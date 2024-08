Hámori Luca a Helif elleni meccs után: Éreztem, hogy ez most sajnos nem jöhet össze

„Köszönöm szépen a gratulációt, nehéz csatára számítottam, de tudtam, miért jöttem ide, úgy voltam vele, lesz, ami lesz, én megtettem minden tőlem telhetőt. Boldog vagyok, hogy idáig eljutottam, nemcsak kijutottam, hanem volt két nyertes mérkőzésem is első magyarként. Nem beszéltünk meg semmilyen különös taktikát mára az edzőimmel, önmagamat adtam, igyekeztem nem szabálytalan lenni, tiszteltem az ellenfelemet. Éreztem, hogy ma sajnos nem jöhet össze a győzelem, ezért egyszerűen megpróbáltam élvezni minden egyes pillanatot a ringben. A telefonomon kikapcsoltam az értesítéseket, kizártam a külvilágot. A MOB is sokat segített nekem, amiért nem lehetek eléggé hálás. A kőszegiektől is hatalmas támogatást kaptam, az eredmény most nem érdekel, további sok sikert kívánok az ellenfelemnek” – nyilatkozta Hámori az M4 Sportnak.

Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja a tévé kamerája előtt a magasba lendítette olimpikonunk kezét, és azt mondta, hogy a magyarok szemében Hámori bajnoknak számít.

Mi, magyarok a tisztességes verseny pártján állunk, ezért föl sem merült, hogy Luca ne álljon ki. Mi a hősies küzdelemben hiszünk. Tudjuk, milyen túlerővel szemben küzdeni, a párizsi ökölvívótornának megvannak a tanulságai, biztosak vagyunk abban, hogy a NOB jó döntéseket hoz a kialakult helyzettel kapcsolatban

– fűzte hozzá Fürjes Balázs.

Hámori később a következőket mondta az őt körülvevő újságíróknak:

„Azt gondolom, hogy minden félelmemet és kétségemet el tudtam hagyni, mielőtt beléptem a ringbe. A háromszor három perc minden pillanatát élveztem, és egy pillanatig sem vagyok csalódott, mivel idáig eljutottam, és mindent megtettem, ami tőlem telhető volt. Úgy gondolom, lehetett volna esélyem, de most ez így alakult. Én próbáltam sportszerűen viselkedni, ugyanúgy, mint az ellenfelem, rá sem lehet mondani egy rossz szót sem, nem ő tehet a kialakult helyzetről, és nagyon sportszerű volt. Ez a helyzet egyáltalán nem rontotta el az olimpiámat.”

A magyar ökölvívó ellenfele könnyekben tört ki

A mérkőzés és győzelme után Imane Helif megállás nélkül ment keresztül a vegyes zónában, ami a helyszínről tudósító újságírók számára is nyitott, és ott többtucatnyi, közel száz médiamunkás várt rá. Helif még az algériai újságíróknak sem állt meg.

Valaki a tömegből odaszólt ugyan neki és edzőjének, erre utóbbi reagált, mindössze fél szóval, majd ő is elviharzott tanítványával.

Orbán Viktor is gratulált Hámorinak

„Mint régen az egri nők…” – írta közösségi oldalán a magyar miniszterelnök az eredményhirdetés után.