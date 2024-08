Olimpiai bajnokunk második olimpiáján sok új élménnyel lett gazdagabb, bár érmet most nem szerzett

Berki Krisztán a Magyar Tornaszövetség sportigazgatója az olimpia első részében hét napig, szerdáig lehetett Párizsban, Mészáros Krisztofer összetett döntőjét, a bravúros teljesítménnyel ott elért 9. helyezését viszont már az otthonában szurkolta végig. Az olimpiai bajnok sportvezető az Indexnek elmondta: technikai oka van annak, hogy a döntő előtt hazajött, tekintve, hogy már hónapokkal korábban megszervezték számára az egyhetes utazást, aminek fix napjai voltak – ehhez igazították aztán a családi nyaralás kezdetét is –, és úgy tervezte, hogy inkább az elején lesz ott, amikor a selejtezőkben biztos a magyar tornászok részvétele. Minden továbbit extrának érzett. Így történt aztán Mészárossal is, aki döntőbe jutott.

Egy sportoló attól lesz igazán az, ha sportágából kilépve is az marad

„Krisztofer ezerből egy. Vagy inkább tízezerből egy. Persze egy része az egésznek a tehetség, az adottság, az elhivatottság a versenyző részéről, mert kell mögé, illetve mellé az edző, a szakmai stáb többi tagja és a komplett háttér, ami segíti őt a fejlődésben és a kiteljesedésben. A végtermék, ettől függetlenül, az mindig maga a sportoló, ő lép a pódiumra, ő viszi ott vásárra a bőrét. Ami igazán fontos szerintem, hogy Krisztofer a tornatermen kívül is tornász. Nem arra gondolok, hogy kézállásban jár a közértbe, bár ezt is meg tudná tenni nyilván, hanem arra, hogy mindent a sportnak, a tornának rendel alá. De ez általánosságban is igaz, egy sportoló attól lesz igazán az, ha sportágából kilépve is az marad.”

Berki Krisztián emlékeztetett arra, hogy egy sportoló profi karrierje általában az életének egy rövidebb periódusát jelenti, és nem mindegy, hogy abban a szakaszban az edzések, versenyek, meccsek mellett mivel tölti az idejét.

„Nemcsak a sport részét kell kibírni, hanem azt is, hogy az egyéb időben se menjen el a fókusz. Ez sok lemondással jár, vagy legalábbis azzal, hogy alárendelj amúgy fontos dolgokat. Például nálam már a családot, gyereket is, akiket a sport miatt láttam kevesebbet, mint más. Ez sok áldozattal jár tehát, de én mégsem éltem meg annak, mivel nekem gyerekkorom óta a sport volt az életem. Szerettem volna benne elérni a kitűzött céljaimat, és kiugrási pontnak is éreztem, később pedig, amikor már jöttek az eredmények, anyagi segítséget is jelentett. Ezt mind figyelembe véve nem is nagy áldozat minden nap legkésőbb 22 órakor lefeküdni aludni, mert tudom, másnap 5-kor kelek, 6-kor már indulok, és 9-kor már teljes intenzitással edzenem kell. És Krisztofer pont egy ilyen sportoló.”

A szakmai igazgató elmesélte, ezt nem abból tudja, hogy Mészáros elmondta neki, saját maga tapasztalta meg. Például abból, amikor a világversenyen az ő szállásán nem volt konditerem, ezért átment oda, ahol a szülei szálltak meg, mert ott meg volt, csak azért, hogy pódiumra lépés előtt még egyszer pluszban átmozgassa magát.

Valamit valamiért. Én is ilyen munkakutya voltam, edzés után is mindig csináltam még két fogást, hogy tiszta legyen a lelkiismeretem, én ebbe a gyakorlatba beletettem mindent, ami tőlem telt. Mert a rontás mindig benne van a tornában, de tudni kell a tükörbe nézni, hogy nem a felkészületlenségem miatt történt.

Mészáros összetett döntőben elért 9. helyéről azt mondta: Krisztofer döntőjét követően hatványozott lett az örömük, hiszen egyrészt jobban is teljesített, mint a selejtezőben, másrészt pedig a helyezését tekintve előrébb is végzett.

