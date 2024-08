Manhercz: Az elmúlt három évünk döntője következik szerdán

„Ez egyrészről mentegetőzés, hogy eddig pocsékul játszottunk, másrészről pedig terhet is rak ránk, hiszen mostantól jól kell játszani – felelte Varga Dénes a szerbek elleni sikert követően a kérdésre, hogy jó előjel-e, hogy a negyeddöntőhöz közeledve ennyire flottul működött a támadójátékunk. Vagyis a kulcsmeccs előtt két nappal... – Mindannyian tudjuk, hogy a negyeddöntőtől kezdődik az olimpia, csak jó lett volna több önbizalmat gyűjteni az elmúlt héten. A csalódások tanítanak persze arra, hogyan kell alázatosabban, koncentráltabban, vagy épp fegyelmezettebben játszani. Ezen is átestünk. Most megvolt az a sikerélmény, amire vágytunk. Kvázi felavattuk ezt a szép uszodát, csak nehogy azt gondoljuk, hogy a következő ellenfél is olyan lesz, mint ez a szerb.”

A csapat legrutinosabb, egyúttal az olimpiát követően visszavonuló tagját arról is kérdezték a Paris La Défense Aréna interjúfolyosóján, melyik csapatnak örülne a leginkább a lehetséges riválisok, Horvátország, Görögország és az Egyesült Államok közül.

Nem jó embertől kérdezitek ezt, mert nem tudom, kit kaphatunk. Ha hiszik az emberek, ha nem, Pekingben úgy lettem olimpiai bajnok, hogy nem tudtam, mi a lebonyolítási rendszer. Most tudom, de nem érdekel. Ha az olasz, akkor azért, ha a másik akkor azért lesz jó, és mégis kemény

– árulta el a találkozón egészpályás gólt is jegyző Varga.

Zalánki Gergő arról beszélt, természetesen jót tett a lelküknek az újabb siker, és az, hogy így pozitív mérleggel, két vereség mellé három győzelemmel zárhatták le a csoportkört. Azzal kapcsolatban azonban megfogalmazódott benne néhány kérdőjel, hogy a címvédő szerbek mennyit is adtak ki magukból a szinte tét nélküli helyzetben.

„Fontos volt, hogy győzni tudjunk, hogy picit lendületbe jöjjünk itt a negyeddöntő előtt, de valahogy a szerbek tipikusan az a csapat, akik akkor tudnak jól játszani, mikor tényleg nagy a tét. Úgyhogy nem kell most ettől a győzelemtől elszállni, vagy túlgondolni. Jó meccsünk volt, de szerintem a szerbek nem pörögtek száz százalékon.”

„Végre sok gólt tudtunk lőni, a védekezés is egész jól működött – folytatta értékelését balkezesünk –, még ha a tizenhárom kapott gól nem is kevés. Majd visszanézzük, mit lehetett volna jobban. Fontos volt, hogy – az ausztrálok elleni meccs után, amikor mindenki arra számított, hogy majd nyerünk, és végül nem sikerült – mégis győzelemmel vágjunk itt az utolsó három meccsbe.”

Hozzátette, az elmúlt négy csoportmeccsen nyújtott teljesítményével összességében messze nem volt elégedett.

Kellett nekem is egy jobb meccs, hogy az önbizalmam meglegyen. Tudjuk, hogy a következő mérkőzés fogja eldönteni, hogy mit ért az egész. A negyeddöntő mindig, minden világversenyen nagyon kritikus pont. Nem lesz könnyű. Függetlenül attól, hogy a másik csoportból ki jön majd, bárkit is kapunk kemény lesz, de úgy gondolom, lesz ellene esélyünk. Mindent meg fogunk tenni, hogy továbbmenjünk a legjobb négybe

– tekintett előre Zalánki Gergő.

Manhercz Krisztián szerint sem elszállni tőle, sem lefitymálni nem szabad az eredményt, elvégre mégis csak a kétszeres olimpiai címvédőt sikerült komolyabb izgalom nélkül felülmúlni. A lényeg azonban nem is a szerbek koncentrációja, hanem a sajátunk.

„Nem tudom, hogy mennyire voltak koncentráltak, azt azért nem hiszem, hogy egy szerb vízilabdázó az olimpián bármelyik meccsét előre feladná, még ha talán az érződött is rajtuk, hogy nem élet-halál kérdés nekik a győzelem. Magunkkal kellett foglalkoznunk, azzal, hogy szervezettek legyünk. Bizonyos esetekben tényleg nagy önbizalomról tettünk tanúbizonyságot, ami fontos, mert egy olimpián csak ilyen hozzáállással lehetünk igazán sikeresek.”

