7-nél teljesen megérdemelten egyenlítettek, majd az első negyedóra végén már 9–7-re vezettek is. Az időkérés utáni hat percet konkrétan 6–1-re sikerült megnyernünk.

A gyors visszakapaszkodás és fordítás főhőse egyértelműen Klujber Katrin volt, aki négy gólja mellett több találatot is előkészített a meccs első negyedében, ezzel talán az eddigi legjobb első tizenöt percét összehozva Párizsban.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A Párizsi Déli Aréna ezúttal is csordulásig megtelt, a lelátón látható zászlók színeiből és számából megítélve jó néhány francia döntött úgy, hogy saját mérkőzésük előtt megnézik a B csoport ezen találkozóját is. Mindazonáltal óriási hangulatról nem volt szó, az olimpiai trendnek megfelelően a szervezők ezúttal is szigorúan figyelték, hogy a drukkerek azon a lelátórészen legyenek, ahová a jegyük szól, így igazán nagy magyaros kupacok nem tudtak kialakulni, ennek megfelelően a szervezett szurkolásra sem volt esély. Szórványos éneklést és „Hajrá, magyarok!" – skandálást azonban bőven ki tudott váltani a mieink játéka a szünet előtt.

Simon Petra ismét több lehetőséget kapott irányítóként – Golovin érezhetően próbálja beosztani a csapat legfiatalabb, de így is rendkívül hasznos tagjának játékidejét, nehogy túlterhelje őt –, góllal és gólpasszal vette ki a részét abból, hogy a szünet előtt négy góllal is meglépjünk. A 28. percre 14–10-es állásnál fordultunk, a különbség pedig ennél is nagyobb lehetett volna, ha Debreczeni-Klivinyi Kinga nem hibázza el a Simon passzából kialakult ziccerét Nicole Wigginsszel szemben.

Helyette az utolsó két percben a spanyolok küzdötték vissza magukat mínusz kettőre, így 14–12-es előnnyel vonulhattak Klujberék az öltözőbe.

Fordulás után kifejezetten biztató perceket produkált válogatottunk, Klivinyi átadásából Kuczora Csenge emberhátrányban is gólt lőtt, Böde-Bíró Blanka pedig az első félidőben látott 33 százalékos védési hatékonyságát tornászta több bravúrral is felfelé. A 36. percben Győri-Lukács Viktória bal szélről eleresztett lövésével először a meccsen öt góllal is elléptek a mieink, 19–14 állt ekkor az eredményjelzőn. Ezúttal régi jó ismerősünk, Ambros Martin kért időt jó érzékkel belenyúlva a mérkőzésbe: 20–16 után négygólos sorozatot produkáltak a piros mezesek, ezzel pillanatok alatt elbizonytalanítva a mieinket (20–20).

Tizenhét perc volt még hátra, és lelki szemeink előtt hirtelen lepöröghetett a magyar–brazil meccs néhány kulcspillanata, azon a találkozón ugyanis a mieink tudtak visszajönni mínusz ötről, és nyertek a drámai hajrában egy góllal.

A végletekig izgalmas végkifejlettre ezúttal is komoly esély mutatkozott, egyre többet hibázott támadásban mindkét fél, de ezt kihasználni sosem tudta a másik egy komolyabb előny kiépítésére. A spanyolok 21–20-nál fordítottak, de két góllal később már ismét mi vezettünk.

A hajrát Klujber gólja nyitotta, amivel 23–22 volt ide. A Ferencváros kiválósága a tizenötödik perc óta először volt eredményes, cserébe nagyon fontos találatot ért el. Néhány pillanattal később Vámos Petra is betalált, így a nagy spanyol felzárkózás, jó tíz perc eltelte óta először volt ismét két gól a felek közt valamely csapat javára (22–24). Ám mielőtt elhihettük volna, hogy az utolsó öt percben már nem kell majd izgulnunk, Füzi-Tóvizi Petra kiállítása miatt két percre emberhátrányba kerültünk.

Fotó: Steph Chambers / Getty Images Hungary

Ám jó védekezéssel fórban is növeltük az előnyt, Vámos talált újfent a kapuba 25–22-re növelve a fórt. Valamivel több mint három perc volt vissza, amikor Ambros Martin újfent időt kért, hátha így sikerül megtörni a mieink feltámadó lendületét. A szünetet követő akció azonban gyorsan véget ért Paula Arcos belemenése miatt. Azaz három perccel a vége előtt esélyt kaptunk arra, hogy néggyel is meglépjünk. Tóvizi Petra pedig centerből élt is ezzel a lehetőséggel (23–27).

A legvégén a spanyolok még szépítettek, de ez már nem osztott, nem szorzott, a mieink győzelme nem került veszélybe (24–27).

A magyar női kézilabda-válogatott ezzel biztosan a legjobb négy között zár csoportjában, azaz készülhet a Lille-ben rendezendő egyenes kieséses szakaszra. Spanyolország a vereségével viszont elbúcsúzott, a csoportkör végén Lille helyett hazafelé veheti az irányt.

A mieinkre még egy mérkőzés vár a Déli Aránéban: augusztus 3-án Hollandia ellen a csoport második helye lesz a tét.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Női kézilabda, B csoport, 4. forduló

Spanyolország–Magyarország 24–27 (12–14)

Korábban:

Hollandia–Brazília 31–24 (17–13)

Később:

16.00: Angola–Franciaország

A csoport állása:

1. Franciaország 6 pont

2. Hollandia 6 pont

3. Magyarország 5 pont

4. Angola 3 pont

5. Brazília 2 pont

6. Spanyolország 0 pont

A magyar válogatott további csoportkörös programja

augusztus 3., 9.00 Magyarország–Hollandia

(Borítókép: Szöllősi-Schatzl Nadine a Magyarország-Spanyolország női kézilabda mérkőzésen. Fotó: Steph Chambers / Getty Images)