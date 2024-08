Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok, Betlehem Dávid bronzérmes lett Párizsban

Nagy reményekkel várhattuk a 14. versenynap rajtját, a férfi nyílt vízi úszók 10 kilométeres számában ugyanis két magyar is éremesélyesként ugrott vízbe. Ez már önmagában is történelmi tett volt, ugyanis most először sikerült két versenyzőnknek is kvalifikálni a számban a játékokra. Az már csak hab volt a tortán, hogy Rasovszky Kristóf regnáló világbajnokként vághatott neki a viadalnak, míg Betlehem Dávid formájára sem panaszkodhattunk: medencében 1500 méteren egy hete új országos csúcsot elérve lett negyedik.

A már-már hűvös, 17 Celsius-fokos reggeli levegőben, 7 óra 30 perckor indított rajtnál Betlehem már-már az uszodai beugrást vette elő, annak érdekében, hogy minél hamarabb a vízbe érve ki tudja használni a Szajna sodrását. Bármilyen is a vízminőség, elengedték a versenyt, és a múlt heti triatlon-, valamint a csütörtöki női verseny tanulsága is az volt, nem is a szennyezettség, mint maga a sodrás a legnagyobb ellensége a versenyzőknek. A nézők azonban remekül jártak a III. Sándor hídról induló verseny helyszínével, a hídról a háttérben balra az Eiffel-toronnyal, jobbra a Grand Palais-val a francia főváros három szimbolikus építménye is főszerepet kapott a látványvilágban.

Számunkra a legszebb látványt azonban Rasovszkyék versenyzése jelentette: 27 esztendős, tokiói ezüstérmesünk rögvest az első háromba küzdötte magát, és az első fordulónál a címvédő Florian Wellbrock lábvizén úszva a második helyen állt. Az élmezőnyt egy tíz-tizenkét fős boly alkotta, melynek második felében ott úszott Betlehem Dávid is. Utóbbi 800 méter után 3, az első kör végén 8 másodperc körüli lemaradásban volt.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Betlehem Dávid

A női versenyhez hasonlóan a mezőny tagjai a fordulót követően ezúttal is látványosan kihúzódtak a meder szélét jelentő falszakaszhoz, remélve, hogy ott kisebb sodrással kell megküzdeniük. Ám így is látványosan elkezdett megnyúlni a sor, jóval látványosabban, mint egy állóvízi vagy kisebb sodrású folyóban tartott verseny esetében szokás.

A második kör elején Rasovszky átvette a vezetést német riválisától, innentől fogva ő diktálta a tempót, és több mint két kilométeren át vezetett is. Eközben Betlehem is megkezdte a kapaszkodást, legalábbis ami a pozíciókat illeti, a második kört a nyolcadik, a harmadikat már az ötödik helyen kezdte. A versenyt vezető klubtársához képest 7,5 másodperces lemaradásban volt a Balaton Úszóklub Veszprém fiatalabb indulója.

Rasovszky öt kilométer után átengedte az első helyet Wellbrocknak, aki minimálisan meg is lépett. Közben világbajnokunk lábvizén egyre nagyobb tempót úszott az elmúlt három év harmadik világbajnoka, az olasz Gregorio Paltrinieri. Nem kellett azonban sokáig izgulnunk, egy visszafogottabb, talán tudatosan spórolósabb fél kilométer után sodrással szemben úszva a veszprémi klasszis ismét visszavette a vezetést. Ekkor már több mint egy órája voltak a vízben, Rasovszky mozgása azonban még mindig rendkívül biztatónak tűnt. Időközben az ötödik helyen tempózó francia, Marc-Antoine Olivier kapott 30 másodperces büntetést – hogy pontosan miért, csak találgathattuk, mindenesetre Tokió hatodik helyezettje épp Betlehemmel küzdött a hol leszakadó, hol visszakapaszkodó második boly elején.

Nehéz volt megmondani, hogy igazából az éremért csatázó öt-hat versenyző elszakadt-e vagy sem, akadtak olyan pillanatok, amikor 4-5 másodpercre is elnyúltak, az Alma hídnál található fordulókat követően, az árral szemben egy sorban úszva azonban rendre összeért az első kilenc, a sort a görög Atanasziosz Kinigakisz által zárva.