„Rendkívül büszkék vagyunk rá, és arra a teljesítményre, amit Párizsban nyújtott. Elmondhatatlanul jó volt látni őt magyarként a férfiak összetett döntőjében, ahol százszázalékosan hozta azt, amit tud. Egyedül talajon hiányzott egy apróság, de ezt tényleg csak azok a szakmabeliek vehették észre, akik edzésen is látták őt, és ismerik a komplett gyakorlatát. Különben meg aligha tűnt fel bárkinek, hibának pedig végképp nem lehet nevezni. Érdekes még Krisztofer esetében, hogy ő általában jobb teljesítményre képes a döntőben, mint előtte a selejtezőben. Nem ritka az ilyen, én is hasonló típus voltam. Számomra azért volt stresszesebb a selejtező, mert ott akár el is mehetett a döntőbe jutás. A finálé aztán már egy teljesen más szituáció. Nem tudom, hogy Krisztofer esetében mi lehet ennek az oka, talán szoknia kell a közeget az elején, vagy inkább finálé tétje dobja fel, de ha legközelebb találkozunk, megkérdezem tőle.”

Lélekben még a pódiumon, testben azonban hiányzik egy jó váll és mínusz 15 kg

Berki Krisztán elmesélte: izgatottabban várta a párizsi utazást, mint anno a londonit, amikor érem, sőt az aranyérem reményében kelt útra.

„Ott azért már bőven megvolt világversenyeken a rutinom, és ebben a tekintetben egy olimpia sem más, talán annyiban, hogy a csarnok mindig nagyobb a számunkra megszokottnál. Megvolt a külön szállásom a többi sportolóval, különjárat vitt a csarnokig. Itt viszont nem tudtam, hogy mi vár rám. Például nem úgy készültem, hogy a megérkezés napján este már azonnal ízelítőt kapok az olimpiából, pedig így történt. A velem együtt utazó többi sportvezető megfűzött, menjek el velük a női kézisek Franciaország elleni nyitómérkőzésére. Nem akarok nagy szavakat használni, de muszáj lesz: óriási élmény volt! Londonban ilyenre nem volt lehetőségem, ott más dolgom volt.”

A sportigazgató ezúttal a városban, és nem az olimpiai faluban lakott, és olyan hotelt választott magának, ami közel volt a tornászok helyszínéhez, a Bercy Arénához. Berki Krisztián jól döntött: gyalog tíz percre, metróval egy megállóra volt a létesítménytől. A tömegközlekedés is tartogatott számára meglepetéseket, méghozzá pozitív értelemben.

Itthon nem használom a tömegközlekedést, de ha a metróhálózatot tekintve elérnénk a párizsi szintet, akkor nem gondolkodnék sokat arról, hogy letegyem az autót. Napközben olyan gyorsan jutottunk el egyik helyszínről a másikra, hogy autóval a forgalomban erre esély sem lenne. Talán most úgy, ha a külön olimpiai sávot használtuk volna. Mondjuk, versenyzőként nem biztos, hogy így közlekednék, még akkor sem, ha távol állok a nagy sztároktól. De például nem látom, hogy egy Simone Biles vagy a Dream Team bármelyik tagja megjelenik valahol a metrón. Nemcsak a saját fellépését késné le a szurkolói szeretet miatt, hanem haza sem érne soha. Fantasztikus olimpiai szellemmel és hangulattal találkoztunk, bárhol jártunk, ami a sporton túl a lényege az ötkarikás rendezésnek.

A sportigazgató felidézte: a város bármely pontján az olimpia köszönt vissza, kávézókban, éttermekben, bárokban a televíziók folyamatosan követték az eseményeket, az ott lévő vendégek figyelmes tekintetétől övezve. A hotelben és étteremben különösen kedvesnek, vendégszeretőnek, befogadónak érezte a franciákat, akiken azt érezte: várták ezt az olimpiai rendezést és rendkívül büszkék rá.

„Valószínű mindenhol megvannak a kétkedők, ellenlábasok, de akik bármelyik olimpián a helyszínen voltak, azok megerősítenek engem: ilyenkor ott minden csak és kizárólag arról szól. Magyarként sokszor jutott eszembe, hogy a közelmúltat tekintve pont ezzel a 2024-es rendezéssel kacérkodott Budapest, és szerintem fővárosunk képes is lenne rá. A létesítményeink szinte kivétel nélkül adottak mára, persze azért még kellene hozzá ez-az, és tudom, hogy sokan legszívesebben másra költenék a rendezésre szánt összeget. Azt sem mondom, hogy nincs igazuk, de amikor tömegével megjelennek az utcán címeres mezben a sportolók, minden más dimenzióba kerül. Főként akkor, ha saját nemzetiségűvel találkozik valaki. Olyankor pedig minden, ami azelőtt történt, elfelejtődik, ki gondolta így, ki mondta úgy, és onnantól már mindenki egy emberként szorít, drukkol. Ez a világban mindenhol így van, nálunk sincs vagy lenne ez másként.”

