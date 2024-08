Csipes Tamara: Volt ez a bizonyos női ösztön, ami bejött

„Csapattársak is vagyunk a lányokkal két éve, Noncsival már hét éve, és nem titok, hogy kevesen hittek abban, hogy felérhetünk együtt erre a dobogóra – kezdte értékelését a női négyes bronzérme után Csipes Tamara, a hajó legrutinosabb tagja. – Többször elmondtam a lányoknak – s néha úgy éreztem, többet vállalok azzal, hogy picit ilyen anyáskodó vagyok mellettük, de közben mégis csak teljesen másik korosztály, nekik az első olimpiájuk, nekem az utolsó, szóval ez egy elég különleges felállás egy hajón belül –, hogyha mi fejben rendben vagyunk, és mindannyian elhisszük, hogy mindent belepakoltunk, amit csak fizikálisan és mentálisan lehet egyenként, akkor magunkat is meglephetjük. Ahogyan az előfutam után is nyilatkoztam: tökmindegy, hányadiknak érünk be, lepjük meg magunkat! Úgy jöjjünk át a célvonalon, hogy aztak..va! És ez történt.”

Elmesélte, éjjel nem aludt túl jól, de ennek köszönhetően született meg végül a döntőben evezett taktika. „Körülbelül százötvenszer mentem végig fejben a pályán, hogy mit mondjak a lányoknak a vízre szállás előtt, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy ez az eredmény ma belőlünk kijöjjön. Megkérdeztem őket, hogy nagyon meredeknek tartják-e, ha választunk egy olyan taktikát, amit még soha az életben nem csináltunk... És azt mondták, nem. Egyetértettek. Az utolsó száz méterre teljesen szétestünk, de úgy érzem, jól döntöttünk. Volt ez a bizonyos női ösztön, ami bejött. Baromi büszke vagyok rájuk! Végig néztem őket, ahogy felnőnek és fejlődnek, hogy a belepakolt munka mellett emberileg is mennyire megkomolyodnak, és azt gondolom, ez a kulcs: csak az lehet igazán sikeres, aki mindkét fronton jól teljesít.”

Megjegyezte, az elmúlt hónapok bizonytalanságai, a válogatót beárnyékoló ügyek után őszinte elégtételt érez a bronz által.

„Hiába, hogy a harmadik olimpiámon vagyok, és ilyen szempontból rutinosnak számítok, néha én is le tudok menni igen mélyre. Ilyenkor jó, hogy vannak körülöttem olyan emberek, akik felemelnek, mert én is csak akkor tudok adni, ha közben kapok is. Pont mondtam is ezt: az emberek mindig a végeredményt látják, baromi jó felállni a dobogóra és tök jó kapni egy érmet, de ha te közben kihozod magadból a maximumot, tudva, hogy milyen akadályokat kellett közben átugranod, akkor azért belülről egy kevésbé előkelő eredmény is nagyon másként néz ki. Kíváncsi vagyok, akkor kinek milyen éren lógna a nyakában, ha azt is beleszámítanák, milyen úton kellett eljutnia a döntő pályájáig. Én úgy érzem, nekünk volt egy 800-as akadálypályánk így a hajrában.”

Elárulta, a befutónál egyedüliként érzékelte a hajóban ülve, hogy harmadik helyen végeztek, a másik három lány a hivatalos eredménysor kiírásáig nem hitte el, nem mert önfeledten örülni.

„Én oldalra néztem, és egyből tudtam. Oldalra néztem, és felkiáltottam, hogy úristen, harmadik. Közben Sári meg vagy háromszor visszakérdezett, hogy de biztos?! Én meg, hogy vakok vagytok, vagy nem értetek még célba sosem versenyen... Dorka is, mondta, várjuk meg, míg kiírják. Ott kellett győzködjem őket, merjenek már örülni, mert különben olyan hülyén néz ki, hogy csak én örülök az eredménynek. Aztán végre kiírták, és megnyugodtak ők is. Cukik voltak.”

Álomból valóság

„Mondtam a lányoknak, hogy éjszaka megálmodtam, hogy nekem lesz egy érmem az olimpiáról. Azt nem tudtam, hogy milyen, és hogy melyik számban, de tudtam, hogy nekünk éremmel kell innen hazamenni” – fogalmazott Fojt Sára.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ez összejött, szerintem sikerült meglepetést okoznunk magunknak és mindenki másnak. El tudtuk hinni, hogy meg tudjuk csinálni, és most itt állunk egy éremmel a nyakunkban.”

„Az esélytelenek nyugalmával vágtunk neki ennek a döntőnek, az volt a lényeg, hogy kievezzük azt, amit tudunk. Tudtuk, hogy a mi utolsó 250-ünk a leggyorsabb. Ez egy olyan bronz, aminek annyira örülünk, hogy egy arannyal ér fel” – mondta fülig érő mosollyal Gazsó Alida Dóra.

„Hat hónap alatt amit kapott a csapat, és amit elszenvedtünk... Most megmutattuk, hogy képesek vagyunk a nehezítő körülmények ellenére is így teljesíteni és ez mindennél többet ér. Két éve folyamatosan négyen edzünk, mindennap látjuk egymást, tudjuk, hogy ki mit érez, ki mit csinál. Egyben vagyunk és elhittük, hogy meg tudjuk csinálni. Meg is csináltuk.”

Pupp Noémi úgy érzi, nagy kő esett le a szívükről.

„Jól elkaptuk a rajtot, lőtávolon belül volt az új-zélandi hajó. Ez is beszéltük meg, hogy korábbra hozzuk a hoppot. Tudtunk, hogy a táv második fele a miénk lesz, ezzel próbáltunk egy kis előnyt szerezni” – mondta.

Pupp hozzátette, itt volt a lelátón a testvére (Pupp Réka cselgáncsozó, aki elvesztette a bronzmeccset és ötödik helyen zárt Párizsban – a szerk.), akinek jelenléte nagyon sokat segített neki.

„Kimutattam neki, hogy ez a bronz az övé is, hiszen nagyjából ugyanannyira volt tőle ő is, mint én. Remélem, most ezzel ő is érzi, hogy van igazság a földön és hogy a munka végül megtérül – mondta.

„Nagy kő esett le rólunk. Így, hogy van egy érmünk, remélem, megnyitottunk egy pozitív spirált és biztos vagyok benne, hogy mindannyian belekerültünk. Haladunk tovább, holnap jönnek a párosok, ott is szeretnénk hasonlóan meglepni magunkat és akkor nem lesz gond.”