Világbajnokot és Európa-bajnokot is vert, a döntőért csatázhat első olimpiáján Losonczi Dávid

Legnagyobb éremesélyeseink egyike, Losonczi Dávid alaposan belehúzott a kötöttfogású 87 kilogrammosok mezőnyében, hiszen rögvest a nyolcaddöntőben Tokió egyik érmesével, az azeri Rafiq Hüseynovval találkozott. Érdekesség, hogy a tavalyi belgrádi vb-ről még a 36 éves rivális utazhatott haza úgy, hogy világbajnok (82 kilóban), míg Losonczi hosszas huzavona után kaphatta meg az aranyérmet, miután jogorvoslatot kapott az Ali Cengiz elleni döntőben történtekre. Ott bírói tévedés miatt nem adták meg a török tusba vitelét, így folytatódott a meccs, Losonczi pedig végül a nyilvánvaló tévedés mellett ezüstöt kapott a nyakába a szerb fővárosban…

A rutinos azeri nemcsak 12 évvel idősebb volt az ESMTK világbajnokánál, de jóval kisebb termetű is. Pályafutása jelentős részében alacsonyabb súlycsoportokban szerepelt, szemben Losonczival, aki anno a 97 kilogrammba is kikacsintott, onnan fogyasztva vissza. Ez az erőfölény pedig a mérkőzésén meg is látszott. Az azeri rögvest az elején kimenekült inkább a szőnyegről, csak nehogy fogást csináljon rajta magyar riválisa. Aki az ellenfél elvesztett challenge-nek köszönhetően így pillanatok alatt 2:0-s fórba került.

A második három percet 3:0-ról kezdhette, menet közben az azerit passzivitásért intették meg, és bár egy szabálytalan fogásért megintették Losonczit is, így Hüseynov szépített, sokáig nem volt okunk az aggodalomra. A magyar birkózó egy remek levitellel és mögé kerüléssel gyorsan megkontrázta ellenfelét, lényegében el is döntve a meccset. Innentől a parterhelyzet miatt nem kellett aggódnunk, már csak taktikusan le kellett menedzselje a maradék egy percet, amit meg is tett – így a két világbajnok összecsapásából Losonczi Dávid jött ki győztesként (5:2).

Bő 45 perc múlva várt rá az újabb küzdelem, így az interjúzónán épp csak keresztülszaladt, taktikáról, reményekről nem is beszélve, csupán annyit mondva, „jönni fog, aminek jönnie kell” a negyeddöntőben. Mert bizony a folytatásban is komoly presztízscsata várta kötöttfogású kiválóságunkat. A szerb színekben versenyző, orosz születésű, az idei Európa-bajnokságon a dobogó legfelső fokát elhódító Alekszandr Andrejevics Komarov ellen. Utóbbi ráadásul eszelősen jól kezdte a napot, Payton Jacobsont alig több mint két perc alatt technikai tusba kergetve, 10:0-s sikert elérve az amerikaiak 21 esztendős reménységével szemben.

Módos Péter tanítványa kezdett aktívabban, és bő egy perc után az akciózási kedv ki is fizetődött, szerb riválisát ugyanis passzivitásért megintették, leküldték parterhelyzetbe. Csakhogy lentről Losonczi nem tudott akciót kezdeményezni, Komarov nagyon gyorsan fel tudott állni, így ez az esély elúszott. Ráadásul néhány pillanattal később a szerb ki tudta léptetni a szőnyegről, így már 1:1-re álltak a felek. Az első három perc végére azonban úgy tűnt, sikerült visszaszerezni a vezetést, Losonczi akcióját követően a szerb megint a szőnyegen kívülre került, de challenge-et kértek rá, és végül hosszas videózás után a szlávnak adtak igazat…

