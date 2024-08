Kós Hubert Milák Kristófról: Lehet, hogy most segítettem neki én is

Nem kis sztárparádéval folytatódott az úszóprogram az olimpián, péntek este medencébe ugrott Caeleb Dressel, Florent Manaudou és Kaylee McKeown is. A legnagyobb ováció természetesen az immár négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand-t fogadta, aki 200 vegyesen is olimpiai bajnok lett, így a negyedik aranyérmét szerezte meg Párizsban. Milák Kristóf a legjobb idővel jutott be a döntőbe 100 pillangón.

A férfi 50 gyors döntőjével indult az este, az egyes pályán Florent Manaudou elképesztő üdvrivalgás közepette lett harmadik, az ezüst a bit Benjamin Proudé, akire bizonyára büszkék odahaza, az aranyérem pedig az ausztrál Cameron McEvoyé. Az olimpiai csúcstartó Caeleb Dressel a hatodik lett.

Következett a női 200 hát, és meg is született az újabb ausztrál arany. A világcsúcstartó Kaylee McKeown új olimpiai csúccsal nyert, az amerikai Regan Smith a második, míg a kanadai Kylie Masse a harmadik.

Ezt követően érkezett el a francia szurkolók által oly régóta várt pillanat: Léon Marchand három aranyérme után 200 vegyesen is nyert, megdöntve Michael Phelps olimpiai rekordját (2008, Peking). Ryan Lochte világcsúcsától mindössze hat századdal maradt el.

A döntőről nem akart lemaradni Emmanuel Macron sem, a francia elnök a helyszínen tekintette meg a finálét, és végig állva tapsolva biztatta Marchand-t. A második helyen a brit Scott Duncan, a harmadikon a kínai Vang Sun végzett.

Úszásban csak Kristin Ottónak, Mark Spitznek és Michael Phelpsnek sikerült eddig legalább négy aranyérmet nyerni egyéni számban egy olimpián, erre a listára iratkozott most fel a 22 éves francia, aki fiatal kora ellenére ettől a pillanattól a sportág legendája.

A férfi 100 pillangó első középdöntőjében volt érdekelt a 200 háton olimpiai bajnok Kós Hubert, aki délelőtt azt mondta, úgy érzi, ha döntőbe szeretne kerülni, akkor mindenképp meg kell döntenie egyéni csúcsát (50,84).

Ez végül nem sikerült, 52,22-es időt úszott, ezzel nem került be a döntőbe.

„Tényleg egy örömúszás volt, nem sokat pihentem a tegnapi 200 hát után. Most így alakult” – kezdte rövid értékelését Kós, aki mindent kiadott magából.

Elmondta, próbált pihenni és rákészülni a pénteki napra, edzőjével azt beszélték meg, hogy mindent megpróbál 100 pillangón is. Elárulta, továbbra is hihetetlen boldogságot érez, aranyérmére pedig jelenleg édesanyja vigyáz itt, Párizsban.

A második elődöntőben a négyes pályán úszott a délelőtt legjobb időt produkáló Milák Kristóf, aki ebben a számban három évvel ezelőtt Tokióban ezüstérmet szerzett. Akkor az elődöntőben 50,31-et úszott, ennél két tizeddel jobb volt a párizsi előfutamos ideje.

Igaz, Japánban elképesztő rekordok születtek a számban, Caeleb Dressel már az elődöntőben bement 50,00 alá, és olimpiai csúcsot úszott, az amerikai ráadásul a fináléban a világcsúcsot is megdöntötte, Milák pedig 49,68-as Európa-csúccsal lett második.

Ezúttal a magyar úszó 50,38-ra volt képes, de így is a legjobb idővel jutott be a döntőbe. Úszása után őt is próbáltuk megszólaltatni, de most sem jártunk sikerrel. Kós Hubert viszont elmondta, ők beszéltek egymással.

„Persze, beszélgettünk, ráfókuszált most erre a száz pillangóra, lehet, hogy segítettem neki én is, hogy nyertem egy aranyat, így ma még ugyanannyi olimpiai címünk van, de nem kizárt, hogy ez holnap változik majd” – mondta.

Az este a női 200 vegyes középdöntőjével zárult, magyar érdekeltség nem volt, Hosszú Katinka 2:06,12-es világcsúcsától pedig elég messze még a mezőny.

(Borítókép: Milák Kristóf a 100 méteres pillangóúszás negyeddöntőjében 2024. augusztus 2-án. Evgenia Novozhenina / Reuters)