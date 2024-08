Jogi lépésekkel fenyegetőznek az algériaiak, ha az IBA nyilvánosságra hozza a Helifen elvégzett tesztek eredményét

Az érintett bizottságok levelet küldtek, amelyben figyelmeztettek, ne hozzák nyilvánosságra az említett információkat, többek között arra hivatkozva, hogy ez sérti a személyes adatok védelmét, írja az insidethegames.biz.

Lin és Helif három évvel ezelőtt a tokiói olimpián is részt vett, de akkor nem kerültek a figyelem középpontjába, és egyikük sem nyert érmet. Most más a helyzet, a Hámori Lucát is legyőző Helif pénteken, Lin egy nappal később az aranyéremért szállhat ringbe Párizsban.

Mindkettőjüket kizárták a tavalyi, az IBA által szervezett világbajnokságról, miután nem feleltek meg a rajtuk elvégzett nemi teszteken, de Párizsban indulhattak, mivel a NOB visszavonta az IBA szervezési jogkörét, és saját szabályai szerint bonyolítja le a női ökölvívótornát az olimpián.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a párizsi olimpia női ökölvívótornájának botrányai után kész meghallgatni a szakértőket, ha – ahogy fogalmazott – a nemiség megállapításának, kategorizálásának módszerei továbbfejlődtek.

Van két bokszolónk, akik nőnek születtek, nőként nevelkedtek, útlevelükben nőként vannak feltüntetve, és sok éven keresztül a női mezőnyben versenyeztek. Ez egyértelműen a női lét meghatározása

– fogalmazott a NOB elnöke. „Amit most látunk az az, hogy egyesek magukévá akarják tenni annak meghatározását, hogy ki a nő. Ezeket a szakértőket szeretném meghívni és felkérni, hogy álljanak elő egy új tudományos módszerrel annak meghatározása, hogy ki a nő, miként születnek meg a nők, miként nőnek fel, és aki útlevelében nőként van feltüntetve, miért nem tekinthető nőnek.”

Bach azt is kiemelte, hogy ha a szakértők előállnak valamivel, akkor a NOB kész meghallgatni őket és kivizsgálni az eseteket, ám politikailag motivált, kulturális háborúban az általa vezetett szervezet nem kíván részt venni. Hozzátette: elfogadhatatlannak tartja azt, ami a témában a közösségi médiában folyik gyűlöletbeszéddel és agresszióval párosulva.