Losonczin volt a nyomás, egyfelől az egyenlő pontértékű, ám későbbi akció 25 éves riválisának kedvezett volna, másfelől világbajnokunkat még nem küldték le parterbe meccs közben. A pihenő a vártnál tovább tartott a szőnyeg tisztítása miatt. De az izgalmasnak ígérkező végkifejletet csak odázni lehetett, elkerülni nem. Ahogyan a parterhelyzetbe küldést is (1:2). A szerb ugyan megemelte, de akciózni nem tudott. Losonczinak kettő perce maradt, hogy valahogy legalább egy pontot csináljon, és ez sikerült is, bő egy perccel a vége előtt kiléptetve ellenfelét a szőnyegről. A később elért pont ezúttal már neki kedvezett. Összekapaszkodtak, újra és újra bontották a fogást. Egy elhamarkodott akció végén kisebb szívroham kerülgette a sajtólelátón ülő magyar kollégák jó részét, úgy tűnt, Komarov tudta ezúttal a szőnyeg szélén túlra „terelni" 24 éves versenyzőnket. Ám Módos Péter videózást kért, ez alapján pedig visszavonták az ítéletet – így továbbra is Losonczi állt továbbjutásra. Az órán úgy 15 másodperc lehetett, ez pedig ha nem is villámgyorsan, de lepörgött, így 2:2-vel, később végigvitt akcióval a magyar birkózó bejutott az elődöntőbe!

A negyeddöntőt követően Losonczi arról beszélt a vegyes zónában, sajnálja, ha miatta a kelleténél jobban kellett izguljanak odahaza az emberek, ő viszont belülről végig magabiztosan hitte, hogy győzni fog.

„Nem kaphattam ki egy ilyen, az edzéseket még az olimpiai felkészülés idején is félvállról vett riválissal szemben – mondta értékelése közben. – Ezt előre megfogadtam! Többször edzőtáboroztunk közösen, volt Budapesten is, és mindig azt láttam, nem veszi komolyan, van, hogy kihagyja az edzéseket, szinte mindig kisebb, könnyebb ellenfelekkel birkózik, sosem a súlycsoportjából valókkal. Tényleg biztos voltam benne, hogy valaki olyannal szemben, akinek ez a munkához való hozzáállása, én nem kaphatok ki, ha becsülettel elvégeztem a dolgomat. Márpedig így tettem, és a végén a Jóisten is megsegített” – utalt a küzdelem végére, mikor centiken múlott, hogy nyerő helyzetben ki ne lépjen a szőnyegről.

„Elképesztő érzelmek szabadultak fel bennem a végén, mégis csak életem első olimpiája, és szerettem volna jól szerepelni. Azzal, hogy megvan az elődöntő, lekerült rólam az ilyen jellegű nyomás. Hogy a szaltó honnan jött? Mi voltunk az utolsók a délelőtti programban, mindenki minket nézett, gondoltam emlékezetessé teszem nekik is” – fogalmazott felszabadultan.

Hozzátette, az első mérkőzése bár könnyebbnek tűnhetett, sokat kivett belőle, érezte, hogy savasodnak az izmai, nem volt túl jó passzban a két birkózása közt eltelt időben. Ugyanakkor amint fel kellett állnia a szőnyegre ebből semmit nem érzett, sőt, visszanyerte korábbi magabiztosságát és csak arra fókuszált, mihamarabb akciót tudjon valahogy kezdeményezni.

Az már korábban eldőlt, hogy a találkozó győztese a bolgár Szemen Novikov ellen harcolhatja ki a kora esti programban a döntős szereplést. A 18 óra 15 perckor kezdődő programban a negyedik küzdelem lesz az övé a B szőnyegen.

Az a Novikov, akit a tavalyi vb-elődöntőben 10:0-val győzött le Losonczi Dávid.

Eddig háromszor birkóztam vele téthelyzetben, mind a hármat megnyertem. Este meg kell legyen a negyedik is!

– tekintett előre optimistán 24 esztendős klasszisunk.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Birkózás, kötöttfogás, 87 kilogramm, negyeddöntő

Losonczi Dávid – Alekszandr Andrejevics Komarov (szerb) 2:2 – később szerzett ponttal



Korábban

Nyolcaddöntő: Losonczi Dávid – Rafiq Hüseynov (azeri) 5:2

Az elődöntőben

19 óra magasságában: Losonczi Dávid–Szemen Novikov (bolgár)

(Borítókép: Losonczi Dávid ünnepel a szerb Alekszandr Andrejevics Komarov elleni győzelem után. Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)