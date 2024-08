Leradíroztuk a franciákat: mesteri vívással döntőbe jutott férfi párbajtőrcsapatunk

Egyvalami biztosnak tűnt, ahhoz, hogy a mieinknek bármi reményük legyen az aranyra a férfi párbajtőr-csapatverseny végén, ahhoz a pástra lépő három (esetleg négy) francia mellett másik vagy háromezer honfitársukat is le kell gyűrni fejben. A Grand Palais lelátói csordulásig teltek, noha az éremcsaták még több órával odébb voltak. Az azonban itt és most, az előttünk álló bő 45 percben kellett eldőljön, a francia és a magyar csapat közül melyik folytatja este a bronz, és melyik az arany reményében a vívást.

2019-es világbajnokunk, Siklósi Gergely az asszó elejére kontravívást ígért, arra taktikázva, hogy az eszelős buzdítást kapó franciák merészek, remélhetőleg túlontúl merészek is lesznek az akcióikkal, az így adódó lehetőségeket pedig majd kihasználhatják a mieink. A terv egyébiránt Kazahsztánnal szemben remekül bevált. A világranglistán kisebb meglepetésre az olimpiai selejtezős időszakot a mieink előtt záró közel-keletiek ellen minimális izgalomra sem volt okunk. Siklósi már az első asszót is fölényesen nyerte, az első kör végén 9:5-re, a következő három asszó után már 29:18-ra vezettek a mieink. A vége – még az egyéniben negyedik helyet szerző Andrásfi Tibort is meglepő különbséggel – 45:30 lett Magyarországnak.

„Onnantól, hogy az elején megvolt a vezetés, türelmesek lehettünk, apránként feloldódott bennünk minden görcs. A kazahoknak támadniuk, rohanniuk kellett, így kevésbé voltak már veszélyesek. Összességében kicsit még jobban is ült ez a taktika, mint reméltük. A meccs felénél már talán el is vesztették a fejüket, jöttek vadul előre, mi pedig nagyon szépen levadásztuk őket hátul” – fogalmazott egyéni Eb-bronzosunk a negyeddöntős siker után.

A franciák ezzel párhuzamosan Egyiptomot búcsúztatták, összességében szintén magabiztos teljesítménnyel, noha jóval szorosabb, 45:39-es végeredmény mellett. Romaine Cannone bukott el két asszót is a háromból, Lidgi Midelton és az egyéniben ezüstöt szerző Yannickk Borel azonban vereség nélkül, bőven pluszban hozta le a nyolc közti összecsapást.

Az olimpiai döntőért egyúttal a legutóbbi két Európa-bajnokság győztese (a franciák az olimpia előtt egy hónappal, a mieink tavaly nyertek) nézett farkasszemet egymással. A két csapat Eb-n vagy vb-n legutóbb két éve, Kairóban került szembe, akkor 45:37-re nyertek Borelék.

A vívókat az eredetileg kiírt időponthoz képest kisebb csúszással szólították pástra épp Egyiptom és Kazahsztán – végül 36:21-es kazah sikert hozó – alsóházi, igencsak elnyúló csatája miatt. Már a bevonuláskor érezni lehetett, tényleg pokoli hangulattal kell szembenézzen a magyar négyes. A francia fogadalomtételnél csak úgy remegett a Grand Palais-ban felhúzott ideiglenes lelátó a hazai drukkerek lábának dübörgésétől. S miközben az első páros, Andrásfi és Borel bekötött, a közönség spontán még rágyújtott a La Marseillaise-s taktusaira.

Siklósi ígérete köszönt vissza az első asszóban, Andrásfi a végletekig kivárt, az első majdnem két percnyi vívóidő elteltével született, az is együttesből. Egyéni Európa-bajnoki bronzérmesünk aztán egy gyors akció végén egylámpás tust is adott, így 2:1-es, minimális vezetésnél adta át helyét a páston. Siklósi folytatta Cannone ellen, és a pást végébe szorulva egy jó védés után kiszúrva ismét talált. A párharc elején remekül működött a mieink stratégiája. A Siklósitól jó fél fejjel alacsonyabb, kistermetű, így rendkívül alacsony súlypontú francia lábra szúrásokból volt a leginkább veszélyes, de világbajnokunk így is növelte az előnyt – egyről kettőre (6:4). A kör végén érkező Koch találta talán a legnehezebben a fogást ellenfelén, aki több összeszúrásból, amolyan „fűrészelő mozdulatból” is szerencsésebben jött, két tust is így adott vb-címvédőnkkel szemben. Koch azonban így is növelni tudta az előnyt, 8:6 után két tiszta találatot is elért a pást végéből – ezzel az elődöntőt helyszínen figyelő férfi kardcsapat tagjainak is elismerő biccentését kivívva (10:6).

