Bambi könnyei a párizsi olimpia legjobban várt döntője után

Két éve vártunk rá, de az élet másképp írta a forgatókönyvet. A párizsi olimpia egyik csúcseseményének ígérkezett az amerikai Sydney McLaughlin és a holland Femke Bol összecsapása a női 400 méteres gátfutás döntőjében. A várt nagy csata azonban elmaradt, az amerikai hölgy hatalmas világcsúccsal, tíz méter előnnyel megszerezte élete harmadik olimpiai bajnoki címét. Bol összeroppant a várakozások súlya alatt, és kiábrándító futással még az ezüstéremről is lecsúszott.

Hogy mennyire uralja a női 400 méteres gátfutást Sydney McLaughlin-Levrone és Femke Bol, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a csütörtöki olimpiai döntő előtt minden idők 20 legjobb eredménye közöl tizenhét kettejük nevéhez fűződött; tíz az amerikaié, hét a hollandé, a maradék három McLaughlin-Levrone honfitársáé, Dalillah Muhammadé.

Ehhez képest szinte hihetetlen, hogy korábban mindössze kétszer találkoztak, a tokiói olimpia döntőjében és a 2022-es eugene-i világbajnokság fináléjában. Mindkétszer McLaughlin győzött, és mindkétszer világcsúcsra volt szüksége ehhez a New Jersey-ből érkező az amerikai hölgynek.

A harmadik összecsapásra csütörtökön került sor, egy nappal McLaughlin-Levrone huszonötödik születésnapja után.

Sydney McLaughlin berobbanása az atlétika elitjébe nem előzmények nélküli. Édesapja és édesanyja is atletizált, méghozzá elég komoly szinten. Apja, Willie az elődöntőig jutott az Egyesült Államok 1984-es olimpiai válogatóján 400 m síkon.

Maga Sydney mindössze 16 éves volt, amikor 54.15 másodperces junior világcsúccsal harmadik lett az amerikai atléták válogatóján 400 m gáton, és minden idők legfiatalabbjaként bekerült a riói olimpián szereplő Team USA-be. A brazil városban az elődöntőig jutott, de már akkor feltűnt kivételes tehetsége.

Miután egy évet elvégzett a Kentucky Egyetemen, 2018-ban profinak állt. Egy évre rá már ezüstérmes a világcsúcstartó Delillah Muhammad mögött a dohai világbajnokságon. Kettejük nagy összecsapása nem maradt el a tokiói olimpián, de még előzőleg az amerikai válogatón elvette Muhammadtól a világcsúcsot 51.90 másodperces idővel, amit aztán a japán fővárosban 51.46 mp-re javított. Itt már Femke Bol is letette a névjegyét egy 52.03 mp-es Európa-csúccsal, ami a bronzéremhez volt elég McLaughlin és Muhammad mögött. A 400 m gát megnyerése után McLaughlin és Muhammad összeállt két társnőjével, és megnyerték a 4x400 m-es váltót is.

A 2022-es év dupla örömöt hozott a szépséges atlétanőnek: hozzáment feleségül Andre Levrone Jr. NFL-sztárhoz és 50.68 másodperces szédületes világcsúccsal diadalmaskodott az eugene-i világbajnokságon Bol előtt, aki 52.27 mp-cel ezüstérmet szerzett.

Alakult kettejük történelmi párharca...

Ami a tavalyi budapesti világbajnokság fénypontja lehetett volna, azonban McLaughlin térdsérülése miatt sajnos elmaradt. Az amerikai sztár távollétében pedig Femke Bol 51.71 másodperces Európa-csúccsal győzött.

Idén azonban McLaughlin már egészséges volt, olyannyira, hogy Eugene-ben, az amerikai atléták olimpiai válogatóján, június 30-án bement 51 másodperc alá, és 50.65 mp-re javította saját világrekordját. Erre július 14-én La Chaux-de-Fonds-ban egy 50.95 mp-es Európa-csúccsal válaszolt Bol.

Már csak 3 tized választotta el egymástól a két fantasztikus futót, kettejük párizsi csatája minden idők egyik legnagyobb atlétikai párviadalának ígérkezett.

