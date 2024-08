Ötméteresekkel kikaptunk Ausztráliától, az USA vár Keszthelyiékre a nyolc között

Nem kell számolgatni – hangsúlyozta Mihók Attila társkapitány a női vízilabda-válogatott utolsó csoportmérkőzése előtt Párizsban. A mieink kissé hullámzó teljesítmény mellett is magabiztosan jutottak tovább az A csoportból, az utolsó körben pedig azzal a tudattal ugorhattak medencébe, ha győznek az ötöst vezető Ausztrália ellen, akár még a csoportelsőség is összejöhet – de minimum a második hely.

Hiába szerettük volna megfogadni a kapitány tanácsát, azt a forgatókönyvet csak nem sikerült feledni, hogy csoportharmadikként – a B jelű ötösben Spanyolország Egyesült Államok elleni bravúrja következtében – épp a háromszoros olimpiai címvédőt kapnák a negyeddöntőben. Utóbbit pedig mégiscsak jó lett volna elkerülni...

Keszthelyi-Nagy Ritáék az első fordulóban nagyon szoros meccset játszottak az Európa-bajnok hollandokkal, és végül két góllal vesztettek. Két nappal később Kanada ellen javított az együttes, 12–7-re győzött tengerentúli riválisa ellen. Pénteken aztán Kína volt a mieink ellenfele. Csapatunk kifejezetten gyengén kezdett, ám a folytatásra összekapta magát, és épp Keszthelyi Rita vezérletével (aki hét gólt dobott) végül 17–11-re behúzta a meccset.

Az első négy fordulóban legjobban védekező két együttes összecsapásán nem számíthattunk gólesőre, az első negyed pedig ilyen szempontból nem okozott csalódást. Mind a magyar, mind az ausztrál válogatott rendkívül feszesen védekezett. Két perc elteltével mi találtunk elsőként rést a pajzson, Garda Krisztina szerzett vezetést a mieinknek. A fórt nem sokkal később meg is duplázhattuk volna, de Gurisatti Gréta kísérleténél a léc kisegítette a riválist. Ausztrália pedig a játékrész hajrájában emberfölényből egyenlített, így 1–1 állt az eredményjelzőn az első szünet alatt.

Csoportrangadó ide vagy oda, a nap első mérkőzését játszotta a párizsi Vizes Központban a két együttes, és ez a lelátón is meglátszott, ennyire foghíjas talán egyik korábbi csoportmeccsünk alkalmával sem volt. No nem az ausztrál és főleg nem a magyar drukkerek hiányoztak róla, hanem azok a drukkerek, akik egy korábbi meccsről kíváncsiságból például rendre bennmaradtak az elmúlt napokban.

A második negyed sem hozott gólcunamit, noha az első perceiben minden esélyünk megvolt arra, hogy növeljük a fórt, mert két emberelőnyt is elhibáztunk. Ausztrália pedig hamar büntetett emiatt: Keesja Gofers a 12. percben megszerezte a vezetést a zöld sapkásoknak. A következő akciónk végén centerből sikerült kiharcolnunk egy újabb kiállítást, ezúttal pedig Vályi Vanda nem hibázott, így fél percen belül összejött az egyenlítés (2–2). A két fél egyelőre nem tudott elszakadni egymástól, centerből kaptunk egy gólt, de még a nagyszünet előtt válaszoltunk rá. Keszthelyi értékesítette a Vályi által kiharcolt ötméterest (3–3).

Vályi a harmadik ráúszást is megnyerte, ezzel az első támadás lehetősége a miénk volt a harmadik felvonásban. Egy pontatlan centerbejátszás után viszont már úszhattak is a kapunkra az ausztrálok, Abby Andrews pedig szépségdíjas találatot hozott össze átlövésből. Ha így, akkor így, gondolhattuk, és egy remek akció végén válaszoltunk a 18. perc végén. Keszthelyi tette le a labdát a bal kezénél helyezkedő Rybanska Natasának, aki szűk öt méterről védhetetlenül vágta azt a jobb felsőbe (4–4). Fordítani azonban nem volt esélyünk, Elle Armit fórból negyedszer is megszerezte a vezetést a csoport éllovasának (4–5). Még a negyed fele sem telt el, amikor egy ránézésre már kivédekezett emberhátrány végén a labda pont megtalálta a bal szélen teljesen üresen hagyott Alice Williamst, aki a mérkőzésen először kéttalálatos előnyhöz juttatta csapatát (4–6).

