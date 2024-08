Chema Rodríguez: Hatalmas szíve van ezeknek a játékosoknak

„Hittünk abban, hogy képesek vagyunk valami nagy dologra, és be tudunk jutni a negyeddöntőbe. Öt nagyon jó mérkőzést játszottunk, de ez sem volt elég. Persze, kikaptunk négyszer, és nagyon nehéz mit mondani ilyenkor, mert a srácok fantasztikusan dolgoztak, végig fókuszáltak voltak, mindent beleadtak” – kezdte értékelését Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Amikor azt érzed, hogy megfeszülsz, hogy kemény munkát teszel le az asztalra nap mint nap, és mégis ez a vége, az nagyon nehéz...

– fogalmazott.

„Támadásban sajnos most nem sok minden működött, ezért vállalom a felelősséget, a 24 kapott gól rendben van, a 20 szerzett viszont nem, és ez az én hibám” – mondta Chema, hozzátéve, nagyon büszke a csapatára, a játékosokra, akiknek hatalmas szívük van.

Mikler Roland utolsó mérkőzését játszotta a magyar válogatottban.

„Szomorú vagyok, mert nem sikerült továbbjutni, de a csapat ma is megmutatta, hogy megvan az az erő, az a teljesítmény, ami akár elegendő is lehetett volna a franciák ellen. Azért mondom ezt, mert ma sem éreztem rajtuk azt az átütőerőt, aminek a hiányát a többi csapat ki tudta használni” – fogalmazott a rutinos kapus, aki büszke a csapatra, és örül, hogy kivehette a részét az olimpiából.

Ma eszembe jutott a 2004-es debütálásom, ami pont a franciák ellen volt, és most az utolsó mérkőzésemet is ellenük játszottam. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek az utazásnak.

Mikler elárulta, a meccs közben egy pillanatig sem gondolkodott számvetésen, csak az összecsapásra fókuszált, és később kezdtek benne kavarogni a gondolatok.

„Úgy éreztem, végig meccsben voltunk, aztán amikor két góllal mentünk, volt egy kulcspillanat, emberelőnyben támadtunk, de sajnos nem lett belőle gól. Ha akkor betalálunk, lehet, másképp alakult volna. Sajnálom, mert mindent megtettünk az utolsó pillanatig, de most ebben ennyi volt” – nyilatkozta Bánhidi Bence.

A Szeged beállója elmondta, a védekezés és a kapusteljesítmény az, amivel elégedettek lehetünk, támadásban ezúttal nem jött ki a lépés.

„Összességében tiszta a lelkiismeretem, mert mindent megtettünk, hogy továbbjussunk. Az Egyiptom elleni meccs miatt van egy kis hiányérzetem, ha nincs az az első 15 perc, akkor lehet, hogy most folytatódna az olimpia. Tanulnunk kell ebből is, sok fiatal tehetség van a csapatban, megyünk tovább, négy év múlva is szeretnénk olimpián szerepelni.”

Sipos Adrián is a magyar védekezést dicsérte, elmondta, hogy voltak hullámvölgyek a meccsen, amikor nem tudtunk könnyű gólokat szerezni, a végére pedig elfogyott az erő és a szerencse.

„Maga az olimpia óriási élmény volt, de negatív szájízzel búcsúzunk most, mert jó, szoros mérkőzéseket játszottunk, de mégsem tudtunk legalább két mérkőzést nyerni. Erőt kell merítenünk ebből, meg kell tanulnunk a magunk javára fordítani az ilyen találkozókat” – mondta az egész tornán remekül védekező játékos.

Nikola Karabatic, akinek így megmaradt az esélye, hogy megszerezze negyedik olimpiai bajnoki címét, és rekordot döntsön, így értékelt az Indexnek:

„Nehéz meccs volt, de ilyenre számítottunk. Tudtuk, hogy milyen erőt képviselnek a magyarok, nemrég az Eb-n is játszottunk ellenük. Minőségi játékosaik vannak, és éreztük a nyomást, amikor a második félidőben két góllal is vezettek. Védekezésben jól teljesítettünk, és bár nem a legjobb kézilabdánkat játszottuk, ahogy a magyarok sem, ezt a meccset fejben nyertük meg” – mondta a hazaiak 40 éves klasszisa.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfikézilabda, B csoport, 4. forduló

Magyarország–Franciaország 20–24 (8–11)

Korábban:

Egyiptom–Argentína 34–27

Később:

19.00: Dánia–Norvégia

A csoport állása:

1. Dánia 8 pont

2. Egyiptom 7 pont

3. Norvégia 6 pont

4. Franciaország 5 pont

5. Magyarország 2 pont

6. Argentína 0 pont

(Borítókép: Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kézilabdatornája B csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország–Franciaország-mérkőzésen a Dél-párizsi Arénában 2024. augusztus 4-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)