A születésnaposnak ünneplés jár! Ez nem is lehetett kérdés a Stade de France sajtólelátóján ülve. Az már sokkal inkább, hogy a születésnapján kívül más oka is lesz-e az önfeledt boldogságra a Dobó SE kétszeres vb-bronzérmes kalapácsvetőjének, Németh Zsolt és Németh László tanítványának, akit bevallottan az éremesélyesek közé sorolt a Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság is a párizsi játékokat megelőzően.

Aki ennyiből sem találta volna ki, annak ideje elárulnom, Halász Bencéről van szó, aki saját elmondása szerint is egy érem reményében utazott el a francia fővárosba. A tizenkét fős döntőbe pénteken különösebb izgalom nélkül tudta megváltani a belépőjét. Ugyan a 77 méteres, azonnali döntős limitet nem érte el, amivel némi energiát spórolhatott volna meg a születésnapjára, 76,90 méteres harmadik kísérlete biztatóan közel volt ehhez a célhoz.

A 77 métert egyébként csak öt rivális érte el a selejtezőben. Közülük messze kiemelkedett ezúttal is Budapest világbajnoka, az olimpia legfőbb favoritja, Ethan Katzberg, aki 79,93 méterig jutott. A kanadai kalapácsvető idén már 84,38 métert is dobott, aminél csak nyolcan értek el jobb eredményt a világon, 2008 óta pedig senki. A másik négy versenyző, Rowan Hamilton (77,78 m), Mihajlo Kohan (77,42), Rudy Winkler (77,29) és Eivind Henriksen (77,14) azonban mind méteren belül dobott a selejtezőn közvetlenül mögöttük, a hatodik helyen záró Halászhoz képest.

Utóbbi egyébként az idei legjobbjával, a június eleji római Európa-bajnokságon dobott, ott ezüstérmet érő 80,49-cel is előkelő helyen áll a mezőnyben. A már emlegetett Katzberg, a címvédő lengyel, Wojciech Nowicki (80,95 m) és az ukrán Kokan (80,78) mögött a negyedik. Így összességében – ha nem is feltétlenül az aranyért, de – a dobogóért komoly csatára volt kilátás, Pars Krisztián 2012-es aranyérme után újra magyar fő szereplővel.

A nehézatlétákat 20 óra 30 perckor szólították a küzdőtérre, de előtte már jó 40 perccel megjelentek a dobókör környékén, hogy megkezdjék a bemelegítést. Ekkor már túl voltunk a telt házas esti program javán. A többi között a 400 méteres síkfutás hat előfutamán is, melyek közül a másodikban állt a rajtgépbe a Ferencváros U23-as Eb-bronzosa, idei felnőtt Eb-hatodikja, Molnár Attila, aki a négyes pályán startolva 45.24-es idővel – egyéni és egyúttal országos csúcsától három tizeddel elmaradva – hatodikként ért célba. Összesítésben a 24. helyet szerezte meg, az új lebonyolítás értelmében holnap a reményfutamban folytathatja a középdöntőért. Ezzel kapcsolatban egyébként elég bosszús volt a Stade de France interjúzónájában, kifejtve, szerinte egyáltalán nem szerencsés a szabály, ugyanis így lesznek futók, akiknek eggyel több futam lesz a lábában, miközben a mezőny egy része érzése szerint már eleve tartalékolt ma, és a hétfői vigaszágas futásra taktikázott.

Én nyomtam, ami a csövön kifért, mindent ki akartam adni magamból. Holnap sem lesz ez másként

– tekintett előre.

Halász az első körben ötödikként lépett a ketrecbe, és 77,58-as dobásával a harmadik helyen kezdett, és 12 dobás után az ötödik helyen állt, ami lényegében garanciát jelentett arra, hogy legyen még öt további kísérlete. Katzberg közben lényegében első próbálkozásból meg is nyerte az olimpiát, legalábbis nagyon nehéz volt elképzelni, hogy – rajta kívül – bárki 84,12 méternél nagyobbat hajít ezen az estén. A 22 éves kanadai több mint 5,5 méterrel vezetett a második helyen álló Kohan előtt. Nem mellékesen pedig másféllel volt jobb, mint a három éve Nowickinek aranyat érő dobás.