Azonnal időt kértünk, látva, hogy a meccs addigi részében milyen jól működött az ausztrál védekezés, a kétgólos hátrány már-már kritikusnak tűnt, akkor is, ha közel tizenkét perc még visszavont a meccsből. Szilágyi Dorottya szinte nullszögből eleresztett lövése azonban segített nyomás alatt tartani Ausztráliát (5–6), amely a következő magyar akció végén el is veszíthette volna az előnyt, ha a bal oldali kapufa nem segíti ki Gabriella Palmot Szilágyi újabb gólszerzési kísérleténél. Az utolsó támadás a miénk volt a negyedben, de előbb – megint – a kapufa, majd Palm állta útját a magyar egyenlítési kísérleteknek...

Vályi a zárófelvonásban sem szakított jó szokásával, elhozta a labdát a ráúszásnál, Keszthelyi pedig a kapunak háttal próbált meg egy szépségdíjas gólt lőni. A szépségdíj és a lövés megvolt, az egyenlítés ekkor még nem. Nem úgy egy támadással később, amikor vagy két és félszeres távolságból, ám a kapunak szemből pattintott a jobb felsőbe (6–6). Megjött a közönség magyar részének hangja, hátha sikerül kivédekeznünk a következő ausztrál akciót is. Williams azonban nem kegyelmezett, így továbbra is az üldöző szerepében ragadtunk (6–7). A zöld sapkások tízese mindent megtett, hogy nyerőemberré lépjen elő, alig több mint öt perccel a vége előtt egy balról eleresztett lövéssel visszaállította a kétgólos különbséget, a mérkőzésen harmadszor mattolva Magyari Aldát (6–8).

Még egyszer vissza kellett valahogy kapaszkodjunk, hogy legyen reményünk egy kevésbé kemény negyeddöntőre. Jött is Szilágyi gólja, de erre Williams ezúttal ötösből felelt fél percen belül (7–9). A centerbejátszásaink nem igazán ültek ezen a délutánon, de azért rendre próbálkoztunk velük. Négy perccel a vége előtt kaptunk egy kontrafaultot, ami ismét nagy eséllyel kecsegtetett a felzárkózásra, de a keresztléc negyedszer is megakadályozott egy magyar gólt, ezúttal Parkes Rebeccáét. Keszthelyi tudott higgadt maradni és az utolsó három perchez érve szépíteni. Az idő azonban egyre fogyott, olyannyira, hogy Magyari is felúszott egyik-másik támadásunkkal az egyenlítés reményében. Leimeter Dóra pedig 51 másodperccel a dudaszó előtt Palm kapujába kotorta a nagyon fontosnak ígérkező egyenlítést.

Jó védekezés kellett a mieinktől, de így sem tűnt biztosnak, hogy lesz még elég időnk egy akcióra. Utóbbi forgatókönyv érvényesült, hiába védekeztük ki, és őriztük meg ezzel a döntetlent a negyedik negyed végére, a győzelemért már nem tudtunk felérni az órán maradt öt másodpercben (9–9).

Maradt a szétlövés és a remény, hogy az így elért győzelemért járó két ponttal egyelőre feljövünk a tabella második helyére – és ha Kanada meglepi Hollandiát az A csoport utolsó, 18 óra 30 perckor kezdődő mérkőzésén, akkor ott is maradhatunk. Utóbbi esetben pedig az USA-nál mégiscsak verhetőbb házigazda, Franciaország lett volna valószínűleg az ellenfél két nap múlva.

Az első két páros tagjai nem hibáztak, a harmadik körben Faragó Kamilla azonban nem tudott kapuba találni, így előnybe kerültek az ausztrálok. A következő két lövő megint pontos volt, így Magyari és Bronte Halligan párharcán múlt, hogy lesz-e még esélyünk fordítani... Halligan belőtte, ezzel megnyerte a meccset Ausztráliának, mi egy ponttal gazdagodva a csoport harmadik helyén ragadtunk.

A mieink így függetlenül a Kanada–Hollandia-mérkőzés kimenetelétől az A csoport harmadik helyén zárnak, ami azt jelenti, hogy a negyeddöntőben a háromszoros címvédő Egyesült Államok vár majd a válogatottunkra.

Érdekesség, hogy 2008 óta viszont csupán egy alkalommal kapott ki olimpián az amerikai válogatott, Tokióban épp a magyar csapattól...

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

NŐI VÍZILABDATORNA, A CSOPORT, 5. FORDULÓ

Magyarország–Ausztrália 9–9 (1–1, 2–2, 2–3 , 2–1) – ötméteresekkel: 3–5

Később

18.30: Kanada–Hollandia



A csoport állása: Ausztrália 10 pont, Hollandia (3 meccsből) 7, Magyarország 7, Kanada 3 (3), Kína 0.