Berki Krisztán ezenfelül a szervezésről is a legjobbakat tudta elmondani: az első beléptetési ponttól húsz perc sem telt el, amire elfoglalta a helyét a Bercy Arénában.

„Úgy hozta az élet, hogy Pekingről, Rióról és Tokióról is lemaradtam, Londonban pedig akkreditált versenyző voltam. Sokszor jártam úgy tornaversenyen a világban, hogy már nem sportoltam, de akkor is ott voltam a megszokott közegben, a pódium és a versenyzők mellett. Ezúttal nem, teljesen kívülálló lehettem, csupán egy néző a lelátón. És ahogyan az O2 Arénában is jó volt látni, hogy a sportág húszezer ember érdeklődését is képes felkelteni, odavonzani a helyszínre, a hasonló kapacitású Bercy Arénában is megadatott ez az érzés. Ami aztán ráadásul egyéb élményekkel is párosult.”

Berki Krisztián több egykori riválisával találkozott és beszélhetett, adott esetben már kollégaként, sportvezetőként, de a pontozóbírók sem felejtették el. Lelátói feltűnése nem is maradhatott következmények nélkül. Nemcsak a magyar drukkerek, hanem mások is felkértek közös fényképre – még egy olyan amerikai srác is, aki apukája révén félig azért magyarnak vallhatja magát –, egyszer pedig ő lett alkalmi fotós.

Egy japán néző kért meg, hogy csináljak róla képet, és amikor látta, hogy sorra jönnek oda hozzám fotózkodni, akkor visszajött, és megkérdezte a nevemet. Amikor bemutatkoztam, azonnal kapcsolt.

Az olimpiai bajnoktól ezt követően azután érdeklődtünk, hogy a lelátón ülve, amikor jönnek a főszereplők és a gyakorlatok, vajon mennyire tud néző maradni, vagy még ma is odaképzeli magát a mezőnybe.

„Szerintem, aki profi sportoló volt, az soha életében nem tud lejönni a színpadról. Ezzel én is így vagyok. Legalábbis lélekben, mert a testemnek a rossz vállam miatt, ami civil dolgokban is korlátoz olykor, már egyáltalán nem hiányzik. És 15 kilogramm feleslegtől is meg kellene szabadulnom, legalábbis a versenysúlyomhoz képest, és, ugye, ez is óriási munka lenne. Azért néhány héttel ezelőtt, amikor edzőmmel, Kovács Istvánnal meglátogattuk Krisztofert még Győrben, utolsó edzéseinek egyikén, a teremből kijövet összekacsintottunk: talán újra tudnánk még ezt kezdeni, hátha összejönne Los Angeles. Jó, realitása a fent említett okok miatt már nincs, de azért mindig jó eljátszani ezzel a gondolattal.”

Ahogyan az élet, úgy a sport sem lehet csak és kizárólag rózsaszínű cukormáz

De vajon mennyit változott a nemzetközi és a magyar torna azóta, amióta Berki Krisztián lelépett a színről?

„Azért nem volt még az olyan rég… Sőt, igazából most is ugyanaz. Megvannak a favoritok, akik többek, jobbak, mint riválisaik, általában a tradicionális tornanemzetek képviselői. Ritka kivételtől eltekintve ők aztán hozzák is magukat. Aztán ott vannak az egy-két emberes nemzetek, azok, akiknél nincs nagy utánpótlásmezőny, de egy feltörekvő és elszánt fiatal számára mégis adott lesz a szakmai és az anyagi háttér, így pedig bármire képes lehet. Nyilván szerencse kérdése is, hogy ez a kép így összeálljon, mert ha bármelyik hiányzik belőle, akkor nem lehet nagy kifutása a dolognak. És persze minél nagyobb a merítési lehetőség, a szerencsének annál kisebb szerep jut.”

A sportigazgató hozzátette: bizakodásra ad okot, hogy a férfiaknál magyar vonalon adott egy összetartó közeg, amely egy célért képes közösen dolgozni, és a most olimpiai döntőben szerepelt Mészáros mellett ott van egyebek között Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs és Molnár Botond, akik mind a közeljövő meghatározó emberi lehetnek.

