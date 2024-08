„Reménykedjünk, hogy megveri az iránit, és akkor találkozunk még” – így zárta értékelését a Champ de Mars Aréna oldalában felállított interjúzónában Ligeti Dániel, miután a törökök klasszisa, Taha Akgül legyőzte őt az olimpiai negyeddöntőben. A Haladás birkózója a vigaszágban reménykedhet, a 2016-os riói játékok aranyérmesének ehhez csupán annyi a dolga, hogy „megverje” Amir Zarét, ami éppenséggel nem gyerekjáték – utóbbi kétszeres világbajnok, Tokióban pedig bronzérmes volt a súlycsoportban.

Ami a 35 esztendős Ligeti teljesítményét illeti, az első körben mindössze két és fél perc alatt lerendezte technikai tussal a nigériai Ashton Mutuwát, mielőtt jött volna pályafutása sokadik összecsapása Akgüllel.

Az afrikai birkózó komolyabb nemzetközi eredmény nélkül, a kontinentális kvóta megszerzésével kvalifikált Párizsba. Ligeti a küzdelmükkel kapcsolatban úgy fogalmazott, a nigériai tisztességgel helytállt, és a viszonylag gyors siker ellenére sem szabad lebecsülni a tudását. Ugyanakkor azt is megjegyezte, örül, hogy olyan ellenféllel kezdhetett, akivel szemben még a fogadóirodáknál is topfavorit volt. Ennek köszönhetően kisebb volt a stressz is rajta az elmúlt napokban.

Amilyen jól járt az első ellenféllel, olyan kemény riválist kapott másodjára. Talán a legkeményebben a jelenlegi 125 kilogrammos mezőnyben a török ellenfél személyében.

„Március óta tudom, tudjuk, hogy ez lesz a negyeddöntő, ebből senkinek sem volt előnye vagy hátránya – tért ki a török 8:0-s sikerét hozó meccsre. – Egyszer sikerülhetett volna legyőzni igazán, de próbálom nem emészteni magamat, nem arról van szó, hogy 6:6 után kaptam volna ki. Tisztán jobb volt nálam, pedig mindent megtettem. Próbálok a pozitívumokba kapaszkodni, arra gondolni, hogy életem harmadik olimpiáján is itt lehetek, hogy összejött a kvalifikáció, ami már önmagában is nagy szó. London óta több sportolói generációval élhettem együtt az olimpiai falvakban, különleges élmény volt egytől egyig. Nagy megtiszteltetés volt itt lenni.”

Akgül már a küzdelem legelején ki tudta használni Ligeti pillanatnyi egyensúlyvesztését, kitolva őt a szőnyegről. Hiába szólt elképesztő buzdítás a lelátóról, 35 esztendős Európa-bajnoki ezüstérmesünk nem találta a fogást két évvel fiatalabb riválisán. Utóbbi semmi extrát nem csinált, de szorgosan gyűjtögette az egy-két pontokat Ligetit szőnyegen kívülre szorítva, vagy épp mögé kerülve a magyarnak. A szünetben 3:0-ra vezetett, végül pedig 8:0-ra nyert a hajrában akciókényszerben lévő, ám igazán a fogást sem találó Ligeti ellen.

S hogy mit hoz a folytatás?

„Bízom abban, hogy holnap még birkózhatok a bronz reményében, ezért sem engedem magam fejben teljesen leereszteni. A papírforma alapján a török a jobb birkózó, de tippelésben híresen nem vagyok jó, így estére iráni sikert mondok inkább, aztán majd örülök, hogy nem lett igazam.”

Veréb István tanítványa a hosszabb távú terveit illetően úgy fogalmazott, a naptári év végéig adott magának időt, hogy eldöntse, eljött-e számára a visszavonulás pillanata, vagy érez még magában annyi erőt és motivációt, hogy egy következő szezonnak is nekiugorjon.

„Úgy jöttem ide, hogy szeretnék mindent kiadni magamból, ha ez egy éremmel párosul a végén, annál jobb. De ha nem lesz már esélyem a folytatásra, akkor sem akarok keseregni, mert úgy érzem, amit lehetett, megtettem” – fogalmazott rutinos birkózónk.

Ligeti a kvalifikációs időszakban többször is úgy fogalmazott, tudja, minden valószínűség szerint az utolsó esélye következik, hogy olimpiára jusson, majd ott bizonyítson.

Az esti birkózóprogram 18 óra 15 perckor veszi kezdetét a Champ de Mars Arénában. Zare és Akgül találkozója a harmadik összecsapás lesz a centerszőnyegen.