A második körben – idei eddigi legjobbjával – Kohan és Henriksen is 79 méter fölé jutott. Negyedikként a teljes mezőnyből Halász tette ezt meg, aki az újabb kísérletével 78,84 méterig repítette a szert. Katzberg közben nyugodtan kockáztathatott annyit, amennyit csak akart annak érdekében, hogy egyéni legjobbját megjavítva minden idők legjobbjai közt is előrébb lépjen.

A címvédő Nowicki az éremcsatától egyre távolodott, harmadik nekifutásra már a 77 métert sem érte el, látványos fejcsóválás mellett adta át a helyét a körben. Az ezüstért küzdő, Halász előtt álló páros, Henriksen és Kohan is a hálóba dobta a kalapácsot, nem úgy a Dobó SE kiválósága, aki harmadjára lényegében agyondobta a szalagot, 79,97-tel óriási üvöltés kíséretében vette át a második helyet Katzberg mögött. A többiek a 78 métert sem tudták átlépni.

A kanadai szeme közben már a 36 éve fennálló olimpiai csúcson lehetett, ehhez a 84,76-ot kellett volna szabályos körülmények között felülmúlnia. A negyedik körben a másik lengyel, Pawel Fajdek tudott egyedül javítani, 78,80 méterrel feljött a dobogóért küzdő trió nyakára. Halász sem volt messze a javítástól, de ez a kísérlete végül a hivatalos mérés alapján három centivel kisebbre sikerült az előzőnél. Azonban stabil formája több mint biztató volt a verseny hajrájára nézve.

A hazaiak biztatását élvező Yann Chaussinand az utolsó előtti próbálkozását is elrontotta, így nem tudott elmozdulni a nyolcadik helyről. A címvédő is inkább úgy döntött, le se mérjék az újabb dobását, így úgy tűnt, Nowicki nemcsak az éremről, hanem a pontszerzésről is lemarad három évvel a tokiói diadala után. Eközben a Stade de France közönségének összes figyelme a nehézatléták felé fordult, a férfi százasok 21.50-re kiírt döntőjét övező várakozáson kívül más már nem terelte el a fókuszt Halász éremcsatájától. Arról a csatáról, amiben egyre jobban állt a szombathelyi versenyző, két közvetlenül mögötte lévő riválisa, Henriksen és Kohan ugyanis ötödjére már a 77 métert sem érte el. Az ukrán olyan csüggedt arccal vonult le, mintha nem is a harmadik helyen állna összesítésben még mindig.

Halász Bence az utolsó kört is a második helyről kezdhette meg, ami azt jelentette, az est utolsó előtti dobása is az övé lesz majd. A francia ismét kilépett, Nowicki a hetedik helyről sem tudott előrébb lépni. Fogytak a dobások, Henriksen elhibázott kísérletével bizonyos volt az érem. Kohan 79,24 méterig szálló próbálkozását követően pedig már biztos ezüstérmesként léphetett a dobogókörbe utolsó kísérlete előtt. Halász kérte a közönség támogatását, és búcsúzóul ránézésre bőven 80 méter fölé ért – a hivatalos mérés azonban ezt nem erősítette meg. Ez legyen a legnagyobb gondja és gondunk!

Főleg ne egy 27. születésnap estéjén.

Az olimpiai rekord végül nem került veszélybe, Katzberg nemhogy javítani nem tudott, utolsó négy próbálkozása egytől egyig érvénytelen lett.

A szám másik két magyar indulója, Rába Dániel (72,29 m) és Varga Donát (71,65) a pénteki selejtezőben búcsúzott.

A Dobó SE atlétája a magyar küldöttség nyolcadik érmét szerezte a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokon.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

ATLÉTIKA, FÉRFI KALAPÁCSVETÉS

1. Ethan Katzberg (kanadai) 84,12 méter

2. Halász Bence (magyar) 79,97

3. Mihajlo Kohan (ukrán) 79,24

(Borítókép: Halász Bence. Fotó: Pawel Kopczynski / Reuters)