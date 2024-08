15 éremből 14 Ázsiáé, de a legfontosabb aranyat egy európai zsebelte be

Van néhány sportág, amiben az ázsiaiak verhetetlennek tűnnek, ezek közé tartozik a tollaslabda is. A tollaslabda gyökerei több mint kétezer évre nyúlnak vissza, kezdetben Kínában játszottak a maihoz valamennyire hasonlító játékot.

Az 1600-as években aztán Európában is megjelent a játék, a felsőbb osztályok népszerű időtöltése volt. A ma ismert tollaslabda 1850 körül kezdett el kialakulni, egyes feljegyzések szerint brit tisztek vitték magukkal Indiába.

Az első szabályokat is Indiában írták le 1870 környékén, tíz évvel később pedig Angliában már megjelentek az első tollaslabda-klubok. 1893-ban 14 klub alapította meg az Angol Tollaslabda-szövetséget és hoztak létre egy egységes szabályrendszert. Az évszázad végén már tornát is rendeztek az országban.

A világszövetség 1934-ben jött létre, kilenc nemzeti szövetséggel. A szervezet 2006 óta Badminton World Federation (BWF) néven működik, székhelye pedig a malajziai Kuala Lumpurban van, ma már 200 taggal.

Világszerte egyre népszerűbb a tollaslabda

Ami pedig az olimpiákat illeti, a sportág az 1992-es barcelonai játékokon debütált (1972-ben Münchenben és 1988-ban Szöulban bemutató sportág volt), már akkor több mint egymilliárd ember követte figyelemmel a televízióban.

A párizsi játékokat megelőzően összesen 121 olimpiai érmet osztottak ki a sportágban, ebből 106-ot ázsiai sportoló nyert meg.

A közösségia média megjelenése újabb lendületet adott a sportágnak, a videómegosztó platformokon a mostani olimpia alatt is milliós nézettséget produkál egy-egy labdamenetről feltöltött videó.

A nézőknek vonzó, hogy izgalmas és gyors a játék, könnyen érthetőek a szabályokkal. A labda 300 km/h-val is suhanhat a levegőben, a játékosok pedig gyakran több mint öt kilométert tesznek meg egy összecsapáson.

Az első európai olimpiai aranyat a spanyol Carolina Marín szerezte meg női egyesben a riói olimpián, majd 2021-ben, Tokióban a férfiaknál a dán Viktor Axelsen ért fel a csúcsra, miután a döntőben legyőzte a címvédő Csen Longot.

A 30 éves dán Párizsban is bejutott a döntőbe, népszerűségéről az is sokat elárul, hogy az Instagramon több mint egymillió követője van. Nemcsak Európában, Ázsiában is rengetegen szeretik.

A párizsi Porte de la Chapelle Aréna környékén már órákkal a döntő előtt hömpölygött a tömeg, az épület környékén tollaspályákat alakítottak ki, a lelkes szurkolók pedig a nagy meleg ellenére sem pihentek.

A csarnok egyike annak a két kifejezetten erre az olimpiára épített komplexumnak, amely az idei évben nyitotta meg kapuit. Telt ház – 6100 fő – és rengeteg dán, malajziai, indiai és thaiföldi zászló feszült a lelátón.

Viktor Axelsen a világ tetején

A bronzmeccset 71 perc alatt szetthátrányból a malajziai Zii Jia Lee húzta be, az indiai Lakshya Sen lett a negyedik. A döntőben Axelsen ellenállhatatlanul játszott a thaiföldi Kunlavut Vitidsarn ellen, mindkét játszmát simán húzta be (21:11, 21:11), ezzel pedig megvédte címét.

Axelsen egyébként a helyszínen tartózkodó kínai Lin Dan nyomdokaiba lépett, ugyanis korábban csak az ázsiai volt arra képes, hogy két egymást követő olimpián megnyerje a férfi egyest.

A dán hatévesen, miután több sportot is kipróbált, a tollaslabda mellett döntött, akkor aligha gondolta volna, hogy az ázsiaiak által uralt játékban kétszeres olimpiai bajnok lesz. 16 évesen már junior világbajnok volt, ezzel első európaiként nyerte meg a címet. 2017-ben már a felnőttek között nyert világbajnokságot, a döntőben éppen az imént említett uralkodót, Lin Dant győzte le.

Híres arról, hogy nagy hangsúlyt fektet nemcsak a fizikális, hanem a mentális felkészülésre is, fejben nagyon erős játékos. Kitűnően beszéli a mandarin nyelvet is, hogy jobban megértse kínai játékostársait.

Sokatmondó statisztika, hogy Párizsban 15 érmet osztottak ki tollaslabdázásban, ebből 14-et ázsiaiak zsebeltek be, de a királyszámban, a férfi egyesben, egy európai nyert aranyérmet, ami egyben a dán küldöttség első legfényesebb medáliája is a francia fővárosban.

(Borítókép: Viktor Axelsen a thaiföldi Kunlavut Vitidsarn elleni mérkőzésen. Fotó: Hamad I Mohammed / Reuters)