A párizsi olimpia első magyar aranyát nyerő Kós Hubert csütörtökön úgy búcsúzott az újságíróktól, egyetlen terve az ünneplésre egy nagy és pihentető alvás. Aludni akar, ugyanis péntek délelőttre, azaz mára kell az erő, mert 100 pillangón is szeretné kiúszni magából a maximumot.

A 100 pillangó azonban nemcsak neki, hanem a szám tokiói ezüstérmesének, a 200-as királyszámában a remekül hajrázó közönségkedvenccel, Léon Marchand-nal szemben alulmaradt Milák Kristóf számára is fontos volt a magyar küldöttségből. Igaz, ezt utóbbi nem a saját szájával mondta, elvégre egyedüliként az eddig versenybe szállt sportolóink közül továbbra sem nyilatkozik senkinek, sem magyar, sem külföldi riportereknek. Pedig érdeklődés lenne iránta – dögivel.

A Paris La Défense Aréna környékén már nem tudnak mit kitalálni az úszófanatikus rajongókkal, ezúttal nemhogy kígyózó sor, konkrétan a rendőrök által a metróállomástól az ellenkező irányba, jó 500 méteres kerülővel, összesen másfél kilométer hosszan araszoltak az emberek az olimpiai úszószámok otthona felé. Mindezt egy délelőtti programért, amit sok-sok világeseményen jó ha egyharmadig, esetleg félig telt lelátók előtt szoktak rendezni.

A program rögvest a két klasszisunkat felvonultató 100 pillangó előfutamaival indult, viszonylag közeli nevezési idejüknek köszönhetően Kós és Milák azonos nyolcasba kapott besorolást. Előbbi 50.84, utóbbi 50.75-ös legjobb időt tudhatott magáénak a kvalifikációs időszakból. A szám másik nagy éremesélyesének tartott svájci Noé Ponti épp kettőjük között tempózhatott. A naptári év eddigi legjobb idejével rendelkező kanadai Josh Liendo (50.06) a szám olimpiai címvédőjével, Caeleb Dressellel (50.19) együtt az ötös futamba került.

Kós a második legjobb, Milák a legrosszabb reakcióidővel kapta el a rajtot, a kitempózást követően azonban a 200-on ezüstérmet nyert honvédos versenyzőnk nem sok kérdést hagyott, 23.57-es részidővel élen fordult, míg Kós a hatodik helyen állt 24.16-tal. A második ötvenen is növelni tudta előnyét Milák Kristóf, aki végül 50.19-es, az addigi előfutamok legjobb idejénél több mint másfél perccel jobb úszással csapott a célba elsőként a nyolcasból. Kós 51.58-cal a negyedik lett a harmadik előfutamban. A két magyar közé pedig Ponti (50.65) és Gal Cohen ékelődött be (51.30).

Milákék után a hazai drukkerhad által űzött Maxime Grousset futamgyőzelme fűtötte fel az aréna hangulatát (50.65), majd jött a papíron legerősebb páros, Leindo és Dressel csatája. Liendo 50.55-tel nyerte az utolsó előfutamot, az amerikai viszont érezhetően nem úszta ki magából a maximumot, még a másik kanadai, Ilya Kharun is megelőzte (50.71) a második ötvenen a szám címvédőjét (50.83).

Milák Kristóf így összesítésben is tarolt, Liendo 36 századdal maradt el tőle, Ponti és Grousset 46-tal. Persze egy előfutamban még sokan taktikázhatnak, Dressel idejét is ezzel magyarázhatjuk, ám ez így is erős kezdés, és szép magyar reményeket ígér a szombat esti fináléra. Csak ma este se csússzon félre semmi.

Kós Hubert 14. helyen szintén bejutott a középdöntőbe.

„Nem tudtam túl jól aludni, összesen három óra, ha összejött. Egyfolytában pörgött az agyam, hiába tudtam, hogy pihennem kéne. Ehhez képest egészen jó ez az úszás. Estére megpróbálom még jobban összeszedni magam. Tudom, hogy egyéni legjobbra vagy ahhoz nagyon közeli időre lesz szükségem a fináléhoz. Megpróbálom kihozni magamból a maximumot, aztán vagy sikerül, vagy nem. Az a tudat megnyugtat, bármi is történik, már olimpiai bajnokként megyek haza innen” – értékelt a 200 hát csütörtök esti aranyérmese.

Milák Kristóf ezúttal sem nyilatkozott, de az interjúzónában való megjelenési kötelezettségének eleget tett, a testbeszédéből pedig egyértelmű elégedettséget lehetett leolvasni.

Sebestyén Dalma a női 200 vegyes harmadik előfutamában volt érdekelt, az első fordulóhoz 8. helyen érkezett, és a folytatásban sem tudott előrébb jönni. 2:15.16-os idejével búcsúzott az előfutamokat követően.

„Nem vagyok boldog, mert ennél sokkal jobb időt is tudok, a befektetett munka nem köszönt vissza a mai úszásomban. Nagyon különleges itt lenni, pályafutásom talán legkülönlegesebb olimpiája ez. Szerettem volna sokkal jobb teljesítményt bemutatni” – mondta keserűen, összesítésben a 25. helyen zárva.

A zárszó a mieink közül Késely Ajnáé volt, aki regnáló Európa-bajnokként a 800 méter gyors második futamában a hetes pályán úszott, olyan klasszisok társaságában, mint Katie Ledecky vagy Ariane Titmus. Már az első hossztól kezdve előbbi kettő csatázott az élen, Késely a mezőny második felében úszott és a hatodik helyért csatázott. Féltávhoz érve már fél testhosszra megközelítette az ötödik Eve Thomast is, így úgy tűnt, jó esélye lehet az előfutam ötödik helyére is. Az utolsó fordulóhoz érve azonban nemhogy csökkent volna, sajnos nőtt is a BVSC-s úszó lemaradása, akire menet közben az egyesen úszó argentin, Agostina Hein is felért. Végül a hatodik hely jött össze, 8:36.13-as idejével viszont a továbbjutás nem, összesítésben 13. helyen búcsúzott a folytatástól.