Megszorongattuk a világbajnokot, de nem tudtuk legyőzni

A magyar csapat a csoport negyedik helyéről várhatta az utolsó előtti fordulót a csoportkörben, mindezt azzal a ténnyel, hogy ha bármilyen eredmény születik Dánia ellen, továbbra is nyitott marad a továbbjutás kérdése.

Chema Rodríguez hármat cserélt a norvégok elleni meccs után, Palasics Kristóf, Imre Bence és Szita Zoltán helyett Mikler Roland és Hanusz Egon került be, illetve a korábban torokfájással küszködő Rosta Miklós vissza.

A dánok masszív teljesítményt nyújtottak az előző mérkőzésükön, hibátlan mérlegüknek köszönhetően hamar rövidre zárták a lényegi dolgokat, és három kör után megváltották jegyüket a kieséses szakaszra.

Rossz magyar kezdés, dán hullámvölgy

Félvállról azonban nem vették a mieink elleni összecsapást, hiába a reggel kilences kezdés, alaposan ráléptek a gázpedálra.

A mieink a Mikler Roland – Pedro Rodríguez, Ancsin Gábor, Hanusz Egon, Bánhidi Bence, Bodó Richárd, Bóka Bendegúz összeállításban kezdték a találkozót.

Ancsin átlövésével szereztük meg a vezetést, majd egyből emberhátrányba is kerültünk, a spanyol játékvezetők a gólszerzőt küldték ki, mert nem hagyta elvégezni a középkezdést.

A válogatottban az utolsó mérkőzésein játszó Miklernek hamar megvolt az első védése, de két góllal nem tudtunk meglépni, Mathias Gidsel egyenlített. Ilics találatával aztán megint nálunk volt az előny, és bár Hanusznak több lehetősége is volt támadásban, egyelőre nem tudott élni a lehetőséggel.

Thomas Arnoldsen talált rést a magyar védelmen, ezt kihasználva egyenlített, de Hanusz ismét hibázott, és a dánok a vezetést is megszerezték. Elkezdtünk többet hibázni, de Mikler hátul több labdát is fogott, így nem tudtak ellépni a dánok. A nyolcadik percben azonban már két gól volt a különbség a csapatok között.

Elkezdtünk könnyelműen kézilabdázni, az első tíz perc után 2–6-ot mutatott az eredményjelző. Mindezt úgy, hogy a skandinávok legnagyobb sztárja, Mikkel Hansen még pályára sem lépett.

Sajnos támadásban és védekezésben is megtorpantunk, nem ültek a figuráink, gyors lerohanásokból is kaptuk a gólokat, Dánia hatalmas sebességgel játszott. Mikler azonban kulcspillanatokban védett, a félidő derekára pedig visszajöttünk két gólra.

Pedro Rodríguez gólja után már 7–8 volt az állás, Nikolaj Jacobsen időt is kért, és őrjöngött a játékosaival. Fazekas a második gólját is megszerezte, majd Bodó góljával egyenlítettünk, 9–9.

Megfordult a meccs ritmusa, a vezetést is megszereztük, Ilics átlövésből volt eredményes, 11–9 volt ide, hoztunk egy 7–2-es tíz percet. Mikkel Hansen a 23. percben jött be hetest lőni, és be is talált Mikler kapujába.

Később Ilics magabiztos átlövését csak nézte Niklas Landin, Lékai hetese után pedig 13–11-re vezettünk. A félidő utolsó perceiben jobban koncentráltak a dánok, az utolsó pillanatokban labdánk volt az egyenlítéshez, ám végül 16–14-es dán vezetéssel ért véget a játékrész.

Elfáradtunk a végére

Hiába a dánok vezették az első akciót a második félidőben, Bánhidi beállóból szerzett gólt, és felzárkóztunk egy találatra. Mikkel Hansen heteseire, úgy tűnt, ma nincs ellenszer, Bartucz kapuját is bevette a 36 éves klasszis.

Nagyon sok technikai hibával játszott mindkét csapat ezekben a percekben, elszórt labdák, belemenések, lépéshibák jellemezték a játékot. A 40. percben 17–19 volt az állás.

Kezdtünk fáradni, fejben és fizikailag is. Dánia hosszú idő után vezetett ismét hárommal, majd hetesből Mikkel Hansen már négyre növelte a világbajnoki címvédő előnyét, 17–21.

Chema a félidő derekán kérte ki második idejét, utána kicsit masszívabb lett a magyar védekezés, Mikler pedig ismét a helyén volt, 41 százalékos mutatóval rendelkezett a 45. percben.

A 49. percben először vezetett öt góllal Dánia, 19–24. Ekkor már érezhető volt, hogy nem tudjuk megnyerni a mérkőzést, próbáltunk zárkózni, sikerült is visszajönni három gólra (24–27), de Dánia okosan kézilabdázva végül behúzta a két pontot.

A végeredmény 25–28 lett, a magyar válogatott a negyedik meccsén harmadszor kapott ki.

Függetlenül attól, mi lesz a hamarosan kezdődő Argentína–Franciaország-mérkőzés végeredménye, amennyiben a magyar csapat az utolsó körben megveri a házigazda olimpiai bajnokot, továbbjut a csoportjából.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfikézilabda, B csoport, 4. forduló

Magyarország–Dánia 25–28 (14–16)

Később:

11.00: Argentína–Franciaország

21.00: Norvégia–Egyiptom

A csoport állása:

1. Dánia: 8 pont

2. Norvégia: 6 pont

3. Egyiptom: 3 pont

4. Magyarország: 2 pont

5. Franciaország: 1 pont

6. Argentína: 0 pont

A magyar válogatott további csoportkörös programja:

augusztus 4. 16 óra: Magyarország–Franciaország

(Borítókép: Thomas Arnoldsen, Bodó Richárd és Bánhidi Bence a Magyarország–Dánia közötti férfikézilabda-mérkőzésen a 2024-es párizsi olimpiai játékok hetedik napján a South Paris Arénában, 2024. augusztus 2-án. Fotó: Lars Baron / Getty Images)