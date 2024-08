Berkó Lajos elmondta, hogy a MÖSZ engedi-e Hámori Lucát ringbe szállni Imane Helif ellen

„Nagyon szomorúak vagyunk, hogy áll a bál és egy olyan témáról beszélünk, ami nem a sporttal összeegyeztethető, nem a sportsikerről, nem az eredményességről beszélünk, hogy fantasztikusan menetelt a magyar ökölvívócsapat” – nyilatkozta Párizsban Berkó Lajos, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség háromtagú ügyvivői testületének egyik tagja. Hozzátette, hogy három ökölvívónkból kettő már biztosan pontszerző az olimpián, ilyen jó helyezést pedig nagyon régóta nem ért el a hazai sportág.

Ehhez képest az tartja lázban az embereket, hogy a „Luca a következő mérkőzésen kiáll-e vagy nem, mert majdhogynem egy férfival kell küzdeni” – célzott Berkó az algériai Imane Helifre, aki biológiailag ugyan férfi, mégis a női ökölvívók között szerepel. És akivel szemben olasz ellenfele a nyolcaddöntőben a 46. másodpercben fel is adta a mérkőzést, és egy ütés után sírva fakadt, mondván: őt ilyen erősen még soha nem ütötték meg.

Berkó szerint a válogatott elképesztő felkészülésen van túl,

„hihetetlen fizikai és szakmai munkát végeztek”, de elmondta, hogy a sparringokra férfiakat nem hívtak, és „erre nem készültünk”.

„Ez vállalhatatlan és felháborító, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség minden lehetőséget megragad arra, hogy ezt szóvá is tegye” – nyilatkozta a testületi tag.

Hozzátette, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság segítségével a NOB-nak írt hivatalos levélben kérik majd az eset felülvizsgálatát. Hiszen a korábbi tesztek eredményei miatt a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség által rendezett világbajnokságról már kitiltották Helifet. Emellett a jogi lehetőségeket is vizsgálják, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben, de mindenképpen még a következő mérkőzés előtt lépni fognak.

„Nem gátoljuk Lucát, hogy bemenjen a ringbe”

„Nekünk ez meg sem fordult a fejünkben” – mondta Berkó arra a kérdésre, hogy esetleg a MÖSZ ne engedje kiállni Hámori Lucát az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Luca fel van dobva, flow-ba van, nagyon jól érzi magát

– tette hozzá, majd úgy folytatta, hogy amíg Hámori öklözni akar, addig öklözni is fog, a szövetség ebben nem akarja meggátolni.

„Ezt a kialakult egyenlőtlenséget ugyan elítélik minden fórumon, „de a versenyzőnket attól nem fosztjuk meg, hogy egy olimpián éremért küzdhessen” – hangsúlyozta a szakember.

A sportági sikerekről elmondta, hogy legutóbb 2012-ben volt olyan, hogy három magyar versenyző is megmérethette magát az olimpián ökölvívásban, még jóval tágabb hazai mezőnyből, most pedig egy „jóval szűkebb közegben három versenyzőnk is kint van” – büszkélkedett. Akylov Pylyp sorsolása miatt szomorúak voltak, hiszen az első mérkőzésén neki már búcsúznia is kellett. Viszont kiemelte, hogy ha nem ilyen sorsolása van, akkor Pylyp éremért bokszolt volna.

Ön kiállna a biológiailag férfi bokszoló ellen Hámori Luca helyében? Igen, kiállnék ellene

Nem, mivel veszélyeztetve érezném az egészségemet

Hámorit végig dicsérte a szakember, míg Kovács Richárd is éremért jött és esélye is volt rá – vélte Berkó –, viszont egy olyan ellenfelet kapott, aki nagyon éretten és pontosan bokszolt és olyan erőt és technikát képviselt, amivel Kovács „sajnos nem tudott megbirkózni, de nagyon jó mérkőzést vívtak”.