Losonczi a végletekig hajtotta magát, de ez sem volt elég a bronzhoz

Losonczi Dávid élete első olimpiájáról nagy küzdelmek árán szerzett 5. hellyel térhet haza.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Az ESMTK világbajnoka két taktikus, és összességében abszolúte megérdemelten megnyert birkózással verekedte el magát a szerdai elődöntőbe, előbb az azeri világbajnok Rafiq Hüseynov ellen nyert 5:2-re, majd a szerbek friss Európa-bajnokát, Alekszandr Andrejevics Komarovot múlta felül később szerzett ponttal (2:2) a telt házas Champ de Mars Arénában.

Az elődöntő aztán már nem a mi reményeinknek megfelelően alakult, a bolgár Szemen Novikov profi pályafutásuk során először legyűrte Losonczit, aki a később kapott intése miatt került lépéshátrányba, és a legvégén elvesztett challenge miatt végül 3:1-es vereséget szenvedett. 24 éves birkózónk azonban látszatra gyorsan túltette magát a történteken, a 87 kilogrammos kötöttfogásúak elődöntőjét követően ha kissé csalódottan is, de máris az új célra fókuszálva nyilatkozott:

Megtettem mindent, beletettem szívemet lelkemet, háromszor birkóztunk korábban, most ez így alakult, ilyen ez a sport. Ezt a mérkőzést ma este fel kell dolgoznom, aztán felkészülni a holnapi bronzmérkőzésre.

Így érkeztünk el a másnaphoz, és a valamivel 20 óra utánra kiírt, az esti birkózóprogram 11. összecsapásaként megrendezett bronzmeccshez. Losonczira ezúttal a dán színekben versenyző, Oroszországban született Turpal Bisultanov várt. A 22 éves sportoló pedigréje fiatalkora ellenére kifejezetten színes és fényes, két éve épp Budapesten lett kontinensbajnok, Belgrádban pedig világbajnoki ezüstöt akasztottak a nyakába. Ellenben az olimpiát megelőző egy éve nem igazán sikerült jól, sérülések hátráltatta szezont futott, a tavalyi Eb-n már a nyolcaddöntőben kiesett, az idein pedig több nagy névhez hasonlóan ott sem volt.

Az olimpiája sem indult túl fényesen, Novikov 5:1-re verte őt az első fordulóban, így hamar a szőnyegen kívül találta magát, és csak a vigaszágban reménykedhetett. Utóbbi, épp Losonczi elődöntős vereségével viszont összejött neki. Ez pedig azt jelentette, hogy a bolgár aranyesélyes harmadik „áldozatával”, a grúz Lasha Gobaldzéval küzdhet azért, hogy a csütörtök esti programban ismét közönség elé állhasson. Utóbbi összecsapást – mintegy hat órával a bronzmeccs előtt – a papírforma ellenére 6:0-ra hozta, ezzel feltámasztva saját éremesélyét.

A kékben birkózó Losonczi kezdett aktívabban, de a folytatás kiegyenlített küzdelmet hozott, érdemi akció nélkül. Eltelt szűk másfél perc és a bíró úgy döntött, világbajnokunkat küldi először parterhelyzetbe, ezzel egyúttal egypontos fórhoz juttatja Bisultanovot (0:1). Az orosz-dán lentről sem tudott mit kezdeni Losonczival, Bisultanov többször is megpróbált csípőre támadni, és így a szőnyeg széle felé terelve magyar riválisát, de komolyabb veszélyt egyik kísérlete sem hozott magával.

Érzésre Losonczi spórolt az erejével, ezúttal érezhetően próbált taktikázni – a gondolat pedig a második három perc elején igazolódni is látszott. Jöhetett az újabb parterhelyzet, Losonczi lentről próbálta átfogni ellenfelét és megpörgetni Bisultanovot, miközben a később szerzett pontnak köszönhetően minimális előnyben volt. Végül a pörgetés akkor jött össze, amikor a mérkőzésvezető már közbesípolt, hogy álljanak fel (1:1). Szívhattuk a fogunkat, hogy nem kapott még két-három másodpercet. Kisebb meglepetésre alig egy percen belül másodszor is leküldték Losonczit, aki hiába igyekezett védekezni, Bisultanov megemelte de csak a szőnyegen kívül tudta eldobni, ezzel újabb pontot szerzett (1:2). Az egyik akció közben Losonczi orra megsérülhetett, ápolást kért, de a mérkőzésvezető ehhez nem járult hozzá. Világbajnokunk az utolsó erőtartalékait is megmozgatta, hátha tud valahogy pontot szerezni még, de az idő kegyetlenül fogyott...