„Mindenki hat szeren kezd, ez mindig is így volt, aztán valahogy úgy alakul, hogy az egyik szeren erősebb, mint a többin. A csapathoz viszont hatszeres emberek kellenek, márpedig ezek a srácok most ilyenek. Aztán persze előfordulhat, hogy egy-egy szeren meglehet a döntő, és közel kerülhet ott a specialistákhoz. Krisztofer például talajon és korláton is egészen kiváló.”

A párizsi olimpiának a magyar torna szempontjából volt árnyoldala is. A háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia a megnyitó előtti napon sérült meg, és cserélni kellett, helyére a tartalék Székely Zója ugrott be. Berki Krisztián elmondta: Kovács Zsófiával csütörtök este telefonon beszélt, de még annyira a történtek hatása alatt volt, hogy nehezen találta a szavakat.

„Ő is nagyon mélyről jött vissza, és én igazából meg tudtam őt érteni, hiszen magam is megtapasztaltam ezt. A súlyos sérülés után mindent elkövetsz, hogy visszatérj, megkapod, vagyis kivívod az esélyt erre, és akkor a sors elveszi azt, amit nehezen adott vissza. Ezt feldolgozni nagyon nehéz, viszont úgy vagyok vele, hogy sportolóként és emberként is az ilyen esetek építenek. Nekem 2002 és 2017 között rengeteg mélypontom volt, de végül mind megerősített, és összességében előre vitt, egészen az olimpiai bajnoki címig.”

Mert ahogyan az élet, úgy a sport sem lehet csak és kizárólag rózsaszínű cukormáz. Ez nem felel meg a valóságnak, keserű falat is akad benne rendre, nem is kevés. Tudni kell mindezt megemészteni. A sport evolúció, arról szól, hogy mennyire vagy képes alkalmazkodni a körülményekhez. Még olyan non plus ultra sportolók is, mint Simone Biles, hogy ne szakadjak el a sportágunktól, képesek Canossát járni. Az igazán nagy bajnok az én szememben az, aki ezeket megtapasztalva tud visszakerülni a csúcsra.

Kovács Zsófiát fiatalnak és erősnek tartja ahhoz, hogy Los Angelesre simán kvalifikálja magát, és ott eredményesen szerepeljen. Ehhez most elsősorban mentálisan kell megerősíteni, nem testben, mert a következő olimpiáig vezető négy év hosszú út.

Berki Krisztián elmondta: nem gondolta volna, hogy a londoni siker után a következő négy éve teljesen másról szól majd, de azt sem, hogy ilyen hullámvölggyel teli éveket követően 2016 után majd ismét szárnyalni tud még.

Székely Zójával kapcsolatban azt emelte ki, hogy nem tudta a legjobb formáját nyújtani a legfontosabb pillanatban, és ebben, valamint Kovács visszatérésében, kulcsszerep juthat a sportpszichológiának, ami korábban is jellemző volt, de az egyénekre bízva, nem rendszerszintre emelve. Sportigazgatói hatáskörének első lépéseként ezen változtatott, ezzel is megragadva azt a lehetőséget, hogy egy tornász minél eredményesebben tudja kamatoztatni felkészültségét.

„Versenyzőként az a szempont, hogy csináljam meg, amit tudok, méghozzá legjobb tudásom szerint, hiba nélkül. A sportvezetői szempont viszont ezen túl még az is, hogy mindez eredménnyel is párosuljon. Nem is akármilyennel. A mai világban már egy Eb-cím sem feltétlen elég a szponzorációhoz, a nagyközönség ingerszintjének eléréséhez. 2005-től nem volt a magyar tornasportban olyan, aki több eredménykényszerrel versenyzett volna nálam. Ezt tudni kell kezelni, tisztában kell lenni vele, mit akarok elérni. Ennek mi az ára, és ehhez milyen út vezet. A vezetőknek pedig azt kell tudniuk, hogy mit várhatnak el. Pluszokat fölösleges elvárni, az jóra aligha vezet. Évek óta Kovács Zsófi, valamint az ő sikerei tartják az ernyőt a magyar tornasport fölé, Krisztofer, remélem, nem átveszi ezt az ernyőt, hanem közösen képesek vinni tovább a jövőben, és persze várjuk mások csatlakozását is. Nekem ez nem adatott meg, de talán most jobbak erre az esélyeink.”

