Kiélezett küzdelemben kapott ki a negyeddöntőben a magyar női pólócsapat

A mieink a csoportjuk harmadik helyén, a címvédő amerikaiak pedig a másik ötös második helyén végeztek, miután meglepetésre kikaptak Spanyolországtól.

Női pólóban az USA egyeduralma 2012 óta tart az olimpián, London óta az összes címet begyűjtötték, Párizsba pedig azért jöttek, hogy sorozatban negyedjére is olimpiai bajnokok legyenek.

A férfitorna mellett a női meccsek is átköltöztek az úszóversenyek korábbi helyszínére, így a 17 ezer fő befogadására alkalmas La Défense Arénában parádés hangulat várta a csapatokat. A környék már órákkal a kezdés előtt megtelt szurkolókkal, a rengeteg amerikai zászló mellett azért magyar is akadt jó néhány.

Mihók Attila társkapitány azt mondta a találkozó előtt, hogy az ausztrálok elleni meccs után muszáj lesz mentálisan szintet lépnie a csapatnak. Már csak azért is, mert egyébként az utóbbi időben szoros meccset játszottunk az amerikaiak ellen, júniusban felkészülési mérkőzésen meg is vertük őket, az idei dohai vb-döntőben pedig 8–7-re kaptunk ki.

Jó magyar védekezés, kiváló amerikai kapusteljesítmény

Az első negyedben Vályi Vanda hozta el a labdát a ráúszásnál. Garda Krisztina próbálkozott egy lövéssel, de az amerikai kapus védett. Az ellentámadást Magyari Alda hiúsította meg, szépen szerzett labdát, de elöl ezúttal sem sikerült élnünk a lehetőséggel.

Mindkét csapat jól védekezett, pechünk is volt, mert két lövésünk is a kapufát találta el az első percekben. Gólt azonban egészen sokáig nem láthatott a közönség, az első találatra majdnem öt percet kellett várni, Garda góljával szereztük meg a vezetést.

Magyari ismét védett, ám elöl Keszthelyi Rita a lécet találta el. Hat perc után meglett az amerikaiak első gólja is, Maggie Steffens volt eredményes közelről. Leimeter Dóra klasszis megoldásával ismét előnybe kerültünk, hátul pedig Magyari fogott remekül labdát. Hiába kerültünk emberhátrányba Jovana Sekulic próbálkozását Garda blokkolta kiválóan. Küzdelmes első nyolc percet láthattunk, nagyon koncentrált magyar(i) védekezéssel, 2–1.

A második negyedben az amerikaiak hozták el a labdát, de a magyar védelem továbbra is remekül helytállt. Két góllal is megléphettünk volna, de Ashleigh Johnson jókor volt jó helyen...

Gurisatti Gréta úszott meg a jobb oldalon, de az amerikai kapus megint érezte, hova kell helyezkednie. Lement már a negyed fele, újabb gólt azonban nem láthatott a közönség, egészen addig, amíg centerben nem kapott egy jó bejátszást, Tara Prentice, aki közelről a kapunkba bombázott.

Centerből próbáltunk mi is gyorsan válaszolni, ez nem jött össze, egy kontrából viszont majdnem betaláltunk, de váratott magára az egyenlítés. Mi több, fél perccel a negyed vége előtt Jewel Roemer megfordította az állást, és már az amerikaiak vezettek. Nem védekeztünk rosszul ebben a nyolc percben sem, de gól nélkül nem megy, 2–3.

Az idegek harca

A harmadik negyedben nekünk sikerült jobban a ráúszás, de nem találtuk az ellenszert a masszív amerikai védekezésre. Keszthelyi Rita aztán megindult a bal oldalon, nem érte utol senki, Faragó Kamillától kapott jó ütemben labdát, és nem hibázott, egyenlített, 3–3.

Emberhátrányba kerültünk és kaptunk gólt, közben Mihók Attila a medence szélén majdnem felrobbant. Kezdett egyre feszültebbé válni a hangulat, nem csoda, hiszen másfél negyed volt már csak hátra, és egy góllal vezetett a címvédő, 3–4.

Faragó Kamilla aztán egy hatalmas bombával egyenlített, ki is kellett centizni, mert ha egy picit is pontatlan volt bármelyik lövésünk, azt védte az amerikai kapus. Ez azonban gól, befelé pattant a kapufáról, 4–4, ez a negyed vége is.

Jöhetett az utolsó menet, ráadásul döntetlen állásnál. Nagyobb kockázatot már egyik csapat sem vállalt, másfél perc elteltével időt kért az amerikai kapitány. Magyari lehúzta a rolót, hiába próbálkoztak kétszer is közelről az amerikaiak, de elhalt a támadásunk.

Sok hibával játszottak az amerikaiak is, ekkor Mihók Attila kért időt. Öt perc volt még hátra, és még mindig 4–4-es állást mutatott az eredményjelző, amikor felnézett a 17 ezer szurkoló a nagykivetítőre.