Az előfutamon mindketten átsétáltak, a döntő azonban váratlan fordulatot hozott.

Az ötödik gátig együtt haladt a két gigász, Bol az 5-ös, McLaughlin-Levrone a 6-os pályán. Az utolsó 150 méteren azonban a holland lány futása teljesen szétesett, McLaughlin könnyedén elhúzott, és 50.37 másodperces világcsúccsal fölényesen győzött. Bol még az ezüstéremről is lecsúszott, a hatalmas egyéni csúcsot (51.87 mp) futó amerikai Anna Cockrell is megelőzte, sőt, nem sok kellett hozzá, hogy a dobogót is „kihúzzák alóla”.

Egyöntetű vélekedés szerint Bolnak a jövőben nem kellene futnia a 4x400 m-es vegyes váltóban. A csütörtöki 400 m gát döntő már az ötödik versenye volt öt nap leforgása alatt, és bár a 4x400 m-es vegyes váltó hajráembereként 47.93 másodperces szédületes időt futott, könnyen lehet, hogy ez a 400 m gát ezüst-, esetleg aranyérmébe került.

Jelenleg így fest az örökranglista első tíz futása:

1 50.37 Sydney McLaughlin-Levrone USA 07.08.99 1 Saint-Denis 08.08.2024 2 50.65 Sydney McLaughlin-Levrone USA 07.08.99 1 Eugene 30.06.2024 3 50.68 Sydney McLaughlin-Levrone USA 07.08.99 1 Eugene 22.07.2022 4 50.95 Femke Bol NED 23.02.00 1 La Chaux-de-Fonds 14.07.2024 5 51.30 Femke Bol NED 23.02.00 1 London 20.07.2024 6 51.41 Sydney McLaughlin-Levrone USA 07.08.99 1 Eugene 25.06.2022 7 51.45 Femke Bol NED 23.02.00 1 London 23.07.2023 8 51.46 Sydney McLaughlin-Levrone USA 07.08.99 1 Tokyo 04.08.2021 9 51.58 Dalilah Muhammad USA 07.02.90 2 Tokyo 04.08.2021 10 51.61 Sydney McLaughlin-Levrone USA 07.08.99 1 Nashville 05.06.2022

Hat McLaughlin-Levrone-é, három Bolé, egy Muhammadé.

Érdekes módon az amerikai hölgy nem volt száz százalékig elégedett:

Nem vitás, hálás vagyok az égnek ezért az időért. De az az igazság, hogy egy kicsit jobbat vártam magamtól. Biztos vagyok benne, hogy a táv közepén még egy-két dolgot ki lehet javítani. De boldog vagyok, bár tudom, hogy még sok munka vár rám. Elképzelhetőnek tartom az 50 másodperc alatti időt.

Ez volt a hatodik alkalom, hogy az amerikai atléta világcsúcsot futott.

Bob Kersee tanítványa arról is beszélt, hogy a jövőben 200 és 400 méter síkon, sőt, távolugrásban is kipróbálja magát. Igaza van, 400 m gáton, úgy tűnik, nincs ellenfele, még Femke Bol sem. Szegény Bol nem bírta el a nyomást, teljesen összeroppant. A verseny után szülei karjai között pityergett.

Egy olimpiai döntőben mi mást akarnál, mint életed legjobb versenyét futni? – mondta az interjúszobában a Bambi becenevű holland lány. – De sajnos elszúrtam. (Nem pont ezt a kifejezést használta – a szerk.) Nem tudom, hol hibáztam, de hibáztam. Teljesen besavasodtam 300 méternél. Fogalmam sincs, hogy miért, nem tudom megmagyarázni. Egyszerűen rossz versenyt futottam. Próbálom a pozitív oldalát nézni, és örülni a bronzéremnek.

Ami Sydney McLaughlin-Levrone-t illeti, szombaton a 4x400 m-es váltóban élete negyedik olimpiai aranyérmét is megszerezheti. Az Egyesült Államok kvartettje ugyanis a nagy esélyes.

(Borítókép: A női 400 méteres gátfutás döntője 2024. augusztus 8-án. Fotó: Martin BERNETTI / AFP)