Hámori Luca pontozással kikapott Imane Heliftől a negyeddöntőben

Az utóbbi néhány napban a teljes világsajtó felkapta Imane Helif sztoriját, miután az algériai úgy jutott tovább a nyolcaddöntőben, hogy Angela Carini két keményebb ütést követően 46 másodperc után feladta a mérkőzést, majd elsírta magát.

Az olasz nem fogott kezet ellenfelével, később azonban úgy nyilatkozott a La Gazzetta dello Sportnak, hogy megbánta tettét, és nem akart tiszteletlen lenni Heliffel, nem tiltakozásképp cselekedett így.

A történeten azért is lovagolnak ennyien oly sokat, mert Helifet tavaly a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség (IBA) kizárta a világbajnokságon, miután egy teszt kimutatta, hogy Y-kromoszómával is rendelkezik, és tesztoszteronszintje is magasabb.

Az olimpián azért szerepelhet, mert az IBA és a NOB közötti feszültség miatt nem az ökölvívó-szövetség, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által felkért különbizottság rendezi meg a tornát az ötkarikás játékokon már Tokió óta.

Ember legyen a talpán, aki tisztán lát az ügyben. Annyi biztos, hogy Helif eddig is a nők között versenyzett, három évvel ezelőtt Tokióban a negyeddöntőben kapott ki, de korábban szerepelt a Bocskai István Emlékversenyen is Debrecenben.

Mark Adams, a NOB szóvivője elmondta, Helif nőnek született, nőként anyakönyvezték, nőként élte az életét, eddig is nőként bokszolt, és minden okmányában nőként szerepel.

Telt ház az összecsapáson

Hatalmas érdeklődés övezte Hámori Luca és Imane Helif negyeddöntős összecsapását az Észak-párizsi Arénában. Már a kezdés előtt több órával tévéstábok tömkelege jelent meg a csarnok körül, és szinte minden televízió arról kérdezte a szurkolókat, hogy mit gondolnak az utóbbi napok legnagyobb hisztériájáról.

A meccs előtt bő egy órával összetömörültek az algériai szurkolók a lelátón, kialakult egy kemény mag, hangos szurkolással minden, Helifnek drukkoló nézőt igyekeztek egy helyre invitálni.

A bunyó aztán délután fél hatkor kezdődött, a közönség nagy ovációval fogadta Helifet, a magyar lányt pedig jóformán kifütyülték...

A kőszegiek 23 éves versenyzőjén azonban már a bevonuláson látszott, hogy nagyon koncentrált, csak a ringre a fókuszál. Két nappal ezelőtt úgy fogalmazott, nem érdekli, hogy nő vagy férfi az ellenfele, ő győzni szeretne.

Jól is kezdett az első menetben, nem kapkodott, megfontoltan védekezett, szép ütéseket vitt be, de kapta is a pofonokat, végül mind az öt bíró az algériainak adta az első menetet.

A második menetben Hámori igyekezett rákapcsolni, tempósabban bokszolni. Az elején többet is támadott, dominált, ám Helif rutinosan mozgott, és a pontozóbíróknál ezt a menetet is behúzta.

A harmadik menetben előnye tudatában Helif nem vállalt kockázatot, Hámori pedig nem tudta kiütni ellenfelét, aki ezt a menetet is elvitte, egyhangú pontozással megnyerte a mérkőzést, és jutott be az elődöntőbe.

Hámori Luca első női magyar ökölvívóként az ötödik helyen végzett az olimpián.

Az elődöntőt augusztus 6-án este 10 óra után rendezik meg a Roland Garroson felhúzott ringben.

Hamarosan jövünk a helyszínről a nyilatkozatokkal, értékelésekkel!

(Borítókép: Imane Helif és Hámori Luca 2024. augusztus 3-án. Fotó: Mohd Rasfan / AFP)