Keszthelyi lövése csattant a kapufán, majd kettős emberhátrányba kerültünk, és Rachel Fattal megszerezte a vezetést a címvédőnek. Három percünk maradt, de nem tudtunk élni az emberelőnnyel, hátul pedig Magyari védései tartották életben a magyar esélyeket.

Cseh Sándor kapott piros lapot egy perccel a vége előtt, így távoznia kellett a magyar kispadtól. Húsz másodperccel a vége előtt Faragó próbálkozott, de lövése elkerülte a kaput, 4–5 a vége, az Egyesült Államok a továbbjutó, a mieink az 5–8. helyért játszhatnak.

Gurisatti Gréta: Nem akarjuk, hogy a mi történetünk itt véget érjen

„Meccs közben és most is azt gondolom, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Amit szerettünk volna, az részben megvalósult, legalábbis a védekezésben. Bíztunk benne, hogy támadásban picit eredményesebbek tudunk lenni” – mondta a találkozóról Mihók Attila, aki a mérkőzést döntően befolyásoló két kettős fórról is beszélt.

„Gondolhatjátok, hogy mit gondolok...Az, hogy a második félidőben labda nélkül is kapnak két kettős fórt, és abból kapunk két gólt, miközben egy erősen véleményes ötméterest pedig lazán tovább engednek. Azt mondják, az olimpia az álmok versenye, úgy viszont nehéz álmodozni, hogy...” – elmélkedett az 5–4-re elveszített összecsapást követően a társkapitány.

Hozzátette, nem akarja egyértelmen kimondani, de úgy érzi, ez nem csak és kizárólag rajtuk múlt.

Mihók Attila megjegyezte, négy lőtt gól általában nem szokott elég lenni az amerikai csapat ellen, viszont három kapottal meg lehetett volna oldani, az ellenfél pedig egyenlő létszámnál, de még hat az öt ellen sem volt igazán veszélyes, igaz, ez velük is így volt.

„Egy-két labda nélkülit kaphattunk volna, megpróbálhattunk volna még néhány gyorsabb fórbefejezést – mondta a szakember, aki szerint az ötödik helyért sorra kerülő folytatás mindenképpen kell, hogy motivációt jelentsen a csapatnak.

A játékosok nehezen találtak szavakat a vegyes zónában. Garda Krisztina a bírókkal nem akart foglalkozni: „Nagyon nagyot küzdöttünk, mindent megtettünk ezen a találkozón. Nagy helyzeteik nekik sem voltak igazán, de sajnos egyel több gólt lőttek.”

„Az, amiről az ausztrál meccs után beszéltünk, hogy csapatként sokkal jobban össze kell érnünk, az szerintem sikerült. Mindenki az utolsó leheletéig küzdött a másikért” – kezdte értékelését könnyeit nyelve Leimeter Dóra. – „Azt nem tudom, hányadik olyan mérkőzésünk ez az amerikaiak ellen, amikor ilyen kiállítási arány mellett, ilyen bírói nyomás alatt kellett játszanunk és nyilván ez ilyenkor senkit nem nyugtat meg, főleg minket nem, de számunkra végülis jó hír, hogy szinte csak emberelőnyökből tudtak gólt lőni.”

A negyeddöntőben egy gólt szerző játékos azt is elmondta, nem szerencsés, hogy olyan gyengébb meccsek kellenek az összeéréshez, mint az ausztrál, mellyel nehéz helyzetbe hozták magukat, ugyanakkor a folytatásban sem „engedik el egymás kezét” és küzdeni fognak azért, hogy az ötödik helyet megszerezzék.

A szintén könnyeivel küszködő Gurisatti Gréta arról beszélt, hogy ezen a mérkőzésen mindenki kihozta magából a maximumot, volt aki szó szerint a vérét adta egy-egy jó védekezésért. A vitatott ítéletekkel kapcsolatban elmondta, vissza kell nézni az eseteket, a játékvezető megadta, ők viszont nem kaptak hasonló lehetőséget a bíróktól.

„Nem akarjuk, hogy a mi történetünk itt véget érjen” – mondta a magyar pólós, aki külön kiemelte a csapatot, amely az Ausztráliától elszenvedett csoportkörös vereség után sem esett kétségbe attól, hogy az amerikaiak ellen kell játszania, bátran és felkészülten várta az összecsapást, amely drámai csatában, telt ház előtt egy kőkemény csatában dőlt el.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

NŐI VÍZILABDATORNA, NEGYEDDÖNTŐ

Magyarország–Egyesült Államok 4–5 (2–1, 0–2, 2–1, 0–1)

Korábban:

Kanada–Spanyolország: 8–18

Hollandia–Olaszország: 11–8

Ausztrália–Görögország: 9–6

Az 5–8. helyért:

Görögország–Magyarország

Olaszország–Kanada

Az elődöntőben:

Ausztrália–Egyesült Államok

Hollandia–Spanyolország

(Borítókép: Leimeter Dóra és az amerikai Maddie Musselman a Magyarország–Egyesült Államok-mérkőzésen a Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 6-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)