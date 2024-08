Női pólósaink legyőzték Görögországot, szombaton az 5. helyért játszhatnak

A magyar női vízilabda-válogatott dadogós támadójátékkal kezdte, végül magabiztos győzelemmel fejezte be a görögök elleni helyosztóját. A 12–9 -es siker azt jelenti, hogy a mieink küzdhetnek meg Olaszországgal az olimpiai 5. helyért. Keszthelyi-Nagy Rita megszerezte az 50., majd az 51. olimpiai gólját is.

A címvédő Egyesült Államoktól elszenvedett 5–4-es vereség után az olimpia egyik, ha nem legnagyobb mentális kihívása várt női vízilabda-csapatunk játékosaira: felállni a pofonból és motivációt meríteni az 5-8. helyért zajló csata minél sikeresebbé tételéért. Persze ugyanezt a mentális gátat a rivális Görögország is igyekezett valahogyan átugrani – ettől pedig különösen izgalmasnak ígérkezett a Paris La Défense Arénába az eddigieknél kisebb tét ellenére is mintegy tízezer nézőt vonzó összecsapás.

A két együttes az utóbbi időszakban kifejezetten színes eredménysort hozott össze egymással: legutóbbi tétmeccsünket, a vb-elődöntőben drámai körülmények között nyertünk ötméteresekkel, előtte viszont 14–12-re kikaptunk az Európa-bajnokság csoportkörében. A két együttes a tavalyi vb-n is megmérkőzött, akkor egy góllal sikerült nyernünk (10–9). Nem úgy a világkupa-sorozat negyeddöntőjében, amikor alaposan kiszakadt a gólzsák és 20–13-ra gázoltunk át a helléneken.

Ezúttal csendesebb első negyeddel kezdtünk, Parkes Rebecca ugyan már az első perc végén megszerezte a mieinknek a vezetést, újabb gólt nem sikerült szereznünk a játékrészben. A görögök ellenben kétszer is mattolták Magyari Aldát, előbb fórból Eleni Szenaki, majd a két csapat vb-meccsén is főszerepet játszó Eirini Ninu egyenlő létszámnál volt eredményes (2–1).

Nem lehet azt mondani, hogy ne próbálkoztak volna a mieink, hiszen hat lövést is Keszthelyi-Nagy Ritáék a görög kapura, ezekből azonban csak három találta el a célt, és egy jutott túl Joanna Sztamatopulun. A különösen aggasztó azonban nem is ez, mint inkább a fórmutatónk volt háromból semmivel...

Vályi Vanda ezúttal is sorra hozta a ráúszásokat, de az első negyedhez hasonlóan a másodikat sem sikerült azonnali góllal indítanunk. Ellenben Nikoleta Elefteriadu egy jobb felsőbe hajított találattal 3–1-re növelte a görög előnyt. Újabb négy perc telt el magyar gól nélkül, de ami legalább ilyen fájó volt, hogy újabb Magyari védés nélkül is, így pedig Vasziliki Plevritu találatával már 4–1-re is vezettek az Európa-bajnoki bronzérmesek. Összességében tizenhárom percnyi gólcsendnek vetett véget Vályi jobbról eleresztett, rövid felsőbe vágódó lövése – az ötödikből az első értékesített magyar emberelőny volt ez (4–2). A következő magyar találatra nemhogy perceket, csupán másodperceket kellett várjunk, egy kontra végén Szilágyi Dorottya hozta vissza Mihók Attila és Cseh Sándor együttesét mínusz egyre (4–3). Ezzel pedig még mindig nem volt vége a negyednek, hiszen Vályi 37 másodperccel a dudaszó előtt egyenlített is – óriási érdemeket szerezve a visszakapaszkodásban (4–4).

Szünet után egy újabb Vályi góllal össze is jött a remélt fordítás, de az öröm nem tartott sokáig, Alekszandra Aszimaki centerből már a következő támadásból egyenlített, aztán Ninu révén másfél percen belül már vezetett is a görög csapat újfent (6–5).

Vályi pillanatai után Keszthelyi is elkezdett belelendülni, ezúttal mi fordítottunk kevesebb mint két perc alatt az ő duplájával. Ezzel nem mellékesen olimpiai pályafutása során már 49 találatnál járt (6–7). Sorjáztak az egyéni villanásból születő gólok, igazán kidolgozott akciót nem láthattunk egyik oldalon sem. Nehéz volt bármilyen trendbe, vagy egyértelmű játékelembe kapaszkodni a káosz közepén, amiből bármilyen következtetést levonhattunk volna az utolsó negyed előtt. De legalább egy szabaddobás után Garda Krisztina találatának köszönhetően mi kezdhettük azt 8–7-es vezetésről.

Vályi Vanda nyerte a negyedik ráúszást is, így a kétgólos előnyért támadhattunk a zárófelvonás elején, Keszthelyi emberelőnyös lövését azonban védeni tudta Sztamatopulu. A görög kapus alulról közelítette az 50 százalékos védési hatékonyságot. A másik oldalon Magyari szerencsére minimálisan fölötte volt, sőt, Ninu ejtését elcsípve 54 százalékra ugrott. Közel két perc telt el, mire összejött az újabb magyar találat, a Garda által kiharcolt kiállítást Rybanska Natasa váltotta gólra pillanatokon belül (7–9). Az összecsapáson most először vezettünk kettővel – alighanem a legjobbkor. Amilyen hektikusan indult a meccs, annyira lett sima a vége, Garda is beköszönt (7–10). Hiába kért időt a görög kapitány, nem tudta elejét venni az olló további nyílásának, négy perccel a vége előtt Keszthelyi harmadszor is bevette a görög kaput, ezzel megszerezve az 50. gólját olimpián (7–11).

Az utolsó percekben már csak az volt a kérdés, hány gól lesz közte. Végül a görögök picit tudtak faragni a hátrányból, így a mieink „csak” 12–9-re nyerték meg a találkozót.

A helyosztók korábbi mérkőzésén Olaszország kapott gól nélküli utolsó negyeddel, és kifejezetten erős hajrával 10–5-re verte Kanadát.

A magyar–olasz mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik az olimpiai 5. helyért.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

NŐI VÍZILABDA, 5-8. HELYÉRT

Görögország–Magyarország 9–12 (2–1, 2–3, 3–4, 2–4)

Korábban

Olaszország–Kanada 10–5 (1–1, 4–1, 1–3, 4–0)



Az 5. helyért:

Szombat, 14.00: Magyarország–Olaszország

A 7. helyért:

Szombat, 9.00: Görögország–Kanada

(Borítókép: Magyarország - Görögország női vízilabda mérkőzés 2024. 08. 8-án, Párizsban. Fotó: Evgenia Novozhenina / Reuters)