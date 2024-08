Lord Coe keményen nekiment a NOB-nak a genderpolitika teljes hiánya miatt

Lord Sebastian Coe, aki a Nemzetközi Atlétikai Bizottság (WA) elnökeként négy éve maga is NOB-tag, nagyon szigorúan nekitámadt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, amiért a szervezetnek nincs világos politikája a genderkérdésben. Mint ismeretes, áll a balhé a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) által már tavaly a versenyekből kizárt, de a NOB által a párizsi olimpián indulási joghoz juttatott két bokszoló, az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Jü-ting ügyében.

Coe a WA elnökeként aláhúzta, mennyire fontos lenne világos és egyértelmű irányelvekkel és politikával rendelkezni ebben a kényes kérdésben.

„Olyan szabályrendszert lehetetlen alkotni, amely mindenkinek tetszeni fog. De fontos, hogy világosak és egyértelműek legyenek a szabályok. Ha nincs ilyen, akkor az lesz, ami most folyik” – hangsúlyozta.

Tavaly Delhiben történt, hogy a Gazprom által pénzelt és az orosz Umar Kremljov által elnökölt IBA kizárta a világbajnokságról az algériai Imane Helifet és a tajvani Lin Jü-tinget, mert állítólag megbuktak a kromoszómateszten, és kétségek merültek fel női mivoltukkal szemben. (A bizonyítékokat mind ez ideig nem mutatták be – a szerk.) Ennek ellenére a NOB engedélyezte nevezett bokszolók indulását a párizsi olimpián, és már mindketten érmesek, Helif bejutott a döntőbe, a tajvani szerdán bokszol az elődöntőben. Helif esete a magyar sajtóban csak akkor kapott hangot – akkor viszont óriásit –, amikor kiderült, hogy a 66 kilogrammosok negyeddöntőjében Hámori Lucával kerül szembe.

Tudni kell, hogy a NOB felfüggesztette az IBA-t, és elvette a nemzetközi szövetségtől az olimpiai bokszversenyek szervezésének jogát, ahogy azt már a tokiói játékok előtt is megtette. Thomas Bach azt állítja, hogy az IBA politikailag motivált és az orosz érdekeket szolgáló kampányt folytat a NOB és a párizsi olimpia ellen. Továbbá azt is a német sportvezető mondja, hogy Helif és Lin nőnek született, nőként nőtt fel és mindig is nőként bokszoltak. Bach elítélte azokat a törekvéseket, amelyek újra akarják definiálni a nemi identitásukat.

Coe viszont azzal érvel, hogy az olimpiai mozgalom vezetőinek nincs határozott tervük az ügy kezelésére, és ez az oka a felfordulásnak.

„Öt évig dolgoztam a Brit Ökölvívó Szövetség ellenőrző bizottságában, továbbá lányaim vannak – hangsúlyozta Coe. – Mit gondolnak, mi a véleményem erről a botrányról? Akárhogy is, az lenne a legfontosabb, hogy a NOB rendelkezzen egy határozott elképzeléssel és tervvel erről a kérdésről. Ami mögé oda lehet állni, és amit tűzön-vízen keresztül lehetne képviselni. De ilyen nincs, és ezért alakult ki ez az áldatlan állapot.”

A WA egyike volt az első olyan sportági szövetségeknek, amelyek szabályokat alkottak a megszokottól eltérő nemi fejlődésű (DSD) sportolókra.

Ez a gyakorlatban az interszexuális, tehát valahol a férfi és nő közötti határmezsgyén helyet foglaló emberekre vonatkozik. Az egészet a hosszas jogi huzavonát kiváltó Semenya-ügy váltotta ki, amelynek az lett a vége, hogy a kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai 800 méteres futó Caster Semenyát hormonkezelésnek vetették alá. Már amennyiben a továbbiakban indulni akart olimpián.

Később a triatlonisták és az úszók is hasonlóan szigorú szabályokat vezettek be.

Lord Coe azonban egységes, minden sportágra kiterjedő szabályozást követel, mert véleménye szerint,