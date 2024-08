Kaotikus sajtótájékoztatót tartott az ökölvívó-szövetség, amin Imane Helifék olimpiai szereplése volt a téma

Óriási érdeklődéstől kísért sajtóértekezletet tartott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által felfüggesztett, szakadár Nemzetközi Ökölvívó-szövetség, az IBA egy párizsi szállodában, amin váratlanul megjelent Umar Kremljov, a szervezet orosz elnöke is, igaz, csak virtuálisan, Zoomon keresztül. A téma természetesen a két – a feltételezések szerint interszexuális – bokszolónő, Imane Helif és Lin Jü-ting szereplése volt. A helyenként alpári szintre süllyedt, kétórás sajtóértekezlet végén semmivel sem lettünk okosabbak.

A Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) hétfő délután egy órára nemzetközi sajtóértekezletet hirdetett egy párizsi szállodába, amire online is be lehetett kapcsolódni. Hivatalosan Chris Roberts, az IBA főtitkára, Joannisz Filippatosz, az Európai Bokszkonföderáció (EUBC) elnöke és Gabriele Martelli, az edzőbizottság elnöke volt a házigazda, de mindenki meglepetésére váratlanul bejelentkezett Zoomon az IBA orosz elnöke, Umar Kremljov is.

A sebtében összetrombitált sajtóértekezlet eredeti céljából, tudniillik, hogy kétségbevonhatatlan bizonyítékokat mutatnak be Imane Helif és Lin Jü-ting nemi identitásáról, semmi sem valósult meg. A jelen lévő hetven nemzetközi újságíró és az online csatlakozók százai hiába várták a minden kételyt elsöprő tényeket – írja az insidethegames.biz honlap.

Az IBA illetékesei Kremljovval az élen azt állították, hogy az előbb az olasz Angela Carinit, majd Hámori Lucát legyőző Imane Helif és a szintén a négy közé jutott tajvani Lin Jü-ting ellen megfellebbezhetetlen bizonyítékokkal rendelkeznek, amelyek alapján eltiltották őket a tavalyi, Újdelhiben rendezett világbajnokságon való részvételtől. A bizonyítékok bemutatása helyett Kremljov szónokolt:

Genetikai teszteredményekkel rendelkezünk, amelyek bizonyítják, hogy a két bokszoló férfi. Nem ellenőriztük, hogy mi van a lábuk között. Vannak orvosok és egészségügyi személyek, akiknek ez a dolguk. Nem tudjuk, hogy ilyennek születtek, amilyenek most, vagy változtatásokat eszközöltek rajtuk. Nem voltam jelen, amikor Helif megszületett abban az algériai szülőszobában. Nem találkoztunk semmilyen dokumentummal, amit a szóban forgó szülőotthonban bocsátottak volna ki. Ha engem csalással gyanúsítanának, én előjönnék az eredeti dokumentumokkal, és bebizonyítanám az ártatlanságomat.

Mondjuk, az utóbbi mondatot illetően Kremljovnak igaza van.

Roberts főtitkár személyiségi jogokra hivatkozott.

Nem vagyok tudós, de azt tudom, hogy már a múltban is bokszoltak férfiak nőnek kiadva magukat. Globális szabályaink vannak, és azokat kell követnünk. A két teszt, amelyet Delhiben, illetve előzőleg Isztambulban végeztünk, számunkra meggyőző volt, de a NOB-tól olyan értelmű levelet kaptunk, hogy azokat nem mutathatjuk meg nagy nyilvánosság előtt.

A Helif–Carini-mérkőzésről azt mondta Roberts, hogy „katasztrófa” volt, és mindkét bokszoló számára kiábrándító. Filippatos, az EUBC elnöke még rátett egy lapáttal:

Az orvosi tesztek, a vérvizsgálat igazolta, hogy ezek a bokszolók férfiak.

Majd újra Kremljov ragadta magához a mikrofont. Előbb élesen bírálta Thomas Bach NOB-elnököt, majd így folytatta:

Nincs arra bizonyítékunk, hogy ezek a bokszolók nemváltoztató műtéten estek volna át, és transzneműnek lehetne minősíteni őket. Ezt nem is állítottuk. Lehet, hogy azok, lehet, hogy nem. De minden kétséget eloszlathatnának, ha alávetnék magukat egy tesztnek. Ezt bármelyik kórház elvégezné, és akkor a vita le lenne zárva. Kiderülne, hogy nőnek születtek-e, vagy hogy átestek-e bármilyen nemváltoztató műtéten. A kromoszómák ezt feketén-fehéren bizonyítanák.

Lin szerdán az 57 kilósok elődöntőjében a török Yildiz Kahramannal találkozik, a 66 kilós Helif pedig a thaiföldi Janjaem Suwannaphengonnal, már kedden.

Vlagyimir Putyin barátja

A 41 éves IBA-elnök Umar Kremljov előéletéről annyit kell tudni, hogy Umar Lutfullojev néven született, de már felnőtt korában Kremljovra változtatta a vezetéknevét. Egyrészt, hogy oroszosabb legyen, mint az üzbég Luftollojev, másrészt, hogy leplet borítson fiatalkori bűneire.

Ugyanis 2004-ben zsarolás és önbíráskodás, 2007-ben súlyos testi sértés miatt elítélték.

Később meredeken ívelt felfelé a pályája, bekerült Vlagyimir Putyin orosz elnök legszűkebb körébe, és megkapta az összes komolyabb oroszországi sportfogadó cég tulajdonjogát.

Az AIBA (később IBA) elnöke 2020-ban lett a Gazprom (a nemzetközi szövetség egyetlen szponzora) korlátlan forrásainak felhasználásával.