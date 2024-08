Párizsi hőseink egymás vérét szívva ünnepelték sporttörténelmi sikerüket

Ritka önfeledt, nevetésben és mosolyokban gazdag interjúk követték a férfi párbajtőrcsapatunk olimpiai bajnoki címét a párizsi Grand Palais médiazónájában, miután az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállítású kvartett legyőzte a címvédőt. Pedig nem sokkal korábban még rendkívül feszült pillanatokat élhettek át a magyarok a helyszínen – illetve a tévéképernyők előtt –, hiszen a japánok elleni összecsapás 25:25 után mindössze egy találattal, ráadásban, aranytussal dőlt el a mieink javára. A nap történéseiről, az átélt drámai pillanatokról meséltek a főhősök, akik egymást sem kímélték, ha froclizásról volt szó, ám annak is ékes tanújelét adták, mitől is váltak nagybetűs csapattá.

„Nyugodt voltam. Tudtam, hogy egy tus lesz. Tudtam, hogy ilyen körülmények között fog eldőlni. Erre készültem, mikor felálltam a pástra – mondta Siklósi Gergely arra a kérdésre, legalább az aranytus előtti pillanatokban megugrott-e a pulzusa a szokásoshoz képest. A magyar férfi párbajtőrcsapat 26:25-re győzte le a párizsi fináléban a szám címvédőjének számító japán együttest. – Magamban végig mormoltam, amikor két perchez értünk, amikor egy perchez értünk, hogy tudom, tudom, hogy egy tus lesz. Abba az egy tusba mindent beleadtam. Nem tudom, hogy milyen idegeim vannak, de örülök, hogy ilyen kedvesek velem! Akkor ment a legmagasabbra a pulzusom, amikor a végén felugrottam a szurkolók közé.”

Tokió egyéni ezüstérmese, aki már három éve kijelentette, Párizsba aranyért, ám elsősorban a csapat-, és nem az egyéni verseny aranyáért jön majd, a helyszíni újságírókkal viccelődve megjegyezte, igazából csak azért kellett a drámai végkifejlet, hogy a lelátókon ülve mi se unatkozzunk. Elvégre az előző két összecsapás, a Kazahsztán elleni negyeddöntő és a Franciaország elleni elődöntő is kifejezetten sima végkifejletet, tizenöt-tizenöt tusos sikert hozott.

„Izgalmassá tettük – csak nektek, mert unalmas lett volna 45:30-ra nyerni harmadszor is. Csak viccelek. Tényleg az hab a tortán, hogy ezt így, egy tussal tudtuk megnyerni. Nem is csak hab, cseresznye meg minden. Nem akartuk, hogy ilyen szoros legyen, de ez a japán csapat kivételesen jó. A jövőben biztos számolni kell majd még velük.”



Kifejtette, a páston többnyire az általuk eltervezett, kontravíváson alapuló stratégia dominált, ám ez nem jelenti azt, hogy egyértelműen sikerült volna dominálni magát az asszót is.

Nem tudtunk ellépni. Hiába vezettünk kettő tussal, hárommal, néggyel, ők visszahozták magukat újra meg újra. Nem remegtek meg. Lehet, hogy kellett volna hat-hét tusnyi előny is, és akkor kialakulhatott volna egy másik szituáció, de a négy ehhez nem volt elég. Azt mondtam a srácoknak az asszó előtt, hogy ez a mai a mi napunk, a mi momentumaink, ebben végig hittünk, és a végén, azzal az egy találattal, amit beszúrtam a legvégén, el is jött a nagy pillanatunk

– értékelte a férfi párbajtőrözőknél 52 éve, az 1972-es olimpián megnyert aranyérem óta nem látott fegyvernemi sikert.

