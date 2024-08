Saját székletből készült bélflóraregeneráló gyógyszereket kaptak a nyíltvízi úszók

A francia házigazdák ragaszkodnak ahhoz, hogy a triatlonosok után a nyíltvízi úszók is a Szajnában mérjék össze a tudásukat, noha előbbiek közül többen is kórházi ellátásra szorultak. Minden jel arra mutat, hogy továbbra sincs a színhely megváltoztatásával kapcsolatos B és C tervük a rendezőknek, vagy azt továbbra is titkolni próbálják. Nagy igyekezetükben azt találták ki, hogy a megelőzés nem ördögtől való formáját választva bélflóraregeneráló gyógyszerekkel látják el az úszókat. Ebben az a meghökkentő, hogy azok gyors előállításához a versenyre készülők székletmintájára is szükség volt.