Majd leketyegett.

Peches ítélet mellett elmaradt a remélt magyar bravúr, Losonczi Dávid nem tudta legyőzni orosz-dán ellenfelét, így élete első olimpiáján 5. helyen zárt. Csak bosszankodhatunk, mi lett volna, ha a második két perc elején kicsit később szólal meg a síp, kicsit türelmesebb a mérkőzésvezető...

Így viszont Turpal Bisultanov lett Párizs második bronzérmese a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában.

„Nagyon nehéz szavakat találni, mert nem ezért jöttem Párizsba. Nagyon rossz estém volt, alig tudtam aludni. Mentálisan lenullázott a tegnapi vereség. Kikaptam egy olyan ellenféltől, akit előtte mindig megvertem, aztán most itt ez az újabb kudarcélmény. Nem is hibáztathatok senkit, csak magamat. Volt egy pillanat, amikor kihagyott a koncentrációm, abból megemelt, és elment a meccs. A tegnapi rosszabb volt, ott azt éreztem, kiadtam magamból mindent, így nem értettem és nem is tudtam elfogadni a történteket. Este hosszasan beszélgettem édesapámmal és édesanyámmal telefonon, el is sírtam magam. Most is sírni tudnék...” – értékelt csalódottan.

Losonczi hozzátette, nem gondolja úgy, hogy az olimpia jelentett volna túl nagy plusz terhet a számára, egyszerűen nem tudta magát úgy összerakni a szerdai elődöntős vereség után a bronzmeccsre, ahogyan azt a siker érdekében tennie kellett volna.

„Nem tudom azt mondani, hogy majd négy év múlva újra megpróbálom, mert most vagyok itt, most vagyok 24 éves, most tettünk ebben ennyi munkát, és voltam igazán jó formában. Nem egy ötödik helyért jöttem Párizsba, meg kell emészteni, ami itt történt. Amit viszont szeretnék elmondani, az az, hogy az 5. helyért járó pénzjutalmamat jótékony célra szeretném fordítani. Nem a pénzért, hanem a sport szeretetéért vagyok itt, és azért, hogy dicsőséget szerezzek a hazámnak és a családomnak. Sajnálom, hogy ma nem sikerült ennél többet tennem ezért.”

Losonczi edzője, Módos Péter ugyancsak keserű szájízzel fogott értékelésébe.

„Egy olimpiára mindenki úgy jön, hogy aranyat akar nyerni. Nüánszok döntenek, akár a tegnapi vereségre gondolunk, akár a szerb Európa-bajnok elleni győzelmére. Egyik esetben ide, másikban oda döntött egy hajszál. A dobogóról is csak egy hajszállal maradt le, de ettől még elkeserítő volt megélni ezt a pár percet. Rengeteg munkánk volt ebben az olimpiában, érzelmileg is megvisel engem is, hogy nem lett belőle érem, mert nagyon megérdemelte volna. Büszke vagyok arra a munkára, amit elvégzett, de nagyon nehéz a végkifejlettről beszélnem, mert hiszem, hogy több volt benne” – mondta 2012-es, londoni bronzérmesünk a tanítványáról.

Párizs másik bronzérme a címvédő ukráné, Zsan Belenyuké lett, aki a 3:1-re megnyert küzdelem végén levette a cipőjét, majd a szőnyeg közepén hagyta, a sportági tradícióknak megfelelően jelezve, elérkezett a visszavonulása pillanata. A 33 esztendős, hazájában politikusként is aktív Belenyuk teljes olimpiai éremkollekcióval, a most megnyert bronz mellett Rio ezüstjével és Tokió aranyával büszkélkedhet két világbajnoki cím mellett.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Birkózás, kötöttfogás, 87 kilogramm, bronzmérkőzés

Turpal Bisultanov (dán)–Losonczi Dávid 2:1

(Borítókép: Losonczi Dávid 2024. augusztus 8-án, Párizsban. Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)