Az olimpia után a Marseille-től a Ferencvárosba visszatérő pólós az új helyszínről, az eddig az úszók által használt La Défense-ről és annak hangulatáról is beszélt.

„Tény, hogy volt két budapesti világbajnokságunk, egy Európa-bajnokságunk is a Duna Arénában az elmúlt időszakban, de azt szerintem bármelyikünk elmondhatja, hogy főleg ezzel az olimpiai körítéssel, ez egy egyedülálló vízilabdahelyszín. Nem is tudom, volt-e valaha pólótorna ekkora arénában. Nagyon-nagy élmény volt, főleg ilyen sok magyar szurkoló előtt győzelemmel kezdeni ezen az új helyszínen”

Kiemelte, tényleg mindegy szerinte, kit kapunk a negyeddöntőben, ugyanis ez az olimpia is mutatja, a továbbjutásra pályázó minden együttesben megvan a szükséges tudás ahhoz, hogy egy jó nappal bármelyik másik riválisa fölé tudjon kerekedni.

Több mint húsz éve tudjuk mind, hogy vízilabdában mindig a negyeddöntő az, amely eldönti, sikeres-e az olimpiánk vagy sem. Ez mindig így volt. Annyi változott, hogy most már legalább kilenc csapat van, amely pályázik erre a nyolc helyre, majd tovább a legjobb négybe. Azt gondolom, mind a nyolc csapat, amely tovább tudott jutni, olyan kvalitást képvisel, hogy bármelyik másikat meg tudja verni. Legalábbis az elmúlt két évben, biztos, hogy nyert már legalább egyszer mindenki mindenki ellen. A nézők számára biztos izgalmas lesz, mi pedig örülhetünk annak, hogy pozitív élmények után megyünk neki a negyeddöntőnek, és bízom abban, hogy a játékunk is tovább fog még fejlő. A szerdai meccs számunkra az elmúlt három évben elvégzett munkánk döntője lesz

– fogalmazott a 27 esztendős pólós.

Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint minden meccsen a pozitívumokba kell kapaszkodni, és így tett a gárda az ausztrálok elleni vereség után is, amelyet hétfőn a címvédő szerbek felett aratott fölényes siker követett

„Ugyanazt folytattuk, amit korábban. Az ausztrálok elleni meccsből a pozitívumokat mutattam meg a fiúknak, mert bármennyire is nehéz találkozó volt az, rengeteg jó dolgot csináltunk, voltak kiváló védekezéseink és gyönyörű gólokat lőttünk. Persze voltak hibáink, ilyen volt az emberelőnyök kihasználása, amin dolgoztunk is" – mondta a szakember a találkozót követően az MTI kérdésére.



A szerbek elleni sima győzelemmel kapcsolatban a játékosként olimpiai bajnok Varga Zsolt hasonlóan fogalmazott, mint játékosai: „talajon kell maradni” és ugyanúgy a jó dolgokat kell megtartani a folytatásra.

A magyar válogatott a csoportja harmadik helyén végzett, de hogy a túloldalról, az olasz, horvát, görög, amerikai négyesből melyikkel kerül szembe a nyolc között, csak később derül ki. Ezzel kapcsolatban a kapitány az MTI-nek azt mondta, „fogalma sincs” arról, melyik lenne a jó ellenfél, hiszen mindegyik gárda játszott már kiválóan és gyengébben is ezen a tornán.



„A legnagyobb rendezvényen, a legnagyobb helyszínen játszunk, ez kell a vízilabdának” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a férfiak a csoportkör utolsó körére átköltöztek Paris La Défense Arénába, ahol több mint 15 ezer néző buzdította a csapatokat, Varga Zsolt megjegyezte, ez jó hatással volt a játékosokra, és reméli, a torna folytatásában is így marad.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

FÉRFI VÍZILABDA, B CSOPORT, 5. FORDULÓ

Magyarország–Szerbia: 17–13 (2–4, 7–3, 6–2, 2–4)

Ausztrália–Japán 13–14 (5–2, 2–4, 2–4, 4–4)



Később

20.05: Franciaország–Spanyolország

A csoport állása: Spanyolország 12 pont (4 meccs), Ausztrália 9, Magyarország 9, Szerbia 6, Franciaország 3 (4), Japán 3.

(Borítókép: Manhercz Krisztián (j) és a szerb Viktor Rasovic Magyarország - Szerbia mérkőzésen 2024. augusztus 5-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)