„Egész nap végig fókuszált voltam. Ment a vívás, laza voltam, nem voltam görcsös, mint az egyéniben – folytatta az értékelést örömittasan Koch Máté. – Végre meg tudtam mutatni a magyaroknak, hogy igenis itt a helyem az olimpián. Hogy nem véletlenül jutottam ki! Ki tudtam tenni a pástra, ami bennem van, nem úgy, mint egyéniben. Ott nagyon-nagyon görcsös voltam, izgultam, de itt ezt az érzést le tudtam magamról vetni. Bátran indítottam el a támadásokat, és egy asszó híján az összeset megnyertem. Ez elképesztően ritkán fordul elő párbajtőrben. Nagyon boldog vagyok, hogy szólt nekünk a Himnusz az olimpián. Főleg hogy ezekkel a srácokkal lehettem együtt, akikkel tényleg óriási öröm versenyről versenyre együtt készülni.”

A Vasas világbajnoka hozzátette, pluszmotivációt jelentett számára, hogy egy olyan csapat tagjaként vívhatott pénteken, melynek tagjai kölyökkoruk óta jó barátok.

Nagyon jó barátok vagyunk, együtt nőttünk fel, szinte minden korosztályon együtt mentünk végig. Szinte végig egy csapatban is voltunk. Tényleg, nem nehéz azokért küzdeni, akiket szeretünk, és a TF-en van egy mondás: az egyéni sikert felülmúlja a csapaté. Jobban szeretek csapatban nyerni, mert sokkal jobb együtt nyerni, mert sokkal jobb utána együtt ünnepelni, együtt állni fel a dobogóra. A vívás lehet, hogy alapvetően egyéni sportág, de csapatban sokkal, de sokkal nagyobb élményt ad. Nagyon büszke vagyok, hogy ezt a magyar címert viselhetem a szívem felett, és csak annyit mondhatok, megyünk tovább! Köszönöm, Magyarország!

Ezt követően arról kérdezték, mennyire izgult 25:25 után, mikor eljött az aranytus ideje...

„No igen, ilyen szempontból azért nehéz az élet mellette: nem először vívunk egy tusra. Ő mindig azt mondja, nyugodt az ilyen helyzetekben – mi azért nem annyira. De nagyon bíztam abban, hogy ő fogja adni, és tényleg, a sors ezt akarta, hogy Magyarország nyerje párbajtőrcsapatban az olimpiát. Elcsuklik a hangom, annyira különleges este volt. Nehéz így feldolgozni, megemészteni, hogy két éven belül sikerült Európa-, világ- és olimpiai bajnokká válnom. Örülök, hogy tudtam bizonyítani a szurkolóknak, magamnak, és nem utolsósorban az edzőmnek. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, a verseny alatt ő is eksztázisban volt. A vívásban azt szeretem, hogy sosem állhatsz le, lásd Japánt, amely az előző olimpiát megnyerte, és most is döntőben volt. Mi szeretnénk négy év múlva megvédeni a címünket.”

Andrásfi Tibor napközben ugyancsak fantasztikus vívással rukkolt elő. A BVSC sportolója az egyéni versenyben gyűjtött néhány kellemetlen élmény aranytusban elvesztett asszókból. Az elődöntőt (a japán Kano Koki ellen), majd a bronzasszót (az egyiptomi Mohamed Elszajed ellen) is így vesztette el.

„Nagyon sok gondolat lepörgött előttem, miközben Gergőnek épp sorsoltak. 36 másodperc volt hátra, mikor feljött egyre a japán, és ott már éreztem, hogy ebben tényleg benne van, hogy egy tus dönti el megint. Fohászkodtam az égiekhez, becsuktam a szemem, letérdeltem, mindent csináltam, amit ilyenkor páston kívül még tenni lehet a győzelem reményében. De végre a mi javunkra döntött egy ilyen pillanat ezen az olimpián. Beszéltük is a call roomban a japán edzővel, hogy örül, hogy összejött nekem is az aranyérem, egy tus Kano mellett döntött, egy most mellettünk. Úgyhogy négy év múlva majd döntsük el egy újabb döntőben, hogy ki a jobb, Magyarország vagy Japán.”