Szokolai László szakágvezető, a Betlehem, Rasovszky kettős edzője a két versenyzőjéhez hasonlóan úgy nyilatkozott a kezdés előtt, a magyar érem nyugodtan kijelenthető cél, de hisz abban, hogy akár mindkét „fiú” odaérhet majd a végén a dobogóra. A negyedik kör végén, 6,6 kilométer után nyugodtan konstatálhattuk, egyikük sem a levegőbe beszélt. Rasovszky a fordulótól megtett 800 métert 11 perc 49 másodperces részidőn belül teljesítette és ismét vezetett, Betlehem 10 másodperces lemaradással, hatodikként, bőven lőtávolban ért a mérőponthoz.

A környező partszakaszon felállított lelátókon gombostűt sem lehetett volna leejteni, de a hidakról is megannyian kémlelték a verseny alakulását. Ahogy egyre közeledett a hajrá, úgy teltek meg a III. Sándor híd VIP-székei is. Feltámadt a szél, miközben apránként 20 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Az utolsó előtti körben, már a rajt-cél felé visszafelé úszva Wellbrock leszakadt immáron a két olasz, Paltrinieri és Domenico Acerenza üldözte Rasovszkyt.

Az utolsó előtti fordulónál ismét összeért az első tíz alkotta sor, Rasovszky ezúttal kicsit szélesebb ívet úszott a korábbiakhoz képest is, belülről a másik német, Oliver Klemet a két olasz nyitott egy új sort, de utóbbi döntés nem fizetődött ki, világbajnokunk szemmel láthatóan növelte az előnyt a mérőpontnál. Betlehem Dávid a Rasovszky-féle íven fordult be, ezzel pedig feljött negyediknek 8,3 kilométer után.

Rasovszky sodrással a háta mögött begyújtotta a rakétákat, kihagyta a frissítést, ami ugyancsak arra utalhatott, jó állapotban érzi magát. 1.31:26-os részidővel zárta a 8,3 kilométert, ami az előzetes kalkulációknál erősebb tempót jelentett. Ráadásul az azt megelőző 800 métere is gyorsabb részidőt hozott, mint az azt megelőző. Az Alma hídhoz és az utolsó fordulóhoz közeledve már csak Klemet tudott igazán közel úszni Rasovszkyhoz, a két olasz és Betlehem kissé leszakadt. Kulcsfontosságúnak tűnt, az utolsó bója kinek hogyan jön ki, mert akár már itt eldőlhetett, hogy különcsata lesz-e az első két helyért, illetve a dobogó harmadik fokáért a többiek között.

Az áramlattal szemben úszva csökkent az első két helyezett előnye, így úgy tűnt, egyelőre a biztos érem tudatával nem nyugodhatunk meg. Betlehem az ötödik helyre szorult, miközben lassan újra összezárt az első ötös. 400 méterrel a vége előtt még mindig teljesen reálisnak látszott, hogy két magyar érem is születhet ezen a tíz kilométeren. Sőt, egyre reálisabbnak: az Invalidusok hídja előtt Paltrinieri is lemaradt, innentől kezdve az élen álló Rasovszky, Klemet, Acerenza és Betlehem küzdött egymással az érmekért.

A híd alól kiérve Betlehem támadást indított a harmadik helyért, miközben az első kettő ismét ellépett kissé. Rasovszky testhosszelőnnyel érkezett a célegyenesbe, és úgy tűnt, növeli az előnyt. Méterek voltak hátra, a közönség hangereje egyre fokozódott. Izgultunk, de min is? Rasovszky 2,1 másodperces előnnyel csapott célba és lett Párizs olimpiai bajnoka!

Ráadásul Betlehem is megnyerte a hajrát az olasszal szemben, így kettős magyar éremszerzésnek örülhettünk a Szajna partján. A két magyar a célban egymás nyakába borulva ünnepelhette a dupla dobogót.

Fotó: Angelika Warmuth / Reuters Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid

Ezzel megszületett a magyar küldöttség negyedik aranyérme a párizsi játékokon, Betlehem révén pedig három ezüst mellé a negyedik bronz is.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

FÉRFI NYÍLT VÍZI ÚSZÁS, 10 KM

1. Rasovszky Kristóf (magyar) 1:50:52.7

2. Oliver Klemet (német) +2.1 másodperc hátrány

3. Betlehem Dávid (magyar) +16,3 mp h.

(Borítókép: Rasovszky Kristóf a férfi 10 kilométeres nyílt vízi úszás versenyében 2024. augusztus 9-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)