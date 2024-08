Sós Csaba Milák Kristófról: Világszám, ahogy úszik, ilyet még nem láttam

A néhány nappal ezelőtt 200 pillangón ezüstérmet szerző magyar úszó pénteken a legjobb idővel jutott be a középdöntőbe, majd ott 50,38-cal – ismét a legjobb idővel – jutott be a szombat esti fináléba.

A szám világcsúcstartója, az amerikai Caeleb Dressel nem jutott döntőbe, ahogy a 200 hát friss olimpiai bajnoka, Kós Hubert sem.

Milák látszólag jó formában várta a döntőt, és bár a verseny előtt nem sokat tudtunk az állapotáról, érzéseiről, úgy tűnt, nagyon felszívta magát a 100 pillangó fináléjára, és semmiképp sem szeretett volna aranyérem nélkül hazamenni.

A 24 éves úszó a négyes pályán ugrott a medencébe, az első 50 után a negyedik helyen fordult, ám rendkívül jó hajrájának köszönhetően az utolsó 20 méteren feljött az élre, és a kanadai Josh Liendót kilenc századdal megelőzve 49,90-es idővel megnyerte a döntőt. A harmadik helyen a szintén kanadai Ilya Kharun végzett.

Milák a legutóbbi ötkarikás játékokon 49,68-as Európa-csúccsal lett második 100 pillangón, ettől az időtől most elmaradt, az arany viszont összejött.

A Honvéd versenyzője a három évvel ezelőtti tokiói olimpián is egy aranyat és egy ezüstöt nyert, így van ez most Párizsban is, csak éppen fordítva, ezúttal a 100 pillangó az arany, a 200 pillangó az ezüst.

Milák ezt a két számot vállalta a francia fővárosban. Utolsó úszása után is próbáltuk megszólaltatni, de nem állt a sajtó rendelkezésére, sem a vegyes zónában, sem a sajtótájékoztatón nem jelent meg.

Az éremátadó ceremónián Gyurta Dániel NOB-tagtól és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkártól vette át az aranyérmet, ezt követően Gyulay Zsolt MOB-elnök és Fürjes Balázs NOB-tag is gratulált neki.

Milák még egy szelfit is készített néhány holland szurkolóval, de a média képviselői most is hoppon maradtak. Sós Csaba szövetségi kapitány viszont nyilatkozott.

Sós Csaba: Én sem tudom, hogy készült fel

„Örülök Kristóf aranyérmének. Az öröm pillanatában nem szeretnék elemezni, egy biztos, ő a harmadik magyar úszó, aki két egymást követő olimpián tudott nyerni, ezzel Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás mellé emelkedett” – kezdte értékelését a kapitány.

„Most már 31 olimpiai bajnokunk van Hubival, és ha megnézzük, hogy mennyire más úton jutott el a csúcsra akár Hosszú Katinka, akár Kós, akár Milák, az kijelenthető, hogy a magyar rendszer a világon a legrugalmasabb.”

Sós Csaba nem beszélt Milákkal, sem a verseny előtt, sem a verseny után.

„Beszélni eddig is akkor beszéltem vele, amikor akart. Ha szeretne, most is tud velem” – mondta a kapitány.

„Világszám, ahogy úszik, ilyet még nem láttam. Ha kielemeznénk, arra a következtetésre jutnánk, hogy hozzá képest gyakorlatilag mindenki másodosztályú pillangóúszó. Olyan egyedi, kiváló technikája van, tényleg nem láttam még ilyet, illetve de, mert én még láttam Tumpek Györgyöt úszni” – nyilatkozta Sós.

„Én sem tudok sokat, nem tudom, hogy készült, egyszer majd valószínűleg ez is kiderül, és akkor majd lehet elemezni. Lehet, hogy van egy módszer, egy szisztéma, amit felállított magának, de nem szeretnék belemenni a találgatásokba úgy, hogy csak az én oldalamat ismerem, abból viszont nem következett volna az, amit láttam. De megcsinálta, és ahogy Kemény Dénes mondta, fel kell nézni az eredményjelzőre, és az van, ami ott van, a többi csak duma” – mondta, hozzátéve, hogy az olimpián elért két arany, egy ezüst a magyar úszás átlagánál jobb eredmény, így összességében elégedett a párizsi szerepléssel.

