Olyan dolgokat érzett és látott a triatlonos a Szajnában, amire nem lehet felkészülni

Hiába szánták a szervezők a Szajnát a párizsi olimpia egyik kiemelkedő helyszínének, vélhetően korántsem azt szerették volna, hogy a folyó annak vízminősége és az emiatt rosszul lévő sportolók kapcsán kerüljön a rivaldafénybe. Pedig a triatlonosok szerdai, egyéni versenyét követően többen is rosszul lettek, valaki élő adásban hányta el magát, más pedig olyan dolgokat látott és érzett a vízben, amire szerinte senki sem tudta volna őt felkészíteni.

A párizsi olimpiai kapcsán temérdek pozitívumot lehet felsorolni, azonban ha az ötkarikás játékok negatív oldaláról van szó, a sokak által botrányosnak titulált megnyitó után a legtöbben vélhetően a Szajna vízminőségével kapcsolatos huzavonára gondolnak.

Nem is véletlenül, ugyanis csak szerdán tudták megrendezni az eredetileg múlt hétvégére tervezett női és férfi triatlonosok egyéni versenyét, mivel az előző hét esőzései miatt újra a határérték alatt volt a folyó tisztasága. Ez a szervezők szerint szerda hajnalban már a megfelelő szintre emelkedett, így a döntőket megrendezték, amelyek kétségkívül izgalmasan is alakultak – egyesek számára azonban csak a célba érést követően következtek a valós izgalmak.

Ugyanis hiába volt elég nyilvánvaló, hogy a Szajna vízminősége vélhetően a megfelelő értékek megléte ellenére sem alkalmas a sportolásra, mégis vízbe küldték a triatlonistákat. Ennek pedig meg is lett a következménye,

több versenyző is rosszul lett, a kanadai Tyler Mislawchuk pedig élő adásban hányta el magát, majd elmondta, hogy ez még legalább kilencszer megismétlődött a futamot követően.

Ez persze részben annak is köszönhető, hogy rettentően megerőltette magát, a többi induló elmondása alapján azonban a folyó vize kétségkívül hozzájárulhatott az extrém rosszulléthez.

A The Sun cikke szerint legalábbis biztosan, ugyanis a belgák klasszisa, a Párizsban a nők között végül a 24. helyen végző Jolien Vermeylen szintén nem volt lenyűgözve a körülményektől. És bár örült, hogy a versenyt sikerült lebonyolítani, még kivárja, meglesz-e a böjtje a szereplésnek.

Sok vizet nyeltem be úszás közben, így holnap megtudjuk, beteg vagyok-e, vagy sem. Természetesen nem olyan az íze, mint a Coca-Cola vagy a Sprite. A híd alatt ráadásul olyan dolgokat éreztem és láttam, amiken nem volt szabad sokat gondolkoznom, mert azonnal kidobtam volna a taccsot. Száz éve koszos a Szajna, nem mondhatják azt, hogy nekik a sportolók biztonsága az elsődleges. Ez egy f*szság

– mondta a verseny után a sportoló, aki hozzátette, nem véletlen az, hogy hosszú ideje senkinek sem szabad fürödnie a folyóban.

A 30 éves Vermeylen éppen ezért már a verseny előtt tudatosan próbálta magát védeni az e. coli-fertőzéstől, emiatt probiotikumot szedett és vitaminokat, aminél többet azonban senki sem tehetett. Ahogyan a verseny lemondásán kívül a szervezők sem, ugyanis az ötkarikás játékokat megelőzően a főpolgármester és a sportminiszter is megmártózott a folyóban, és több mint egymilliárd eurót költöttek el csak arra, hogy az olimpiára készen álljon a Szajna – ezt azonban csak részben sikerült elérniük...

Az időjárás azóta sem túl kegyes a rendező franciákhoz, akik erre az időszakra nagy forróságot és szárazságot vártak. A kánikulával a hét elején nem is volt probléma, a múlt heti visszafogottabb hőmérséklet után valósággal beütött a nyár, de közben csapadék is esik rendesen, így óriási a páratartalom. Nem mellékesen pedig a sok eső a Szajna eddig is kétkedésre okot adó vízminőségét tovább rontja.

Hétfőn rendezik meg a triatlonos vegyesváltók viadalát, legalábbis az eredeti tervek szerint, majd jövő csütörtökön és pénteken ugyanezen a folyószakaszon a nyílt vízi úszók küzdhetnek meg.

(Borítókép: A női triatlonosok mezőnye elrajtol július 31-én. Fotó: Ezra Shaw / Getty Images Hungary)