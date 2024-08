Második győzelmére hajt férfi pólóválogatottunk az olimpián: Magyarország–Japán

A spanyolokat csak úgy lehet legyőzni, ha kevés gólon tartjuk őket, mert az ő védekezésük mellett rendkívül nehéz sokat lőni. A védekezésben viszont ma több hibát is elkövettünk, és most a támadás sem volt annyira gördülékeny, mint az első nap – ami persze az ő szervezett hátsó játékuknak is köszönhető