Az év sportolónője kicsit igazságtalannak érzi, ami az olimpián történt vele

Alig fújt a szél hétfőn Marseille-ben a párizsi olimpia vitorlásversenyeinek helyszínén, így a magyar szempontból érdekes négy futamból csak egyet tudtak megrendezni.

Ezen Érdi Mária újabb győzelmet aratott, ám a tizedik futam törlése miatt nem maradt esélye arra, hogy beverekedje magát a keddi éremfutamba.

A férfiaknál mindkét futamot törölték, így Vadnai Jonatán összetettben maradt az előkelő hatodik helyen, holnap tehát a pontszerző helyekért csatázhat – tudhattuk meg a Magyar Vitorlás Szövetség közleményéből.

Másfél, szelesebb nap után visszaállt a korábbi rend, alig-alig lengedezett a szél Marseille-ben. Bár eredetileg a nők (ILCA 6 hajóosztály) és a férfiak (ILCA 7) számára is két-két futamot terveztek hétfőre, de ezek közül csupán egy női verseny fejeződött be.

Ezt Érdi Mária megnyerte, vagyis a vasárnapi futamgyőzelme után ismételten bizonyította, hogy a világ egyik legjobb vitorlázója. Az összetettben ezzel feljött a 14. helyre, és kora délután még reménykedni lehetett abban, hogy a tizedik futamban akár még előrébb kerülhet. A zárófutamot azonban törölték, így a világ- és Európa-bajnok versenyző az összetett 14. helyén zárta élete harmadik olimpiáját, amit sérülten, kínzó derékfájdalmakkal küzdött végig. Érdi Mária azt ígéri, folytatja, Los Angelesben újra megpróbálja.

Örülök a futamgyőzelmeknek, de sajnos ez most mellékes dolog. Életem talán legnehezebb hetein vagyok túl. Rengeteg energiát fektettem Tokió óta ebbe az olimpiai ciklusba, mindenre felkészültünk, mindent begyakoroltunk, minden tökéletesnek tűnt, ezek után kicsit igazságtalan dolog, hogy a derékfájdalmak miatt az elmúlt egy hónapban edzeni sem nagyon tudtam

– nyilatkozta Érdi Mária, aki 2023-ban év női sportolója volt Magyarországon.

„Az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy ezt is le tudom küzdeni, mint olyan sok nehézséget már pályafutásom alatt, de nem így történt. A nagyszeles futamokban ez óriási hátrány volt, ráadásul az önbizalmam is elment. Csalódott vagyok természetesen, de egyben motivált is! Ma és tegnap is láthatta mindenki, és magamnak is bizonyítottam, hogy ebben a mezőnyben én vagyok az egyik legjobb. Összeszedem magam, rendbe hozom a sérülést, és újra megpróbálom Los Angelesben” – tette hozzá Érdi Mária.

Vadnai Jonatán viszont ott lesz a keddre tervezett éremfutamban. A férfiaknál ugyanis mindkét mai versenyt – a kilencediket és a tizediket is – törölni kellett. Ezzel az Eb-ezüstérmes magyar vitorlázó megőrizte a hatodik helyét az összetettben, vagyis szurkolhatunk neki a kedden 15 óra 43 percre kiírt éremfutamban, ahol a 10 legjobb csatázhat egymással. Az már most kijelenthető, hogy Vadnai Jonatán minden idők legjobb magyar eredményét éri el a korábban lasernek nevezett egyszemélyes hajóosztályban.

Előzetesen bíztam benne, hogy eljutok idáig és ott lehetek az éremfutamban életem első olimpiáján. Már mondtam korábban is, hogy nekem tetszik az a felhajtás, ami körbeveszi itt az indulókat, nem teherként élem meg, hanem inkább feldob és motivál. Tízen megyünk holnap, ezen belül szoros a pontverseny a harmadik és a nyolcadik helyezett között. Megpróbálok a bronzéremért csatázni, veszíteni valóm nincs! Holnap is gyenge szél várható, meglátjuk, kinek hoz majd szerencsét

– nyilatkozta Vadnai Jonatán.