Hajszálon múlt a biztos érem, Losonczi nagy csatában kapott ki az elődöntőben

Remekül indult a szerdai versenynap Losonczi Dávid számára. A magyar birkózóküldöttség egyik legfőbb éremesélyese elbírta az elvárások súlyát, és rögvest magabiztos győzelemmel kezdett azeri riválisa, Rafiq Hüseynov ellen (5:2). A telt házas Champ de Mars Arénában két aktuális világbajnok összecsapása volt ez – Hüseynov egy súlycsoporttal az olimpiai kategória alatt, 82 kilogrammban ért csúcsra Belgrádban, míg Losonczi emlékezetes sportdiplomáciai akció végén kapta meg a joggal járó aranyérmét 87 kg-ban. A párizsi produkciójukat látva pedig egy percig nem lehetett kérdés, melyikük is a jobb birkózó.

Kívülről nézve már annál több kérdőjelet vetett fel bennünk az ESMTK klasszisának negyeddöntője a szerb–orosz, friss Európa-bajnok Alekszandr Andrejevics Komarov ellenében. A kevés valódi akciót hozó (2:2) találkozót később megszerzett pontjának köszönhetően húzta be Losonczi, aki aztán az interjúzónában elnézést kért az izgalmakért, megjegyezve: biztos volt benne, hogy nem kaphat ki. Mint felidézte, Komarovval az olimpia előtt többször is volt közös edzőtáborban, az ott látottak alapján pedig megtapasztalhatta, kettejük edzésmunkája közel sincs pariban – a befektetett munkának pedig ki kellett fizetődnie nála.

Így lett. Így jutottunk el az esti elődöntőhöz. Ahhoz a birkózáshoz, melyben a tavalyi vb-menetelés alatt ugyancsak az elődöntőben az útjába került, és ott 10:0-ra legyőzött Szemen Novikov várt rá. A bolgár a negyeddöntőben nagy küzdelemben, az utolsó másfél percben tudott fordítani, és bejutni a döntő előszobájába.

Losonczi pedig fogadkozott, ha már eddigi három meccsükből mind a hármat megnyerte, nem egy olimpiai elődöntőben fog megszakadni ez a szép sorozata 26 éves, Európa-bajnoki bronzérmes riválisával szemben.

A Londonban bronzérmet nyert Módos Péter tanítványa az esti program negyedik összecsapásában lépett a szőnyegre Novikov ellen. Ekkor már biztos volt, bármelyikük is győz, a másik ág meglepetésembere, az első elődöntőben az olimpiai címvédő Zsan Belenyukot kiejtő Alireza Mohmadipiani ellen küzdhet majd csütörtök este az aranyért (a 18 óra 15 perckor kezdődő esti program utolsó harmadában, a centerszőnyeg 12. mérkőzésének kiírt fináléban, közvetlenül a két bronzcsata után).

Váratlanul nagy lendülettel kezdett Szemen Novikov, többször is megfogva Losonczi Dávid karját, de akciózni nem tudott, még bő egy perc után sem, pedig fentről már úgy tűnt, kibillenti egyensúlyából és mögé is kerül a helyzetnél nagyot mentő magyart. Sikerült stabilizálni a helyzetet, újabb és újabb fogással próbálkoztak, de rendre bontották is azt. Másfél percnél viszont a bolgárt küldték le parterhelyzetbe, Losonczi egy ponttal gazdagodott (1:0), lentről viszont nem tudott akciót csinálni, annak ellenére sem, hogy egy kiemeléshez és perdítéshez egészen közel volt...

50 másodperc telt el a szünet után, amikor a bolgár visszakapta a korábbi kölcsönt, ezúttal a 24 éves magyart küldték le a földre (1:1). Innentől Novikov állt jobban a később szerzett ponttal. Más akció nem született lentről, de a minimális előny így is a két évvel idősebb birkózónak kedvezett ezen a ponton. Losonczinak próbálkoznia kellett, de valahogy fáradtabbnak tűnt ellenfelénél. Novikovot másodszor is leküldték, de ilyenkor már nincs pont ezért automatikusan. Megpróbálta megemelni a bolgárt, miközben kifelé araszoltak a szőnyeg széle felé, de megint nem sikerült sem kiemelni, sem megpörgetni. A legvégén elkeseredetten kellett jönni, de Losonczi megbillent, így pedig a bolgár rivális megkontrázta, és a szőnyegen kívülre tudta vinni (1:2). Az utolsó pillanatokban ugyan az ESMTK világbajnokának is sikerült kitolni ellenfelét a szőnyegen túlra, de közben leért Novikov térde, így ezért sem járt pont. Challenge-t kért Módos Péter, minden mindegy alapon, de a döntést csak megerősítette a videó, így végül 3:1-re nyert a bolgár rivális Losonczi Dávid ellen. Közös történetükben először...

Hiába a remek pedigré, egy olimpiai elődöntőben ez ritkán számít. Sajnos ebből kaptunk leckét szerda este a Champ de Mars Aréna telt házas lelátói előtt lezajlott csatában.

Megtettem mindent, beletettem szívemet lelkemet, háromszor birkóztunk korábban, most ez így alakult, ilyen ez a sport. Ezt a mérkőzést ma este fel kell dolgoznom, aztán felkészülni a holnapi bronzmérkőzésre

– értékelt röviden Losonczi elődöntős veresége után.

Losonczira csütörtökön bronzcsata vár majd.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Birkózás, kötöttfogás, 87 kilogramm, elődöntő



Szemen Novikov (bolgár) – Losonczi Dávid 3:1

Korábban:

Negyeddöntő: Losonczi Dávid – Alekszandr Andrejevics Komarov (szerb) 2:2 – később szerzett ponttal

Nyolcaddöntő: Losonczi Dávid – Rafiq Hüseynov (azeri) 5:2

(Borítókép: Losonczi Dávid és Szemen Novikov. Fotó: Arlette Bashizi / Reuters )