Megkérdőjelezik a Németh Nándort szürreális világcsúccsal legyőző kínai úszó tisztaságát

Sokan kételkednek abban, hogy Pan Csan-lö dopping nélkül úszta szenzációs, 46.40 másodperces világcsúcsát a párizsi olimpián szerdán, a férfi 100 méter gyors döntőjében. Négyszemközt, nem hivatalosan idehaza is kifejezik kétségeiket a szakemberek, Brett Hawke, a legendás ausztrál tréner azonban nyilvánosan is arról beszélt, hogy a párizsi körülmények között tisztességes eszközökkel képtelenség ilyen időt elérni.

Több milliárd néző a tévékészülékek előtt hitetlenkedve dörzsölte a szemét, ahogy a párizsi Vizes Központ hírhedten lassú medencéjében a kínai Pan Csan-lö 46.40 másodperces világcsúccsal nyerte a férfi 100 méteres gyorsúszás döntőjét, négytizedet javítva saját világrekordján, és több mint egy másodpercet, méterekre lebontva egy testhosszt ver a világ legjobb sprintereire. Közöttük az exvilágcsúcstartó román David Popovicira és a mi Németh Nándorunkra.

Mielőtt áteveznénk a szubjektív vélemények vizeire, idézzünk néhány objektív adatot a Swimswam.com gyűjtéséből:

Ekkora, legalább 4 tizedmásodperces ugrás a világcsúcsban legutóbb 1976-ban történt, 48 éve, amikor a dél-afrikai Jonty Skinner 49.44 másodpercre javította az amerikai Jim Montgomery 49.99-es rekordját.

A kínai úszó 1.08 másodpercet, egy testhosszt vert az ezüstérmes ausztrál Kyle Chalmersre, ami 1928 óta a legnagyobb különbség az olimpiai arany- és ezüstérmes között.

a legnagyobb különbség az olimpiai arany- és ezüstérmes között. Az első hivatalos világcsúcs a magyar Halmay Zoltán nevéhez fűződik, aki 1905. december 3-án Bécsben 1:05.8-es idővel teljesítette a 100 métert. Halmay előzőleg 1904-ben, St. Louisban 50 és 100 yardos gyorsúszásban olimpiai bajnok lett.

nevéhez fűződik, aki 1905. december 3-án Bécsben 1:05.8-es idővel teljesítette a 100 métert. Halmay előzőleg 1904-ben, St. Louisban 50 és 100 yardos gyorsúszásban olimpiai bajnok lett. A párizsi olimpián senki, még Léon Marchand, a francia csodaúszó sem közelítette meg a világcsúcsot, egyetlen számban sem, kivéve Pan Csan-lőt. Mindezt a sekély, mindössze 2.15 méteres vízmélységű medencével magyarázzák, ami a szokásosnál nagyobb turbulenciát okoz.

A száz méter gyors döntője után megszólalt Brett Hawke, a legendás ausztrál úszóedző, aki a korábbi (mellesleg ugyancsak doppingolással meggyanúsított) világcsúcstartó brazil César Filho Cielo trénere volt.

Hawke az Instagramon fakadt ki:

Figyeljetek, őszinte leszek. Haragszom erre az úszásra, erre a világcsúcsra, több okból is. Barátságban vagyok a történelem leggyorsabb úszóival Rowdy Gainestől Alekszandr Popovon, Gary Hall Jr.-on, Anthony Irwinen keresztül Kyle Chalmersig. Ezeket az embereket nagyon közelről ismerem. Harminc éve tanulmányozom őket. Tanulmányoztam az úszás sportágát, tanulmányoztam a sebességet, és értem is a lényegét. Szakértő vagyok ebben, ez a foglalkozásom. Hát ezt a mezőnyt, Kyle Chalmerst, David Popovicit, Jack Alexyt (és Németh Nándort – a szerk.) nem vered meg több mint egy testhosszal 100 gyorson csak úgy! Ember ilyesmire nem képes!

Ehhez annyit, hogy e sorok írójának neves magyar úszóedzők is hasonlóképpen nyilatkoztak, de csak off the record, vagyis bizalmasan. Bár Sós Csaba szövetségi kapitány nyilvánosan is vállalta véleményét. Amivel, ugye, a jelek szerint nincs egyedül.

Érdekes ugyanakkor, hogy Kyle Chalmers és David Popovici, az ezüst- és bronzérmes is gratulált a kínainak, sőt a román fiú még azt is hozzátette, hogy ez az eredmény számára inspiráló, mert még keményebben fog edzeni, hogy ő is ilyen időt tudjon úszni.

További információ: Pan Csan-lö arról beszélt, hogy az amerikaiak nem fogadták a köszönését, Jack Alexy pedig vízzel fröcskölte le a kínai fiú parton sétáló edzőjét.

De vissza a tényekhez: a The New York Times áprilisban oknyomozó riportban megírta, hogy 2020-ban és 2021-ben összesen 23 kínai úszó adott pozitív drogtesztet, mintájukban a trimetazidine (TMZ) nevű tiltott szert találták. Az ügyet azonban elsimították, és a 23-ból 13-an részt vettek a tokiói olimpián. Pan Csan-lö azonban nem volt közöttük.

A kínai úszó közben saját tisztasága védelmére azt is elmondta, hogy tavaly 29 alkalommal ellenőrizték, és valamennyi tesztje negatív lett.