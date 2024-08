Vogel Soma földöntúli produkciójáról mindenki szuperlatívuszokban beszél

A párizsi olimpia férfivízilabda-negyeddöntője, a 12–10-es magyar győzelem több okból is bevonul a sportág történelemkönyvébe. Az egyik sajnálatos: minden idők talán legpocsékabb játékvezetői teljesítménye a román Alexandrescu és a montenegrói Miskovics előadásában, a másik örömteli, legalábbis nekünk, magyaroknak, hiszen természetesen Vogel Soma példátlan bravúrjairól, az öt kivédett ötméteresről beszélünk.

Molnár Endre olimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok kapuslegenda nem kerülgette a forró kását, kimondta a szentenciát.

Vogel Soma büntetőspecialista. Annak szerintem nincs értelme, hogy a régmúlt nagyjaival összehasonlítgassuk Somát, Boros »Apival«, Jenei »Pierre-rel«, esetleg velem, hiszen az más kor volt, másmilyen volt a vízilabda. De az biztos, hogy Soma óriási produkcióval rukkolt ki.

Molnár az általános eufória közepette sem feledkezett meg egy korántsem elhanyagolható körülményről.

„Azért volt egy kis mázlink is. Ahogy mínusz kettőről feljöttünk, ahogy az olaszok a rendes játékidőben elrontottak két büntetőt, mert azért azt lássuk be, hogy a kimaradt ötmétereseket nem lőtték jól, és hát ott van az a négyperces emberelőnyünk és Condemi végleges kiállítása, amihez hasonló ítéletet nem nagyon tudnék említeni a praxisomból, pedig nem ma kezdtem a pólót.”

Montreal hőse felhívta a figyelmet még egy tényezőre.

„Arra azért nem alapozhatunk, hogy Vogel Soma majd mindig kivédi az ellenfél szemét, meg hogy Manhercz Krisztián mindig öt gólt dob. Horvátország ellen kutyakemény elődöntő vár ránk.”

Vogel Soma totálisan demoralizálta az olaszokat

A háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltánról senki sem állítja, hogy beszédhibás lenne vagy dadogna, mégis szótagolva kezdte, amikor megérdeklődtük, hogyan jellemezné Vogel Soma szerdai teljesítményét.

„Fe-no-me-ná-lis! Eddig is tudtuk, hogy világklasszis kapus, de amit az olaszok ellen előadott a meccs közben és az ötméteres-párbajban, ahhoz hasonlót életemben nem láttam. De szükség is volt erre, mert…”

Ezen a ponton közbevetettem, hogy Molnár Endre szerint volt egy kis mázlink.

Nem kicsi, hanem nagy! – replikázott »Szecska«. – Hogy mást ne mondjak, indokolatlanul kaptunk egy négyperces emberelőnyt, ugyanakkor az is igaz, hogy a rendes játékidő utolsó másodperceiben megnyerhettük volna a meccset, ha Jansik Szilárd – aki szó szerint a vérét adta a csapatért, de azt is mondhatom, hogy a hazáért – belövi az óriási helyzetét. De én inkább dicsérném Szilárdot, nem kárhoztatnám, hiszen sérülten, az utolsó pillanatban is volt lelki és testi ereje a lefordulásra, és arra, hogy Varga Dumit elkísérje a támadásnál.

De vissza az ötméteresekhez!

„Soma totálisan demoralizálta az olaszokat, főleg Fondellit, aki háromszor próbálkozott, kétszer a rendes játékidőben, egyszer az ötméteres párbajban, mindháromszor sikertelenül. Pedig nem is egyedül lőtte a labdát, segítsége is akadt, ahogy annak idején Kemény Fecsó bácsi mondta: ketten voltak, ő és a majré.”

Persze a fantasztikus győzelem nem kizárólag Vogel Soma érdeme, a mezőnyjátékosok közül is többen remekeltek. Szécsi, lévén pólós, nem hagyta ki a poént, lecsapta a magas labdát.

„Manhercz Krisztiánra kicsit haragszom, mert nem hozta a tőle elvárható teljesítményt. Tokióban három éve a horvátoknak hét gólt lőtt, most csak ötöt, és a büntetőpárbajban értékesített ötméteressel együtt hatot. Zalánki Gergő is bevert hármat olyan helyzetekből, amelyek nem voltak helyzetek, és hát Nagy Ádám félelmetes védekezést mutatott be, olyan szituációkba hajszolta bele az olaszokat, ahonnan egyszerűen nem lehet gólt lőni, és nem is lőttek. Na, és Jansik Szilárd! De őt már dicsértem az előbb.”

Végül megvitattuk a további esélyeket, Szécsi nem aprózta el.

„Nézze, az olimpia legfontosabb meccsén, a negyeddöntőn már túl vagyunk, a négy elődöntős csapat, a horvátok, az amerikaiak, a szerbek és a magyarok közül hárman érmesek lesznek, azaz 75 százalék esélyünk már van a medáliára. Na de ha az érem már szinte biztos, akkor az miért ne legyen arany?! ”

Ebben maradtunk.

(Borítókép: Vogel Soma a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország - Magyarország mérkőzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 7-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)