Olimpiai ezüstérmesünk az ünneplésről: Hoztunk egy kis házit, remélem, elővesszük!

Minimum 80 méter fölé szeretett volna jutni, de az ezüstéremmel a nyakában ezen nem bánkódott Halász Bence. A Dobó SE kalapácsvetője elbírta az esélyesség terhét, rendkívül magabiztos versenyzéssel, háromszor is centikre a remélt távolságtól ezüstérmes lett a szám olimpiai döntőjében. A versenyt értékelve kiemelte, óriási kő gördült le a szívéről, mikor kiderült, az utolsó dobását már az ezüst biztos tudatában végezheti el. A 27. születésnapját épp a fináléval ünneplő Halász azt is megjegyezte, otthonról érkezett „nedűvel” ünnepel.

„Két napja mondtam, hogy ez egy teljesen másfajta dobogókör, mint amihez az elmúlt két évben hozzászoktunk, emiatt muszáj voltam már a melegítéstől másképpen felépíteni ezt a versenyzést – értékelt a Stade de France-ban az újdonsült olimpiai ezüstérmes nehézatlétánk, Halász Bence. A Dobó SE 27 esztendős – a születésnapját épp az olimpiai döntő napján ünneplő – kalapácsvetője hibás kísérlet nélkül, a 80 méterhez háromszor is nagyon közel dobva 79,97 méterrel állhatott fel a dobogó második fokára. – Örülök, hogy egy ennyire stabil olimpiai döntős versenyzést tudtam bemutatni. Habár a hőn áhított 80 méter nem lett meg, a világbajnokságok és az olimpia mindig helyezésre és címre megy. Hála az égnek, így is meglett az az eredmény, ami szerintem nagyon sok embernek az álma és a vágya volt, remélem, hogy mindenki büszke rám otthon. Emberes munka volt, rendkívül szoros és színvonalas döntő. Katzberg első dobását, ha leszámítjuk, mindenki dobásán látszott, hogy ez nem az a finálé lesz, ami világraszóló eredményeket hoz, de mindenki nagyon küzdött és számomra ez az ezüstérem mindent felülír.”

Újságírói kérdésre elárulta, óriási megkönnyebbülést érzett, mikor látta, az éremcsatában legfőbb riválisainak számító Eivind Henriksen és a végül a dobogó harmadik fokára felálló ukrán, Mihajlo Kohan sem tud javítani az utolsó dobásával. Azaz a hatodik kísérletére úgy állhatott a sokat emlegetett dobókörbe, bármi történik, a második helynél hátrébb nem végezhet.

Rendkívül nagy kő esett le a szívemről, szerintem még hallani is lehetett, ahogyan koppan, pedig vagy 80 ezer ember itt volt. Többször előfordult már velem olyan, hogy elöl lévő pozíciókból az utolsó körben visszacsúsztam. Most az élet ezt szerencsére felém billentette, ez annak is a jutalma, hogy idén tényleg milyen mennyiségű és minőségű munkát végeztem. Tényleg, amilyen büszke vagyok erre az éremre, olyan gyorsan kell tovább is lépnem. Holnaptól történelem kell legyen, mert kezdődik a felkészülés a jövő évi világbajnokságra, és azért fogok most dolgozni, hogy onnét még fényesebb éremmel térhessek haza.

Az aranyérem sorsa nem volt kérdéses. A toronymagas favoritnak kikiáltott kanadai, Ethan Katzberg a legelső kísérletével nyert: a kalapács 84,12 méterig repült, és innentől leginkább az volt a kérdés, össze tudja-e szedni magát annyira a tavalyi budapesti vb-n berobbant atléta, hogy az 1988 óta fennálló olimpiai csúcs is megdőljön esetleg. Utóbbira végül nem került sor, ám Halász Bence szerint az sem lett volna meglepő, ha ennél is nagyobbat dob Katzberg az utolsó körökben.

„Tudtuk, hogy tud ilyet. De azt utólag elmondhatom, én is olyan 82 méteres dobásra készültem. De olyan volt nekem ez az egész verseny, mint amikor az embernek nem jut eszébe egy szó, nem tudja kimondani, de ott van a nyelve hegyén. Ezt éreztem ott a körben. Kicsit ide, kicsit oda, még tudnék ott alkotni valamit dobás közben a technikát, és akkor meglenne a nyolcvankettő, de így utólag mondom, már nem sajnálom, hogy nem jött össze.”

A szombathelyi olimpikon termetét meghazudtoló futótempóról és ugrómozdulatokról tett tanúbizonyságot ünneplés közben.

„Lehet, hogy sokan nem tudják, hogy serdülőkorosztályban, azaz U16-os korosztályban még országos bajnokságot is nyertem távolugrásban. Bennem van az igazi atléta. Többször is hívtak tízpróbázónak, de mai fejjel, a mai döntő után azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy nekem már a kalapács elég. Tényleg, ilyen adrenalin fűtötte állapotban még én is tudtam gyorsan futni.”

Visszatérve a versenyzéshez felidézte, az első kísérlete után nem volt biztos abban, hogy elegendő lesz ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé kerülve végig versenyben maradhasson...

A 77,50 méter azért az elején picit megrémített, mert láttam, hogy a többiek brutális formában vannak. Emiatt pedig azt gondoltam, az sem biztos, hogy elég nyolcba kerülni is akár. Arra koncentráltam, hogy másodjára javítsak, de közben biztonságban is legyek, nehogy érvénytelen legyen. Ezt a részt leszámítva összességében egy jól felépített verseny volt, büszke vagyok arra, hogy ennyi jó dobást tudtam bemutatni, menni kell tovább, de erre az alapra rá lehet dolgozni. Annyi pihenő azért lesz, hogy most ezt az estét még kiélvezzem talán, már csak a kettős ünnep miatt is, az érem és a szülinap miatt.

A szülinap kulisszatitkairól egyetlen részletet árult el, de azt már széles mosollyal az arcán tette...

„Remélem, jó lesz az ünneplés! Hoztunk egy kis házit, remélem, elővesszük! Talán nem nagyképűség, ha azt mondom magamról, most én is megérdemlem” – fogalmazott Halász Bence.

A szám másik két magyar indulója, Rába Dániel (72,29 m) és Varga Donát (71,65) a pénteki selejtezőben búcsúzott.

A Dobó SE atlétája a magyar küldöttség nyolcadik érmét szerezte a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokon.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

ATLÉTIKA, FÉRFI KALAPÁCSVETÉS

1. Ethan Katzberg (kanadai) 84,12 méter

2. Halász Bence (magyar) 79,97

3. Mihajlo Kohan (ukrán) 79,24

(Borítókép: Halász Bence ünnepel. Fotó: Cameron Spencer/Getty Images)