Thomas Bach: A sport kiment az emberek közé, nem csak a stadionokban várták a szurkolókat

Az általános vélekedés szerint a párizsi olimpia hatalmas siker. Mik az ön sikerkritériumai?

A sportolók elégedettsége a legfontosabb, mert ha ők boldogok, az a közönségre is pozitívan hat. Számos oka van annak, hogy ez az olimpia sikeres. Először is, úgy gondolom, hogy ez tükrözi az emberek világméretű vágyát valamire, ami egyesít minket. Az emberek belefáradtak a rossz hírekbe, a háborúkba, a gyilkosságokba, a szankciókba, a konfrontációkba, az álhírekbe, abba, hogy nem tudják, mi igaz és mi nem. Az olimpia ezzel szemben egy békés versenyt jelent, ahol sportolók olyan országokból is együtt versenyeznek, amelyek háborúban állnak egymással. A versenyek valós eredményei nem álhírek, és az emberek értékelik az összetartozás ünnepét. Francia barátaink fantasztikus munkát végeznek, egyedülálló módon megvalósítva az olimpiai programreformjainkat.

Lehetséges, hogy a rossz hírek elől való menekülés is hozzájárult ahhoz, hogy az olimpia közvetítése rekordnézettséget ért el világszerte?

Azt hiszem, ez az egyik ok – talán még a fő ok is. Olyan szintű sportolói teljesítményeket láttunk idén, amilyeneket sok sportágban még soha, és sok szoros végeredmény is született. Ráadásul, köszönhetően a szolidaritási programjainknak, sokkal több sportoló – a kisebb Nemzeti Olimpiai Bizottságokból is – kapott lehetőséget érmek nyerésére és döntőkbe jutásra. Emellett a stadionok hangulata is fantasztikus volt, a franciák mindenkit ünnepeltek, mindenhol.

Párizsban a Menekültek Olimpiai Csapata megszerezte az első érmét, ez a valaha volt legfenntarthatóbb olimpia, és rekord nézettségi számokkal világszerte. Mit szeretne, hogy emlékezzenek a 2024-es párizsi olimpiai játékokra?

Azt szeretném, ha Párizs egy új korszak játékaként maradna meg az emberek emlékezetében. Ez az olimpia közelebb került az emberekhez, minden szempontból inkluzívabb volt, mint a korábbiak. A sport kiment az emberek közé, nem csak a stadionokban várták a szurkolókat. Fenntarthatóbb volt, a szén-dioxid-lábnyomot 50 százalékkal csökkentettük. Sőt, ez volt az első olimpia, ahol teljes nemi egyenlőséget biztosítottunk. Így képzeljük el az olimpiai játékokat.