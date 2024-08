Vámos Petra: Kinőttük régi önmagunkat, fontos összecsapáson nyújtottunk stabil teljesítményt

Magyarország 27–24-re múlta felül Spanyolországot az olimpiai torna csoportkörének utolsó előtti fordulójában. A mieink a sikerrel bebiztosították a helyüket a legjobb nyolc között, míg a spanyolok a hátralévő forduló eredményétől függetlenül már biztosan nem juthatnak tovább a csoportból.

„Hullámzó volt a csütörtöki mérkőzés, amit egy percre se adtunk ki a kezünkből – értékelt lapunknak Klujber Katrin, a magyar válogatott jobbátlövője. Nem volt egyszerű a találkozó, a kapuscserével megleptek minket a spanyolok, a legnehezebb pillanatokban sem bizonytalanodtunk el. Az Angola elleni mérkőzést igyekeztünk elfelejteni, és mindenképpen meg akartuk verni a spanyolokat. A továbbjutás megvan, de nem vehetjük félvállról a Hollandia elleni mérkőzést, mivel az egyenes kieséses szakasz szempontjából nagyon fontos lehet az ott elért eredmény. Egyik mérkőzés sem volt könnyű, de megbeszéljük, mit hogyan kell csinálnunk. A ziccereknél pontosabbnak kell lennünk, végig oda kell figyelnünk. Nem szabad hatalmas hátrányba kerülnünk, mert egyre nehezebb lesz visszajönni”.

„Tanultunk az Angola elleni mérkőzésből, nem ijedtünk meg a szoros állástól – emelte ki Vámos Petra, a magyar csapat irányítója. – Csapatként hatalmasat küzdöttünk, együtt örültünk minden jó megoldásnak. Csak a saját találkozóinkra koncentrálunk, nem számolgatunk. Úgy érzem, kinőttük régi önmagunkat, fontos összecsapáson nyújtottunk stabil teljesítményt. Hiszünk egymásnak, nem esünk össze akkor, amikor hátrányba kerülünk. Nagyot léptünk előre mentálisan abban, hogy egy ki-ki mérkőzést meg tudtunk fordítani: mindegy, ki az ellenél, mi hatvan percig küzdeni fogunk.”

„A minimális célunkat elértük, mivel továbbjutottunk a csoportból – nyilatkozta Füzi-Tóvizi Petra a magyarok beállója. – Harcolós, küzdős mérkőzés volt, szerencsére mi jöttünk ki jobban a csatából. Nagyon akarunk, sajnos ebbe belehibázunk, de a későbbiekben nem szabad sokat hibáznunk. A hullámvölgyek nem férnek bele, de a csapatunk ereje azt mutatja, hogy képesek vagyunk felállni a padlóról. A második helyről dönthet a hollandok elleni mérkőzés. Feszes védekezés kell, hibázni nem szabad, mert ki fogják használni. Nehéz kiszámítani, hogy kivel játszhatunk az elődöntőben. Bármi lesz, mindent meg fogunk tenni a sikerért.”

„Szerettük volna nagyon jól kezdeni a mérkőzést, és ha nem is indult olyan jól, úgy érzem az első tíz perc után egyértelműen tudtunk irányítani – jelentette ki Márton Gréta. – Tudtuk, milyen fontos mérkőzés a továbbjutást szempontjából, és bár ezúttal is voltak hullámvölgyeink, az nagyon jól kijött, hogy mennyire tudunk egymásért küzdeni. Szeretnénk minél jobb helyen végezni a csoportban, Hollandia ellen is ki-ki meccsre készülünk. Aztán majd a sors eldönti, hogy mire lesz elég a teljesítményünk, és ki jön a keresztágon ellenfélként. Könnyű csapat a legjobb nyolc között már nincs, így nem akarunk számolgatni, vagy taktikázni.”

„Néha saját magunknak tesszük nehézzé a mérkőzéseket – jegyezte meg Golovin Vlagyimir , a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. – Meg kell mutatni az ellenfélnek, hogy erősebbek vagyunk, ami sikerült. A nehéz időszakokban is volt egy játékos, aki a hátára vette a csapatot. Bátorság is szükséges ahhoz, hogy valaki nehéz helyzetből elvállalja a lövéseket, és azokból gól szülessen. Mindenki kivette a részét a mai sikerből. Többet tudunk ennél, úgy vélem, hogy a későbbiekben ez ki fog jönni.”

A magyar válogatott 5 ponttal, biztos továbbjutóként várja a csoportkör utolsó fordulóját. Golovin Vlagyimir együttese szombaton a 6 ponttal álló Hollandiával csap össze 9 órától.