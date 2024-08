Egy 42 éves kubai lekörözte Michael Phelpst, Carl Lewist, átírta a rekordok könyvét

Carl Lewis (távolugrás), Michael Phelps (200 m-es vegyesúszás), Katie Ledecky (800 m-es gyorsúszás), Al Oerter (diszkoszvetés), Paul Elvström (vitorlázás), Kaori Icho (birkózás, 61 kg).

Ők hatan tartották vasárnapig a sportvilág egyik legbecsesebb rekordját; négyszer egymás után olimpiai bajnoki címet nyertek ugyanabban a versenyszámban. A teljesség kedvéért említsük meg, a kubai nehézsúlyú birkózó Mijaín López is közéjük tartozott.

De már csak múlt időben.

Mert a két hét múlva negyvenkettedik születésnapját ünneplő „Herradura óriása”, ez a 196 centiméter magas és 130 kilogramm súlyú sportági világklasszis kedden sorozatban ötödször is olimpiai bajnok lett a kötöttfogású birkózás nehézsúlyában, a korábban 120, manapság 130 kilós kategóriában.

Olyan bravúr, amire soha, senki nem volt képes, amióta 128 éve újkori olimpiákat rendeznek.

Azért említsük meg, hogy a csapatsportokban van két hölgy, Sue Bird és Diana Taurasi, az Egyesült Államok női kosárlabda-válogatottjának két tagja, akik 2004 és 2021 között ötször nyertek olimpiát. Sőt, Taurasi még hatodszor is olimpiai bajnok lehet a napokban. Favorit csapatával a negyeddöntőben jár, ahol majd ma este Nigériával mérkőzik meg a továbbjutásért.

Amikor López a döntőben 6:0-ra legyőzte a chilei Yasmani Acostát, levetette a birkózócipőjét, és a sportág nemes hagyományait követve azokat letette a szőnyeg közepére, ezzel jelezve, hogy most már végleg visszavonul. Most már végleg.

Mert 2021-ben a tokiói olimpia után, amikor megszerezte a negyedik aranyérmét, egyszer már befejezte ugyan a versenyszerű sportolást, aztán Párizsra mégis reaktiválta magát. Mit lehet erre mondani, jól döntött.

𝐄𝐋 𝐀𝐃𝐈𝐎́𝐒 𝐃𝐄 "𝐄𝐋 𝐆𝐈𝐆𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐇𝐄𝐑𝐑𝐀𝐃𝐔𝐑𝐀" 🥹



Mijaín López se retiró de la lucha profesional. 🇨🇺



Simplemente gracias, leyenda. 🥇🥇🥇🥇🥇#JuegosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/yrdgaVYWCx — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 6, 2024

Mijain López 1982. augusztus 20-án született Kuba nyugati tartományában, Pinar del Río provincia Herradura nevű falujában. Kisgyermekként gyümölcsösládákat cipelt, ettől erősödött meg olyannyira, hogy már tízévesen elkezdett – baseballozni. A kubai nemzeti sportot azonban hamar felcserélte a birkózásra, mert kiderült, az lesz az ő specialitása.

Első nagy sikere 2002-ben, a venezuelai Maracaibóban a pánamerikai bajnokság megnyerése volt a 120 kilós súlycsoportban, majd egy évre rá Santo Domingóban a Pánamerikai Játékokon is győzött. Így érkezett el 2004-ben az athéni olimpia, ahol a negyeddöntőben, 2004. augusztus 24-én, négy nappal a huszadik születésnapja után, kikapott az orosz Kasan Barojevtől.

Akkor még senki sem sejtette, hogy ez lesz a kubai utolsó veresége olimpiákon. Kedden 22–1-es mérleggel jelentette be visszavonulását.

López nem talált legyőzőre Pekingben, Londonban, Rio de Janeiróban, Tokióban és most Párizsban sem. Közben nem mellékesen nyert öt világbajnokságot (2005-ben például Budapesten is), ugyanannyi Pánamerikai Játékokat, három világkupát (2006-ban Budapesten). Persze vele is elfordult azért, hogy kikapott, de olimpián sohasem; 2006-ban, 2011-ben és 2015-ben ezüstérmes volt a vb-n.

Tokió után visszavonult, és Párizsig egyetlen hivatalos mérkőzést sem vívott. Tavaly azonban úgy döntött, visszatér a szőnyegre. A 2023-as Pánamerikai Játékokon még nem indult el, mert édesapja akkor halt meg. Viszont rendületlenül edzett, készült a nagy comebackre.

A kvótát honfitársa, egyben tanítványa, Oscar Pino szerezte meg Kubának, azonban azt átengedte az El Terrible (a Rettenetes) becenevet viselő Lópeznek, aki Párizsban az első fordulóban 7:0-lal lesöpörte a szőnyegről a dél-koreai Lee Szeung-csant, majd a negyeddöntőben az aktuális világbajnokot, az iráni Amin Mirzazadehet verte 3:1-re. Az elődöntőben az azeri Sabah Shariati következett, őt 4:1-re múlta felül, a döntőben pedig Acosta kapitulált 6:0-s vereséggel.

Acosta különben kubai születésű, de az olimpián súlycsoportonként egy országból csak egy birkózó indulhat, így nem sokkal a párizsi részvétel előtt honosították a chileiek. López és a 26 éves Acosta régi barátok, a döntő előtt utóbbi megkérdezte régi harcostársát, hogy milyen taktikát javasol neki a fináléra.

Elment az eszed? – replikázott López. – A döntőben én vagyok az ellenfeled!

És El Terrible annak rendje és módja szerint összecsomagolta Acostát. Majd miután kihirdették a győzelmét, szép komótosan besétált a szőnyeg közepére, kifűzte a birkózócipőjét, megcsókolta, a feje fölé emelte, majd letette a szőnyegre, a hagyományok szerint jelezve, hogy befejezte.

Ezúttal végleg.

Eljött az ideje a pihenésnek. Most már következzenek a fiatalok

– mondta, majd könnyek között levonult a szőnyegről.

A 8000 néző, köztük Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, felállva tapsolt.

(Borítókép: Az aranyérmes Mijaín López 2024. augusztus 6-án. Fotó: Arlette Bashizi / Reuters)