A Komjádi legendája, aki nélkül Kós Hubert sohasem lett volna olimpiai bajnok

Gyurta Dániel és Gergely, Vigvári Vince és Vendel, Molnár Erik, Burián Kata és Gergő, Bőhm Csaba, Sztankovics Anna. És a legújabb, Kós Hubert, aki csütörtök este óta a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka, és a legfrissebb hírek szerint már a II. kerület díszpolgára is.

Reggelig lehetne sorolni azokat a világklasszis úszókat, öttusázókat és vízilabdázókat, akiket Perjámosi Kata tanított meg az úszás alapjaira, fortélyaira. És persze jövő ilyenkorig citálhatnánk azokat a százakat, sőt, ezreket, akikből nem lett olimpiai bajnok, de vízbiztonságot kaptak egy életre, sőt, akár meg is szerették az úszást, azóta is rendszeresen művelik, köszönhetően Kata, vagy Kata néni áldozatos és szakértő tevékenységének.

Manapság mindenki Bob Bowmanről, esetleg Magyarovits Zoltánról beszél, mint Kós Hubert edzőjéről (aki egyébként a párizsi olimpia legnagyobb sztárjával, Léon Marchand-nal úszik egy csapatban Amerikában), de a Komjádi Uszoda gyerekeket oktató szürke eminenciása nélkül ma első párizsi olimpiai bajnokunk aligha tartana ott, ahol tart.

„Huh, nem bírtam ülve végignézni a 200 hát döntőjét, az utolsó ötvennél már felugrottam a kanapéról, és üvöltöttem – idézte fel az Indexnek a csütörtök késő estét Perjámosi Kata. – Megdöbbentem, hogy milyen jól tartja magát a görög srác (Aposztolosz Hrisztu – a szerk.), de tudtam, hogy ő alapvetően százas úszó, és bíztam benne, hogy Hubi lehajrázza. És lehajrázta!”

Együtt emlékeztünk Perjámosi Katával a 16 évvel ezelőtti időkre, amikor a kis Kós Hubit levitte az édesanyja, Kitti a Komjádi Uszodába.

Hubi volt a három Kós gyerek közül az első, aki a kezem alá került – mondta a ma már legendásnak számító nevelőedző. – Azt azért el kell mondanom, hogy aki a vízen siklani megtanította a kisfiút, még előttem, az Kállai Kati néni volt, ő tanította meg bugyborékolni.

Perjámosi Kata és a Kós család azóta sem szakadt el egymástól, később Olivért és Allisont, a kisebbik fiút és a kislányt is ő ismertette meg az úszás alapjaival.

Perjámosi Kata középen, mellette jobbra a kis Kós Hubi

„Erős közöttünk a kötelék, már csak azért is, mert 2010-ben Kitti és én egyszerre voltunk várandósak, ő Allisonnal – idézett fel egy aranyos epizódot az edzőnő. – Érdekes egyébként, hogy például Olivér kis növésű gyerek volt, aztán ma már akkora, mint a csaknem kétméteres Hubi, akik együtt úsznak a BVSC színeiben. Nick, az édesapa, aki egyébként ír származású, mindig is mondta, hogy utoléri a bátyját, termetre mindenképp.”

A Perjámosi-műhely első növendéke, és mindjárt a leghíresebb, Gyurta Dániel volt, csaknem harminc éve.

„Nagyon sok a hasonlóság Dani és Hubi között. Mindketten nagyon komolyak és tudatosak voltak már kisgyereknek is, ez különböztette meg őket a többiektől. És abban is megvan a hasonlóság, hogy Dani is magának való gyerek volt, ahogy Hubi is.”

És tegyük hozzá rögvest, a hasonlóság immár az is, hogy mindketten olimpiai bajnokok. Persze a klasszisok nem feltétlenül egy kaptafára készülnek.

Az öttusázó olimpikon és világbajnok Bőhm Csabiról például soha nem mondtam volna meg, hogy valami lesz belőle. Aztán tessék, most is kint van Párizsban, és az öttusa versenyek egyik esélyese!

Perjámosi Kata csendben, de töretlenül végzi a munkáját, tanítja meg úszni a gyerekeket a Komjádi Uszodában. Természetesen nem mindenkiből lesz olimpiai bajnok, de legalább jó eséllyel egészséges felnőtt.

„Eddig sem vertem nagydobra, ezután sem fogom – hangsúlyozta az edzőnő. – Azért az jólesett, hogy amikor Hubi tavaly Fukuokában világbajnok lett, akkor a szülei és ő is megemlékeztek rólam. Tény és való, hogy sokan hozzák hozzám a gyereküket, hogy tanítsam meg őket úszni. Hát még Hubi csütörtöki sikere után!”

