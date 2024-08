Benedek Tibor keze nyomát viseli magán olimpiai elődöntős válogatottunk

Benedek Tibor neve még több mint négy évvel halála után is időről időre előkerül, személye még akkor is megkerülhetetlen, amikor a jelenben éppen a Párizsban olimpiai elődöntős magyar vízilabda-válogatottról beszélünk.

Hiszen jóformán nincs is olyan játékosa Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének, akinek a pályafutása ne keresztezte volna a háromszoros olimpiai bajnokét.

Itt van mindjárt maga a szövetségi kapitány, a Benedekhez hasonlóan 1972-es születésű Varga Zsolt. Az őserejű center annak idején Tibor legjobb barátja volt, együtt kezdtek vízilabdázni a KSI-ben Königh György keze alatt, egy osztályba jártak a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban, és együtt lettek az UTE játékosai, ahonnan aztán Varga hamarosan a BVSC-be szerződött.

1992-ben, húszévesen mindketten tagjai voltak a barcelonai olimpián hatodik helyezést szerző válogatottnak Konrád János szövetségi kapitány keze alatt, majd együtt végeztek a negyedik helyen Atlantában az akkor már Horkai György irányította együttesben, hogy aztán 2000-ben, Sydney-ben is együtt legyenek olimpiai bajnokok.

Varga Dénes, a mindmáig utolsó olimpiai bajnok a magyar válogatottban 2008-ban Pekingben Benedek Tiborral együtt lett aranyérmes. „Dumi” először, Tibor harmadszor. Majd amikor 2013 januárjában Benedeket kinevezték a válogatott szövetségi kapitányának, az együttes abban az évben azonnal világbajnoki címet szerzett, immár Varga Dénes vezérletével. 2016 decemberéig, amíg Benedek töltötte be a szövetségi kapitányi posztot, Varga kulcsembere volt Tibor válogatottjának.

Hárai Balázs, Varga Zsolt válogatottjának centere mindössze egy héttel fiatalabb az ugyancsak 37 éves Varga Dénesnél. „Pufi” 2004 és 2007 között a Domino-BHSE-ben, kora Dream Teamjében Benedek Tibor klubtársa volt a 15 év korkülönbség dacára. Majd amikor Tibort kinevezték szövetségi kapitánynak, ő természetesen számolt Háraival, és akárcsak Varga Dénes, ő is játszott a 2013-ban világbajnokságot nyerő válogatottban.

A most 32 éves Angyal Dániel ugyanúgy a KSI-ben kezdte pályafutását, mint Benedek, majd miután Tibort kinevezték szövetségi kapitánynak, a hatalmas termetű és bivalyerejű hátvéd is bekerült a válogatottba, ha nem is azonnal. Így nem nyert 2013-ban világbajnokságot, viszont 2014-ben Benedek irányításával lett világkupa- és világliga-ezüstérmes.

Vámos Márton 32 éves fejjel a világ egyik legjobb balkezese, igaz, az volt már (jó) pár évvel korábban is. A 2017-es budapesti világbajnokság MVP-je hol máshol kezdett volna, mint a KSI-ben, és oszlopa volt a Benedek Tibor irányította, 2013-ban Barcelonában világbajnokságot nyerő válogatottnak.

Jansik Szilárd, a mostani válogatott 30 éves csapatkapitánya honnan máshonnan röppent volna ki, mint a legtöbb magyar pólós alma materéből, a KSI-ből. Mivel a válogatottba viszonylag későn került be, ő kivételese nem játszott Benedek keze alatt.

A 29 éves Zalánki Gergőről nehéz eldönteni, hogy ő vagy Vámos a világ legjobb balkezese. (Azért Dusan Mandicsot se hagyjuk ki a játékból…) Zalánki is szerepelt a válogatottban Benedek kapitánysága alatt, 2015-ben Georgia ellen mutatkozott be világliga-mérkőzésen.

Ki hinné, hogy Manhercz Krisztián már 27 éves! Az olaszok elleni negyeddöntőben a büntetőpárbajt is beleszámítva hat gólt vágó bombázó a kivételek egyike: sohasem játszott Benedek Tibor keze alatt. Manhercz Csapó Gábor és Faragó Tamás tanítványa.

A szintén 27 éves csodakapus, büntetőölő Vogel Soma a Népligetben nőtt fel, ő hamisítatlan Fradi-nevelés. Édesapja, Vogel Zsolt azonban az Újpesti Dózsában, illetve az UTE-ben Benedek Tibor játékostársa volt, tehát máris megvan esetében is a kapocs.

A 26 éves Nagy Ádám viszont már Benedek Tibor zsenikeltetőjéből, az UVSE-ből indult világhódító útjára. Benedek már 18 évesen behívta a keretbe, utólag úgy emlékezett vissza Fekete, hogy istenként tisztelte a legendás pólóst és szakembert.

A 24 éves kapus, Bányai Márk Nagyváradon született, kapcsolata csak áttételes Benedek Tiborral, amennyiben ő is KSI-nevelés.

Akárcsak a 24 éves Fekete Gergő, aki azonban tőrőlmetszett Benedek-bébi, hiszen a legendás UVSE-ben nevelkedett, onnan igazolt négy éve az FTC-be. A 2022-es spliti Eb-n mutatkozott be a válogatottban.

A 21 éves Vigvári Vince szinte a fia volt Benedek Tibornak, és Schmitt Pál unokája második apjaként nézett fel Tiborra az UVSE-ben, ahol tanulta a sportág alapfogásait. Mindig is vallotta, hogy amit tud a vízilabdáról, azt Benedektől tanulta.

Mint ahogy a Vigvárinál egyetlen nappal fiatalabb Molnár Erik, a 202 centiméteres óriás is, aki Vincéhez hasonlóan már világbajnok, továbbá természetesen UVSE-nevelés. Mint oly sokan a jelenlegi magyar válogatottban.

A névsorból is látható, hogy Benedek Tibor valamilyen módon mindenkire hatott és hatással van. Kinek csapattársa, kinek szakmai vezetője, kinek barátja volt, példaképe. Embersége, sportolói nagysága, szellemisége érezhető nyomot hagyott, ami most itt, a medencében is érezhető, felsejlik a feszített küzdelmekből. Kicsit talán minden ettől is lesz fontos, emberi és erőt adó. Benedek Tibor pedig örök példa. Felejthetetlen és halhatatlan.

