Halász Bence törzsszurkoló édesanyja Párizsból jósol nagy jövőt a fiának

Mindig optimista törzsszurkolóként Párizsba is elkísérte Bencét az édesanyja, aki 2016 óta kevés kivétellel minden nagy világversenyén ott ült a lelátón és torkaszakadtából biztatta a Halász-család büszkeségét. Mindig volt társa a tribünön, a legtöbbször Bencze egyik bátyja.

„Már a szurkolói premieren is csodálatos volt 2016-ban, amikor Bence a lengyelországi Bydgoszcszban junior világbajnok lett, ahol egy évvel később az U23-as Európa-bajnokságon is ő érdemelte ki az aranyérmet. Letörte és a szomorúságában mi is osztoztunk, amikor két évvel később Svédországban nem sikerült dupláznia a korosztályos Európa-bajnokságon” – nyilatkozta Halászné Geiger Mária az SzPress Hírszolgálatnak.

„Boldogok vagyunk és nagyon büszkék Bencére, aki már az olimpia előtt bátran kimondta, hogy fizikailag, technikailag és mentálisan jól felkészülve éremért indul Párizsba – folytatta a DOBÓ SE első számú képviselőjének az édesanyja. – Ha a boldogságnak lenne fokmérő műszere, szerintem azt mutatná, hogy ugyanannyi örömöt jelentett a számunkra a tavalyi budapesti világbajnokság, mint most a versenyek versenye, a párizsi olimpia. Akik közel állnak a fiunkhoz, jól tudják, hogy annál többet aligha lehet dolgozni a sikerért, amennyi munkát Bence hosszú hónapokon át elvégzett, nem mellékesen pihenő nélkül.”

Halász Tamás ezúttal messze Párizstól, a jánoshalmai otthonukban szurkolt a család, de valójában a Bács-Kiskun vármegyei település és az egész ország hírességének.

Halász Bence még jóval húsz éven aluli atléta volt, amikor Míg Györgynek, a nevelőedzőjének a tanácsára és persze szülői belegyezéssel Szombathelyre költözött, ott Németh Zsoltra és Németh Lászlóra, a DOBÓ SE mestereire bízva magát. Vele tartott 310 kilométeres utat megtéve az egyik bátyja, akit később nélkülözhetetlen segítőtársként az édesanyja váltott. Marika azóta is Szombathelyen él, és tanítónőként dolgozik, miközben Bence saját lakáshoz jutott, amit a kedvesével oszt meg.

Nem szokásom nagyokat mondani, és most sem a levegőbe beszélek, amikor nagy jövőt, az eddigieknél is nagyobb sikereket jósolok a fiamnak. Hogy ez mit is jelent? Bencével együtt úgy gondoljuk, hogy lesz még belőle világ- és Európa-bajnok, de képes lehet az olimpiai aranyérem megszerzésére is

– mondta befejezésül Halász anyuka.

A családdal együtt örvendező Lengyák Györgynek, a MOL Új Európa Alapítvány Mesterdíjas szakemberének köszönhető, hogy a magyar atlétika újabb emlékezetes sikerének másnapján előkerült egy 14 évvel ezelőtt készült fotó, amelyen az első korosztályos bajnokságát nyerő 13 esztendős Halász Bence látható, aki az aranyérmét Halász Tamástól, az édesapjától vette át…