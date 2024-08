Valami történt a férfi négyesünk hajójával, és oka van, hogy nem derül ki, micsoda

Összességében csalódottan értékelt a párizsi olimpián hatodik helyen végzett Hajdu Jonatán, Adolf Balázs kettős. Kuli István, a hetedik férfi kajak négyes egység tagja elmondta, nem tudják, mi történt, mert még a műszereket is kivették a hajóból, hogy könnyebb legyen.

„Elfáradtunk, kihajtottuk magunkat, de azt az evezést, amit a végén is szerettünk volna, meg tudtuk megcsinálni. Volt két nagyobb billenésünk, ami váratlanul ért minket, ez nem volt betervezve” – kezdte értékelését Hajdu Jonatán, aki Adolf Balázzsal az oldalán a hatodik helyen végzett a kenu kettesek ötszázas versenyében.

Elmondta, a célba érkezés után hirtelen ők sem tudták eldönteni, hogy örüljenek, vagy ne, hiszen egy darabig harmadik helyre írták ki a magyar duót, amely végül hatodik lett.

„Csalódott vagyok, mert úgy jöttünk ide, hogy reális cél a dobogó, hiszen az edzéseken és az előző versenyeken is jó teljesítményt nyújtottunk. Nem álmodtunk nagyot azzal, hogy a háromba vártuk magunkat, de az 500 páros ilyen, bejön a mezőny egy másodpercen belül, apróságokon múlik minden” – mondta Adolf Balázs.

„Kell most egy kis idő, hogy ezt feldolgozzam, és előre tudjak tekinteni. Azért is nehéz, mert holnap van egy feladatom, és arra még össze kéne szedjem magam. Igyekezni fogok, a maximumot fogom nyújtani” – tért ki a pénteki egyesre, és azt is elmondta, párosuk, reméli, együtt marad, mert fel fognak állni, és képesek lesznek nagy eredményekre együtt.

A férfi kajak négyesünk bemozdult a rajtnál, az újrázást követően viszont nem találta a fókuszt, és végül a hetedik helyen végzett.

„Mentünk, ahogy tudtunk, nem éreztem hibát. Csalódottak vagyunk, mert többet szerettünk volna, minimum egy dobogót, hiszen jók voltak az előjelek. Fogalmam sincs, mi történt, igazság szerint meg se fogjuk tudni mondani, mert a műszereinket is levettük, hogy könnyebb legyen a hajó, úgyhogy ezt a könyvet most itt becsukjuk” – fogalmazott Kuli István.

„Nagyon nehéz most bármit mondanom, a rajtunk összességében jól sikerült, a visszaállás után is nagy tempót mentünk, aztán valami történhetett 150 körül, mert elmentek a körülöttünk levők. Nagy hibát nem éreztem, viszont elszomorít, hogy érzésre jól teljesítettünk, mégis hetedik hely lett a vége” – nyilatkozta Csizmadia Kolos.