Hozzátette, a péntek este után nem lehet többé csalódott az egyéniben történtekért, ez az arany mindenért kárpótolja.

Biztos, hogy nagy ünneplés lesz. Hétfőn mindenképpen szeretnénk a Bajnokok Parkjában is ünnepelni, megélni az olimpiának azt az oldalát is. Indul számunkra is a játékok azon része, amikor versenyekre járhatunk, megnézhetünk más sportágakat is. Ilyesmire az elmúlt egy hétben nem sok lehetőségünk volt, fókuszáltunk a csapatra, és ez abszolúte megérte. Most viszont jöhet a pihenés és az ünneplés.

A döntő második körében szállt be Nagy Dávid, a csapat negyedik tagja, aki egyéniben nem, csupán a pénteki versenynapon szerepelhetett.

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem izgultam. Nagyon sokat vártam, hogy végre pástra léphessek. Itt vagyok egy hete, és a srácokkal már az egyéniben itt voltam kinn, melegítettem velük, szurkoltam nekik. A terem így ismerős volt, bejártam, viszont a pástokra nem jutottam fel. Egészen más volt így, onnan, a völgyből nézni ezt a két lelátót, ami onnan nézve az égig ért. Szóval izgultam, pláne hogy a srácok jól vívtak egész nap. Szívesen vívtam volna többet is, de ez most nem az a nap volt: nagyszerűen teljesítettek, nem volt szükség a cserére, nem kellett megbontani azt az egységet, amivel darálták az ellenfelet. Viszont a döntőben Tibi kicsit elfáradt, illetve nekem is be kellett állnom ahhoz, hogy a dobogóra felállhassak a többiekkel. Örülök, hogy ez végül nem csak egy ilyen formalitás volt, hogy vívjak, hanem úgy érzem, fontos szerep jutott végül nekem is a döntőben, és helyt is tudtam állni benne” – fogalmazott.

Hány aranyéremmel zár a magyar csapat a párizsi olimpián? Legalább 10!

Ha annyi nem is lesz, 7-9 összejön.

Maradjunk a realitásoknál, 5-6-nak is örülni kell.

Hol az az öt? Jó, ha négyig eljutunk...

„Taktikus mérkőzés volt, kevés tus esett, így minden találat különösen értékes volt – jelentette ki a 25 éves párbajtőröző. – Örülök, hogy én is tudtam szerezni néhányat a csapatnak, és itt, a végén Gergőnek kéttusos fórban adhattam át a pástot. Akkor már volt egy olyan érzésem, hogy ez hosszabbítás és egy tus lesz, mert az egész idényben ezt játszotta velünk. Odaadtuk neki egy-két tus előnnyel a szoros mérkőzések végét, és majdnem kivétel nélkül egy tusra hagyta a végén. Cserébe tudott gyakorolni, és egész szezonban elég magabiztosan tudta hozni a végén a győzelmeket abból az egy akcióból.”

A magyarok számára szombaton a női kardcsapat versenyével zárul a párizsi vívóversenyek sorozata. Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca és Battai Sugár kvartettje 13 órakor épp Japán ellen kezd majd a negyeddöntőben.

––A magyar vívók eddig három érmet nyertek Párizsban, a férfi párbajtőrcsapat bajnoki címe előtt a férfi kardozóinknak jutott egy ezüst, míg női párbajtőr egyéniben Muhari Eszter lett bronzos.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024,

PÁRBAJTŐR, CSAPATVERSENY, FÉRFIAK

Döntő

Japán–Magyarország 25:26



Bronzmérkőzés

Csehország–Franciaország 43:41

Korábban

Elődöntő: Magyarország–Franciaország 45:30

Negyeddöntő: Kazahsztán–Magyarország 30:45

(Borítókép: Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely ünnepel a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi párbajtőr-csapatversenyének döntője után a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. augusztus 2-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)