Cannone Andrásfi ellen is a lábra szúrásokat erőltette, az asszó első percének végén kis híján el is gáncsolva a BVSC 24 éves párbajtőrözőjét – aki azonban nemcsak megfogta a mozdulatot, még tust is tudott adni közben (11:6). A francia a közönség robaját kivívva egy együttes után szépített, de a következő két találatot megint Andrásfi szerezte, így már 14:8-ra vezettünk. Sőt, egy háromtusos sorozatnak hála még tovább nőtt a fór – gyönyörű mozdulattal szúrta mellbe riválisát egyéniben negyedik helyezett vívónk. A franciák máris cseréhez készülődtek, miközben Andrásfi 15:8-nál kikötött Kochnak adva a helyét. Kisebb közjáték alakult ki, mert az eredményjelzőn rosszul állt az állás a tus közben. Tényleg gyönyörűen látszott, mit akarnak vívni a mieink, Koch pedig újra meg újra eltalálta az akciót kezdeményező, de fölé, mellé szúró Borelt. Amikor pedig a francia épp kicsit passzívabbá vált, hát egy gyors kiszúrással meglepve ismét talált (19:11). A különbség az asszó hajrájára is megmaradt, többnyire együtteseket szúrtak, egy-egy bravúros tussal mindkét oldalon (24:16).

Siklósi úgy jöhetett a hatodik asszóra, hogy az addigi ötöt kivétel nélkül sikerült megnyernünk. S rögvest két tussal tett azért, hogy a következőt se veszítsük el. Siklósi végig a pást hátsó harmadában vívva gyönyörűen kontrázta meg ellenfele mozdulatait, és ezzel a remek szokásával csak azért kellett – ideiglenesen – felhagynia, mert a vívóidő letelte előtt elérte a 30. tust, 30:18-nál tovább nem növelhette a különbséget az utolsó kör előtt.

A franciák egyre kétségbeesettebbnek tűntek, Cannone helyére jött Paul Allegre, de ő sem tudott mit kezdeni Koch taktikájával. Mintha nem is a világranglista első ellen vívtak volna a mieink annyira macska-egér játékot kezdett idézni az elődöntő a hajrához érve. Milánó világbajnoka 5:3-ra nyerte a párharcot, 35:21-nél, összesítésben plusz öttel a neve mellett, a magyar stáb vastapsától kísérve jött le a pódiumról, hogy kiszurkolja a társak hasonló részsikereit.

Félreértés ne essék, tíz nagyon nehéz tus, várt még a mieinkre, de a franciáknak eközben 24-et kellett volna adniuk, úgy, hogy még az idő is szorítja őket a két asszóra visszamaradt, mindössze hat percnyi tiszta vívóidőben. S úgy, hogy előtte 21 perc alatt tudtak épp 21 tust bevinni. Midelton 3:0-val kezdett Andrásfi ellen, de még mindig több mint tíz volt közte, az idő továbbra is a magyar csapatnak dolgozott. Csapat-Európa-bajnokunk szépített, így ismét tucatnyi találat volt közte a javunkra. Midelton a jó kezdés után elbizonytalanodott, 0:3 után 3:3 lett az asszó. A nagy győzelmi széria ugyan megszakadt, Andrásfi sem kapott ki (5:5), így Siklósi feladata az maradt, hogy 40:26-ról bármi áron, de magyar vezetés mellett fejezze be a küzdelmet. 44:30 után egy utolsó tussal ezt megtette, így eldőlt, Párizsban olimpiai döntő vár párbajtőrözőinkre!

A finálé 20 óra 30 perckor veszi majd kezdetét az elcsendesített Grand Palais-ban. A címvédő japánok várnak majd a mieinkre.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024,

PÁRBAJTŐR, CSAPATVERSENY, FÉRFIAK

Elődöntő

Magyarország–Franciaország 45:30

Korábban

Negyeddöntő: Kazahsztán–Magyarország 30:45

(Borítókép: Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid a férfi párbajtőr elődöntője után 2024. augusztus 2-án. Fotó: Paul Childs / Reuters)